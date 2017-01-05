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Для исследования Венеры NASA предлагает построить облачный город
05.01.2017 новости
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Хорошо известно, что римляне в своё время
назвали одно из небесных светил в честь богини любви Венеры. Но жить там
абсолютно невозможно. В ясную солнечную погоду на планете стоит
400-градусная жара, при которой может плавиться свинец. Не лучше обстоят
дела и с давлением, которое превышает земной показатель в 92 раза, что
примерно соответствует океанской глубине почти в 915 метров.
Однако тяга человека к познанию наверняка приведёт его когда-нибудь и
сюда. А почему бы и нет? Да и лететь к Венере всего 400 дней, в то
время, как на Марс почти 900. Известный американский астроном Карл Саган
в конце прошлого века говорил о возможности колонизации Венеры с
помощью особых сине-зелёных водорослей, которые должны «охладить пыл»
утренней звезды.
Идею своего знаменитого соотечественника поддержали учёные NASA из
научно-исследовательского центра в Лэнгли Дейл Арни и Крис Джонс.
Изучать Венеру они предложили, не опускаясь на её поверхность. База
будет находиться на высоте 50 км, в условиях очень близких к земным:
температура +75°C, гравитация больше всего лишь на треть, а давление и
радиация почти земные.
По мнению учёных, первая миссия на орбите Венеры не будет превышать 30
суток. Следующая, также 30-суточная миссия буде посвящена изучению
атмосферы. После этого прилетит экипаж из двух человек уже на год.
База будет находиться внутри огромного дирижабля размером с Боингом-747,
заполненного гелием и в верхней части покрытого солнечными батареями.
Дирижабль в разобранном виде будет доставлен к Венере раньше. А
челночные полёты к поверхности планеты астронавты будут совершать в
специальных транспортных капсулах.
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