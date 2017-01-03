На острове Мертвых Майя обнаружена статуэтка пришельца в скафандре

Этот конкретный артефакт озадачил специалистов, поскольку он совсем

не похож на те керамические статуэтки, которые на этом острове находили

раньше. Обычно это были изображения знати, священников, танцоров – тех,

кто когда-то населял остров Хайна.

Однако, что за существо изображено здесь?

Возможно, это пришелец из космоса в костюме, защищающем его от земной атмосферы или других потенциальных угроз нашей планеты?

Имела ли фигурка ритуальное назначение? Или была изготовлена, чтобы оставить память о посещении острова гостем с другой планеты?

Точный возраст этой и других терракотовых статуэток неизвестен,

как и их назначение. Однако предположительно они были созданы в период

600-1000 годах нашей эры.

Статуэтки найденные в захоронениях, можно посмотреть тут.