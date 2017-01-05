Для исследования Венеры NASA предлагает построить облачный город

Однако тяга человека к познанию наверняка приведёт его когда-нибудь и

сюда. А почему бы и нет? Да и лететь к Венере всего 400 дней, в то

время, как на Марс почти 900. Известный американский астроном Карл Саган

в конце прошлого века говорил о возможности колонизации Венеры с

помощью особых сине-зелёных водорослей, которые должны «охладить пыл»

утренней звезды.

Идею своего знаменитого соотечественника поддержали учёные NASA из

научно-исследовательского центра в Лэнгли Дейл Арни и Крис Джонс.

Изучать Венеру они предложили, не опускаясь на её поверхность. База

будет находиться на высоте 50 км, в условиях очень близких к земным:

температура +75°C, гравитация больше всего лишь на треть, а давление и

радиация почти земные.

По мнению учёных, первая миссия на орбите Венеры не будет превышать 30

суток. Следующая, также 30-суточная миссия буде посвящена изучению

атмосферы. После этого прилетит экипаж из двух человек уже на год.

База будет находиться внутри огромного дирижабля размером с Боингом-747,

заполненного гелием и в верхней части покрытого солнечными батареями.

Дирижабль в разобранном виде будет доставлен к Венере раньше. А

челночные полёты к поверхности планеты астронавты будут совершать в

специальных транспортных капсулах.