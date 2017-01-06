Контактеры:Зов из дома

Я один из тех, кто жил когда-то на Земле. Мое имя звучит сейчас как

Дезот, оно означает «Опытный космонавт», примерно так. Но оно не имеет

существенного значения, это просто имя.

Мое появление на Земле сейчас, в тонком теле, вызвано очень серьезными событиями.



Эти события развиваются пока на тонких планах, но очень скоро спустятся

в ваш физический мир, и я очень хочу предупредить вас об этом. Считайте

мое сообщение предсказанием, которое я даю вам через Людмилу. Она мой

давний друг по прошлым воплощениям и я считаю своим долгом предупредить

ее, а через нее и вас в том, что скоро случится событие, о котором лучше

знать заранее.

Предсказания, предупреждения

давались людям всегда, и мое сегодняшнее сообщение не будет исключением.

Итак, что же ожидает всех жителей планеты Земля в ближайшие два месяца?

Да, очень скоро, в конце октября или в ноябре вас ждет очень серьезное

испытание. Оно будет заключаться в том, что по всей планете буквально

прокатится волна землетрясений, ураганов, штормов, цунами, то есть

полный набор всевозможных природных катаклизмов. Это будет похоже на

лихорадочное состояние тяжело больного человека. Это будет тяжелое

состояние для планеты, кризис, через который она должна пройти перед

тем, как полностью очистится и начнет выздоравливать.





Вы понимаете, что по тяжести предстоящие испытания будут

неравномерными. Все будет зависеть от географического положения страны

или того, или иного населенного пункта. Понятно, что сейсмически опасные

районы будут наиболее разрушены, чем те, где землетрясений никогда не

было.

Побережья океанов, места разломов земной коры,

низменности пострадают более всего. Я могу сказать, что из стран

наиболее всего пострадают Япония, Китай, Южная и Северная Америка,

Судан, Египет, все европейские страны.

В более выгодном

положении окажутся Западная и Восточная Сибирь. Дальний Восток будет

практически уничтожен. Для европейской части России эти события тоже

будут очень трагичными.

Я не пугаю вас, просто даю информацию. Это предсказание, но оно может и не сбыться. Это будет зависеть от вас, людей. Все

события, которые происходят в космосе и на планетах, это результат

ментальной деятельности их обитателей. Сегодня события складываются так,

завтра, если вы вдруг начнете думать по-другому и о другом, этот

сценарий начнет изменяться. Поэтому предсказания просто необходимы и их

вам дают всегда перед важными, ключевыми событиями.

Вы

можете отмахнуться и забыть о том, что я вам сказал, а можете собрать

все свои силы и переписать ужасный сценарий вашей жизни. В адрес Людмилы

у вас не должно быть никаких обвинений. Она наш ченнелер, наш канал

связи с вами. Она работает для вас. Это все. Дело за вашим выбором.

Людмила

kuthumi.ucoz.r