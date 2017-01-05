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Разработан прибор для производства кислорода из марсианской почвы

05.01.2017 новости   Нет комментариев

Разработан прибор для производства кислорода из марсианской почвы

Устройство «Елена», разработанное для производства пригодного для
дыхания воздуха на Марсе, вошло в число финалистов конкурса среди
университетов, проводимого в рамках проекта Mars One. Вместе
с другими девятью изобретениями прибор, получивший свое имя в честь
вдохнувшей жизнь в камень шекспировской героини, отправится на Марс
в составе беспилотной миссии и прибудет на поверхность планеты уже
в 2018 году.

Назначение «Елены» — продемонстрировать возможность поддержания жизни
на Марсе при использовании электролиза для производства кислорода
из марсианской почвы. Прибор был разработан студентами из университета
Западной Австралии и кандидатом в астронавты Mars One Джошом Ричардсом.

Основная часть прибора — камера для электролиза, которая работает
параллельно с герметизирующим механизмом, датчиком кислорода и клапаном
сброса давления. Устройство сможет извлекать воду из марсианской почвы,
используя электролиз — метод использования прямых электротоков для
управления химическими реакциями. «Елена» также будет содержать «капсулу
времени» в форме радиационно-упрочненного DVD, наполненного сообщениями
и рисунками.

Предполагается, что прибор позволит наладить надежную технологию для
постоянного снабжения колонизаторов, которые прибудут на Красную планету
в рамках проекта Mars One в 2025 году, кислородом.

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