На кого старались походить древние люди, деформируя свои черепа?

В мексиканском штате Сонора, сотрудники

национального университета антропологии изучали доиспанское захоронение,

где и был найден этот череп. Возраст захоронения предположительно

составляет одну тысячу лет.

Такая находка в этой местности

найдена впервые. Этот череп, демонстрирует желание индейцев следовать

какому-то культу или подражать каким-то существам. В доколумбовые

времена считалось, что обладатели таких черепов являлись духовно

просвещенными и принадлежали к особой касте жителей поселения. Среди

представителей племен майя и инков, такая деформация головы была не

редкостью. Процедура деформации головы начиналась с раннего детства,

голову ребенка помещали в специальный станок. В захоронении, которое

исследовалось, нашли останки 25 тел, из них 13 черепов были

деформированы. Специальной обработке подвергались также и зубы людей.



В

захоронении нашли не только тела взрослых людей, здесь находились

скелеты детей и новорожденных. Считается, что именно неудачные

эксперименты деформации голов детей, стали причиной их смерти.

Интересно, что не только индейцы изменяли форму черепа. У древних

египтян фараоны и жрецы так же обладали такими черепами. Возникает

вопрос, кому так старательно подражали древние люди?