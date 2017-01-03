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На кого старались походить древние люди, деформируя свои черепа?

03.01.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев





На кого старались походить древние люди, деформируя свои черепа?

В Мексике был найден череп, рассмотрев который, можно было подумать, что это останки головы инопланетянина. Именно
такими мы видим с экранов головы инопланетян, продолговатой, вытянутой
формы с большими глазницами.

:

В мексиканском штате Сонора, сотрудники
национального университета антропологии изучали доиспанское захоронение,
где и был найден этот череп. Возраст захоронения предположительно
составляет одну тысячу лет.

Такая находка в этой местности
найдена впервые. Этот череп, демонстрирует желание индейцев следовать
какому-то культу или подражать каким-то существам. В доколумбовые
времена считалось, что обладатели таких черепов являлись духовно
просвещенными и принадлежали к особой касте жителей поселения. Среди
представителей племен майя и инков, такая деформация головы была не
редкостью. Процедура деформации головы начиналась с раннего детства,
голову ребенка помещали в специальный станок. В захоронении, которое
исследовалось, нашли останки 25 тел, из них 13 черепов были
деформированы. Специальной обработке подвергались также и зубы людей.

На кого старались походить древние люди, деформируя свои черепа?
В
захоронении нашли не только тела взрослых людей, здесь находились
скелеты детей и новорожденных. Считается, что именно неудачные
эксперименты деформации голов детей, стали причиной их смерти.
Интересно, что не только индейцы изменяли форму черепа. У древних
египтян фараоны и жрецы так же обладали такими черепами. Возникает
вопрос, кому так старательно подражали древние люди?

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Метки:  деформируя, Древние, походить, старались, черепа

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