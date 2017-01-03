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На острове Мертвых Майя обнаружена статуэтка пришельца в скафандре
03.01.2017 что от нас скрывали
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Это всего лишь одна из множества керамических фигурок доколумбовой эпохи, обнаруженных в захоронениях на острове Хайна, известном как остров мёртвых народа майя и расположенном неподалёку от мексиканского штата Кампече.
Этот конкретный артефакт озадачил специалистов, поскольку он совсем
не похож на те керамические статуэтки, которые на этом острове находили
раньше. Обычно это были изображения знати, священников, танцоров – тех,
кто когда-то населял остров Хайна.
Однако, что за существо изображено здесь?
Возможно, это пришелец из космоса в костюме, защищающем его от земной атмосферы или других потенциальных угроз нашей планеты?
Имела ли фигурка ритуальное назначение? Или была изготовлена, чтобы оставить память о посещении острова гостем с другой планеты?
Точный возраст этой и других терракотовых статуэток неизвестен,
как и их назначение. Однако предположительно они были созданы в период
600-1000 годах нашей эры.
Статуэтки найденные в захоронениях, можно посмотреть тут.
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