Симон Маг – Чародей по призванию

Одни, как Аполлоний Тианский, просто хотели помочь людям. Другие же рвались к власти и даже объявляли себя богами. Самым известным из таковых был Симон Маг, он же Симон Волхв. Его колдовскую силу превосходили только его амбиции.

Роль Симона Мага в Библии не слишком велика. Он участвует лишь в одном эпизоде, который даже можно назвать комическим.

В «Деяниях Апостолов» Симон описан в качестве некоего мужа, изумлявшего народ Самарии чародейскими трюками. В то же время в городе проповедовал диакон Филипп, при этом даруя крещение всем желающим.

Среди жаждущих приобщиться к христианству неожиданно для всех оказался и Симон. Впрочем, его интерес был скорее всего чисто научный, ведь вместе с проповедями Филипп исцелял больных и изгонял демонов, как и полагается приличному святому.

Через некоторое время, услышав об успехах Филиппа, из Иерусалима прибыли апостолы Петр и Иоанн, дабы окончательно покорить Самарию. Они возлагали руки на крещеных людей, и на тех нисходил Святой Дух.

Доподлинно неизвестно, как именно влияла на новообращенных христиан данная процедура, но вполне очевидно, что зрелище было невероятное. Симон Маг, увидев это собственными глазами, понял, что нельзя упускать такой шанс. Будучи состоятельным человеком, он решил сделать апостолам предложение невиданной щедрости: мол, вы мне даруете власть над Святым Духом, а я вам — пару повозок серебра.

Петр только расхохотался в ответ и сказал, чтобы богохульник катился куда подальше вместе со всем своим серебром. Симон пожал плечами, попросил прощения и молитвы, и на этом инцидент был исчерпан. Лишь несколько позже в обиход войдет термин «симония», означающий покупку и продажу церковных должностей, духовного сана и реликвий.

Упоминается Симон Маг и в других христианских литературных источниках. Вообще, жизнь Симона и его образ настолько связаны с апостолами Петром и Павлом, что некоторые исследователи в разные времена даже отождествляли Симона то с одним, то с другим, а то и с самим Иисусом. Не реже в историях звучит и слово «обманщик», но его магические способности везде описаны как более чем выдающиеся.

По слову Симона оживали статуи, начиная смеяться и плясать, огонь не причинял магу вреда, а самые прочные цепи и веревки слетали с него в считанные минуты. Как и христианские святые, он прославился исцелениями больных и страждущих и даже воскрешением мертвых. Коронным трюком чародея была левитация — как невысоко над землей, так и при падении с высоты.

Симон очень любил демонстрировать широкой публике свои возможности, заявляя при этом о своем Божественном происхождении. То он объявлял себя Сыном Божьим, подобно Христу, то даже самим Богом Создателем, властным над всем сущим. Говорят, что с особо упертыми неверующими Симон Маг жестоко расправлялся, пользуясь страшными ядами. Но вряд ли таких находилось много: попробуй изъявить недоверие, когда над тобой хохочет ожившая статуя…

Вдобавок ко всему чародей явно любил пошутить — выкупив в Тире за немалые деньги блудницу по имени Елена, он нарек ее божественной матерью всех ангелов и архангелов, лишь виной нелепой случайности запертой в человеческом теле. Ах да, Еленой Троянской тоже была она — в одном из предыдущих перерождений.

Невозможно сказать, насколько серьезен был Симон, заявляя подобную ересь, но народ валил толпами, чтобы только взглянуть на его спутницу. Похождения и проповеди Симона продолжались довольно долго, но однажды его слава докатилась до ушей апостола Петра, и тот решил положить этому конец.

Сведения о Симоне, к величайшему сожалению, малочисленны,обрывочны, некоторые явно пристрастны и противоречат сами себе. К примеру, в одном рассказе маг выставляется блистательным оратором и мастером риторики, способным не только противостоять Петру в словесном поединке, но и одержать победу.

И тут же его ловят на какой-то нелепой ошибке, и слушатели моментально начинают превозносить Петра. Тем не менее в основном летописи сходятся на том, что будущий хранитель ключей от рая взялся за искоренение лжеучения Симона Мага крепко и надежно.

Повсюду, где бы ни появился Симон, демонстрируя волшебство всем желающим, по его пятам неотрывно шел Петр, разоблачая его чары и творя собственные чудеса. Казалось бы, чего стоит Симону, будучи самопровозглашенным Богом, приструнить зарвавшегося апостола, но… силенок явно не хватало.

И великий кудесник, изрыгая проклятия и обвинения Петра в колдовстве, отступал все дальше и дальше. Между ними периодически вспыхивали то яростные словесные баталии о сущности религии и души человеческой, то магические состязания в духе «кто на самом деле умеет воскрешать мертвых», то комические моменты.

К последним можно отнести случай, когда Симон заперся у себя дома, велев привратнику отвечать Петру про свое отсутствие. Петр же снял с цепи дворового пса и попросил его пойти прямиком к своему хозяину, дабы назвать в лицо лжецом. Пес не замедлил выполнить приказ апостола, чем сильно посрамил Симона. Наконец чародей ушел на свой последний рубеж — в Рим, где его ждало покровительство могущественного императора Нерона.

В Риме волею случая против Симона выступили сразу два святых—Петри Павел. Маг и апостолы устроили в центре города привычную волшебную дуэль, но их прервала стража, посланная по приказу императора. Всехтроих незамедлительно доставили к Нерону для выяснения истины.

Здесь надо заметить, что, хотя Нерон вошел в историю как тиран и безумец, а Симон в прошлом успел хорошо зарекомендовать себя в Риме, суд над магом и апостолами, согласно легенде, император вершил довольно справедливо.

Терпеливо выслушав поток взаимных обвинений, Нерон попросил спорящих перейти к делу. Симон согласился и сотворил из воздуха двух огромных черных псов, кинувшихся на ненавистного Петра.

Но Петр был готов, припрятав в рукавах заранее освященные горбушки хлеба, взмахнул руками, и псы исчезли. Апостол с ходу уличил мага в союзе с дьяволом, но Симон резонно возразил, что Петр преследовал его не один год и только поэтому научился противостоять чудесной силе.

Нерон не менее резонно спросил: «Что же ты мнишь себя всемогущим, а не можешь как следует покарать этих двоих?»

Нимало не смутившись, Симон ответил: мол, слишком долго ходил по земле, святость народу раздавал, поистрепался. Но завтра взлечу в небо с самой высокой башни, заряжусь как следует в Божественном царстве и сотру своей мощью лжеапостолов. А тебя, император, великой властью одарю. Нерону ничего не оставалось как согласиться.

С утра пораньше Симон сдержал слово — взлетел на глазах у императора и еще половины Рима с самой высокой башни.

Да только полет продолжался недолго: Петр вежливо освободил ангелов Сатаны, держащих мага в воздухе, от их обязанностей, и тот в буквальном смысле рухнул с небес на землю. Вспомнив о том, что Симон уже демонстрировал способность к воскрешению ранее, Нерон выждал три дня, приказав не хоронить тело.

Убедившись, что чародей мертв, император вздохнул и приказал также казнить Петра и Павла — на всякий случай. В конце концов, мало ли кто что говорил, колдовство оно и в Риме колдовство. Петра по его же просьбе распяли на перевернутом кресте, Павлу отрубили голову.

Таким образом, человек, прославившийся в первую очередь забавной попыткой купить Святой Дух, ухитрился увести с собой в могилу двух великих христианских святых. Конечно, память о Петре и Павле останется куда дольше, чем о Симоне Маге, но надо отдать ему должное — летать он и правда умел.