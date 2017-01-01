На мертвой звезде обнаружили кислородную атмосферу

Белый карлик SDSS J124043.01+671034,68 обнаружен учеными при анализе

данных SDSS (Sloan Digital Sky Survey). Этот объект сбросил внешнюю

оболочку из легких элементов, оставив на своей поверхности слой,

состоящий главным образом из кислорода. Ученые, по их словам, впервые

обнаружили белый карлик с кислородной атмосферой. Такой объект, по их

мнению, может быть конечной стадией эволюции некоторых сверхновых звезд.

Присутствие кислорода на умершей звезде ученые объясняют двумя

способами.

Первый сценарий предполагает, что кислород на поверхности белого карлика

попал от звезды-компаньона. Вторая гипотеза: взрыв сверхновой звезды

инициировал сброс оболочки из легких элементов, но сохранил более

тяжелые (кислород).

Белые карлики имеют массу, сравнимую с массой Солнца, и радиусы, до ста

раз меньшие радиуса Солнца. Они являются конечной стадией эволюции звезд

типа Солнца, когда после прекращения термоядерных реакций с участием

водорода звезда раздувается до красного гиганта, который сбрасывает свою

внешнюю оболочку, в результате чего образуется так называемая

планетарная туманность с белым карликом в центре.