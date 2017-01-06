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Возле Земли обнаружили 72 новых небесных тела
06.01.2017 новости
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Восемь астероидов, обнаруженных с помощью космического телескопа
NEOWISE, американское космическое ведомство назвало потенциально
опасными для планеты.
В период с 2013 года специалисты НАСА обнаружили возле Земли 72 новых объекта. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте американского космического ведомства.
Речь идет о данных, полученных с помощью космического телескопа
NEOWISE, через который НАСА выслеживает потенциально опасные небесные
тела.
Всего
с момента перезапуска в 2013 году после двухлетней “спячки” NEOWISE
передал на Землю информацию по 439 околоземным объектам, 72 из которых
попали в поле зрения ученых впервые.
Восемь астероидов, обнаруженных в прошлом году, американское
космическое агентство классифицирует как потенциально опасные — из-за их
размеров и расположения относительно нашей планеты. Специалисты НАСА,
тем не менее, считают, что в ближайшее время те или иные небесные тела серьезной угрозы для Земли представлять не будут.
Околоземные объекты — это кометы и астероиды, которые
под воздействием гравитации планет-гигантов попали в нашу солнечную
систему на орбиты, позволяющие им оказаться в непосредственной близости
от Земли, поясняет НАСА в отчете.
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