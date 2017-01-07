Досье серых пришельцев

Чаще всего в свидетельствах о встречах с пришельцами фигурируют существа с серой кожей и черными глазами.

Итак, начнем рассказ о “серых” с их происхождения. Они утверждают, что

родом из созвездия Сетка, которое, видимо, из южного полушария и

находится на расстоянии 37 световых лет. Однако у них вместо нашего

понятия “созвездие”, определяющего фрагмент плоского небосвода,

используется понятие “звездная группа”, то есть звезды, расположенные

близко в пространстве и связанные силами гравитации. Звездную группу

“серые” обозначают именем, каждую звезду группы – знаком своего

алфавита, а ее планеты – тем же знаком с порядковыми номерами.

По

этому исчислению адрес родного таира “серых” таков: звездная группа

Ретикули, двойные звезды Зета1 и Зета 2 с единой планетной системой,

планета Зета1 &2-4, то есть четвертая от них. Планета вращается

вокруг своей оси примерно за 90 земных часов, почти не имеет наклона

оси, то есть и времен года, зато имеет сезоны двух солнц, которые в

течение года выходят и заходят друг за друга. Климат в полярных и

средних поясах планеты холоден, поэтому население пребывает в

экваториальных и тропических, где тепло и имеется обилие пресных

водоемов.

Генетический раскол Серая раса, или “зета Ретикули”,

как они называют себя по происхождению, включает а себя два вида:

“природный” ростом 1,7-2 метра и “модифицированный” ростом 0,8 -1,4

метра.

“Природный” вид произошел из упомянутой водной среды. S нем

преобладают рептильные качества, хоть он и является двуногим, по

очертаниям схожим с гуманоидным. Уклад общества – расистская иерархия,

основанная на гипнотическом преимуществе правящих верхов.

В

древности звездная группа Ретикули была покорена цивилизацией

технологически развитых гуманоидов из созвездия Орион. Орионцы, увидев в

“природных серых” выносливость и способность к адаптации, стали прочить

ее на роль рабочей расы, ибо не все свои замыслы орионская цивилизация

считает достойным воплощать сама. Однако “природные серые” из-за их

расовой неприязни и физической силы представляли опасность при близких

контактах. Поэтому из их отдельных экземпляров был выведен низкорослый

покорный вид, так называемые “модифицированные серые”. Впрочем, через

несколько поколений они почти вернулись к прежнему виду благодаря

сильным наследственным механизмам. Тогда орионцы исключили у них половой

способ воспроизводства и заменили его клонированием. Но теперь, без

природного способа передачи наследственности, вид фактически стал

вырождаться.

Орионцы сочли нелогичным заниматься обратным делом –

его восстановлением, и это было свалено на плечи самих

“модифицированных серых”. С тех пор их главной задачей стало выживание, а

методом ее решения – улучшение собственного клонирования и генетические

эксперименты, в частности, на Земле, где для этого используются

похищенные люди и животные.

Об анатомии

В связи с

постоянными генными коррекциями очередное поколение этих серых клонов

все более отходит от понятия “живые существа” к понятию “биороботы”. Вот

их анатомические черты.

Серая кожа – наследие с родной планеты,

облучаемой двумя звездами. Такой цвет ей придают вещества, защищающие от

радиации. Из-за нее же тело нигде не имеет волосяного покрова.

Черные,

внешне непроницаемые глаза – не что иное, как защитные фильтры, за

которыми скрыты нормальные глазные яблоки со зрачками. В лобной части

мозга имеется орган, который предположительно играет роль

электромагнитного контура общения. Фактически – это биорадио. Однако

из-за его малой мощности (до нескольких десятков метров) вы не поймаете

разговоры “серых” на ваши приемники, даже очень специальные. Отсутствие

ушей не мешает “серым” хорошо слышать окружающие звуки кожей и

подкожными нервами. Малые нос и рот являются дыхательными отверстиями,

хотя в последних поколениях носовые скважины исключены из-за

невозможности закрывать их подобно рту, находясь в экстремальных

окружающих средах.

Зубы и пищеварительный тракт отсутствуют,

“Серые” питаются лежа в ваннах с жидкостью янтарного цвета и поглощая из

нее полезные вещества через поры кожи. В грудной клетке находится пара

легких, а между ними – грушевидный орган, сочетающий в себе функции

сердца и печени. Вместо кишечника – в трубчатые камеры, хранящие запас

питательных веществ. Они соединены “обратным пищеводом” с упомянутым

грушевидным органом, который регулирует поступление веществ в кровь.

Что характерно для клонов, “серые” не имеют воспроизводящих органов.

На руках и ногах – по четыре тонких длинных пальца, между которыми в малой степени проявлены остаточные перепонки.



Об интеллекте

Что

касается способностей решать логические задачи, коэффициент интеллекта

(IQ) у “серых” достигает 250, в то время как нормой человека является

100 IQ. В то же время “серые” почти не владеют интуитивным мышлением и

впадают в растерянность, если задача не решается путем формальной

логики. Как вспоминают земные переговорщики с военных баз, иногда на

принятие решения во внештатных ситуациях у “серых” уходило до 10-12

часов, притом замечено, что оно появлялось вскоре после восхода Луны.

Потому возникло предположение, что там находится ретранслятор, через

который “серые” консультируются со своими кураторами в дальнем космосе.

О науке и технологиях

“Серые”

при их штампованном мышлении неспособны к открытиям, и почти все то, на

чем они летают и чем пользуются, – плод не их технического прогресса.

Запредельные (с земной точки зрения) технологии сообщены им орионской

цивилизацией, но лишь настолько, чтобы не было опасности для нее самой.

“Серые” отлично выучены эксплуатировать и обслуживать оборудование,

однако их больший научно-технический интерес орионцы считают

подозрительным и пресекают.

Иногда, впрочем, “серые” используются в

роли подсобного персонала в орионской научной работе. Собственных

исследований и разработок у них нет, за исключением вынужденных

варварских генетических экспериментов, о которых уже говорилось.



Рекомендации при контактах

Ясно,

что встреча с “серыми”, мягко говоря, не улучшит жизнь никому из людей.

Поэтому советуем избегать любых контактов с НЛО, не задаваясь вопросом,

к какой цивилизации они имеют отношение – велика вероятность того, что

именно к фигурантам этой статьи. В том случае, если они похищают

человека, лишь немногие из нас могут устоять перед их парализующими

методами. Большинству остается самый доступный метод самозащиты –

симулировать потомственную невменяемость, что охладит интерес “серых” к

вашим генам.

Обращение в органы правопорядка за защитой от

“серых”, скорее всего, не даст результатов. Сегодня позиция официальных

структур в этом аспекте – непоколебимое молчание. Рассчитывать можно

только на свои силы.

Автор: В.Григорьев