Разработан прибор для производства кислорода из марсианской почвы

Назначение «Елены» — продемонстрировать возможность поддержания жизни

на Марсе при использовании электролиза для производства кислорода

из марсианской почвы. Прибор был разработан студентами из университета

Западной Австралии и кандидатом в астронавты Mars One Джошом Ричардсом.

Основная часть прибора — камера для электролиза, которая работает

параллельно с герметизирующим механизмом, датчиком кислорода и клапаном

сброса давления. Устройство сможет извлекать воду из марсианской почвы,

используя электролиз — метод использования прямых электротоков для

управления химическими реакциями. «Елена» также будет содержать «капсулу

времени» в форме радиационно-упрочненного DVD, наполненного сообщениями

и рисунками.

Предполагается, что прибор позволит наладить надежную технологию для

постоянного снабжения колонизаторов, которые прибудут на Красную планету

в рамках проекта Mars One в 2025 году, кислородом.