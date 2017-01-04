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Загадки Вселенной: «Земля. Смертельный магнит»

04.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Тысячи лет назад на Марсе была жизнь. Но почему она исчезла? Какая глобальная катастрофа – превратила некогда обитаемую Планету в безжизненный шар?
Планета “Земля” – это огромный магнит, который создает вокруг себя сильнейшее энергетическое поле. Оно словно щит – защищает Землю, от смертельной космической и солнечной радиации. Этот щит удерживается двумя магнитными полюсами, которые расположены рядом с географическими – северным и южным.

Последние открытия ученых лишь приоткрыли человечеству истинную причину загадочной гибели Марса. По одной из версий, около 800 000 лет назад на Планете произошла резкая смена магнитных полюсов. Последствия оказались катастрофическими для всего живого, атмосфера на Марсе исчезла и Планета оказалась беззащитной, перед смертоносным космическим излучением. Но самое невероятное в том, что подобное смещение магнитных полюсов, ученные фиксируют и на Земле, и если северный магнитный полюс станет – южным, а южный переместится на северный, то на Земле может произойти глобальная катастрофа. Ледники Гренландии и Антарктиды растают, на экваторе выпадет снег, а ледяная шапка накроет Африку и Австралию. Аляска и Сибирская тайга – наоборот, превратятся в плодородные земли с тропическим климатом. Земля будет содрогаться, от непрекращающихся землетрясений и извержений вулканов…

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