Возле Земли обнаружили 72 новых небесных тела

В период с 2013 года специалисты НАСА обнаружили возле Земли 72 новых объекта. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте американского космического ведомства.

Речь идет о данных, полученных с помощью космического телескопа

NEOWISE, через который НАСА выслеживает потенциально опасные небесные

тела.

Всего

с момента перезапуска в 2013 году после двухлетней “спячки” NEOWISE

передал на Землю информацию по 439 околоземным объектам, 72 из которых

попали в поле зрения ученых впервые.

Восемь астероидов, обнаруженных в прошлом году, американское

космическое агентство классифицирует как потенциально опасные — из-за их

размеров и расположения относительно нашей планеты. Специалисты НАСА,

тем не менее, считают, что в ближайшее время те или иные небесные тела серьезной угрозы для Земли представлять не будут.

Околоземные объекты — это кометы и астероиды, которые

под воздействием гравитации планет-гигантов попали в нашу солнечную

систему на орбиты, позволяющие им оказаться в непосредственной близости

от Земли, поясняет НАСА в отчете.