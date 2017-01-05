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Разработан прибор для производства кислорода из марсианской почвы
05.01.2017 новости
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Устройство «Елена», разработанное для производства пригодного для
дыхания воздуха на Марсе, вошло в число финалистов конкурса среди
университетов, проводимого в рамках проекта Mars One. Вместе
с другими девятью изобретениями прибор, получивший свое имя в честь
вдохнувшей жизнь в камень шекспировской героини, отправится на Марс
в составе беспилотной миссии и прибудет на поверхность планеты уже
в 2018 году.
Назначение «Елены» — продемонстрировать возможность поддержания жизни
на Марсе при использовании электролиза для производства кислорода
из марсианской почвы. Прибор был разработан студентами из университета
Западной Австралии и кандидатом в астронавты Mars One Джошом Ричардсом.
Основная часть прибора — камера для электролиза, которая работает
параллельно с герметизирующим механизмом, датчиком кислорода и клапаном
сброса давления. Устройство сможет извлекать воду из марсианской почвы,
используя электролиз — метод использования прямых электротоков для
управления химическими реакциями. «Елена» также будет содержать «капсулу
времени» в форме радиационно-упрочненного DVD, наполненного сообщениями
и рисунками.
Предполагается, что прибор позволит наладить надежную технологию для
постоянного снабжения колонизаторов, которые прибудут на Красную планету
в рамках проекта Mars One в 2025 году, кислородом.
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