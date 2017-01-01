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Астрономы обнаружили астероид приближающийся к Земле

01.01.2017 новости   Нет комментариев

Астрономы обнаружили астероид приближающийся к Земле

Астрономы обнаружили ранее неизвестный околоземный астероид, которому дали название BeXB1Uu. Открытие было сделано в обсерватории Серро-Тололо, Чили. Данный астероид в ночь с 1 на 2 апреля, пролетит максимально близко к Земле.

Размеры астероида оцениваются в несколько метров. Ученым не удалось установить точную его орбиту и поэтому сложно сказать, насколько велика вероятность того, что астероид столкнется с нашей планетой.

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