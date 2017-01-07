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Досье серых пришельцев
07.01.2017 новости
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Чаще всего в свидетельствах о встречах с пришельцами фигурируют существа с серой кожей и черными глазами.
Итак, начнем рассказ о “серых” с их происхождения. Они утверждают, что
родом из созвездия Сетка, которое, видимо, из южного полушария и
находится на расстоянии 37 световых лет. Однако у них вместо нашего
понятия “созвездие”, определяющего фрагмент плоского небосвода,
используется понятие “звездная группа”, то есть звезды, расположенные
близко в пространстве и связанные силами гравитации. Звездную группу
“серые” обозначают именем, каждую звезду группы – знаком своего
алфавита, а ее планеты – тем же знаком с порядковыми номерами.
По
этому исчислению адрес родного таира “серых” таков: звездная группа
Ретикули, двойные звезды Зета1 и Зета 2 с единой планетной системой,
планета Зета1 &2-4, то есть четвертая от них. Планета вращается
вокруг своей оси примерно за 90 земных часов, почти не имеет наклона
оси, то есть и времен года, зато имеет сезоны двух солнц, которые в
течение года выходят и заходят друг за друга. Климат в полярных и
средних поясах планеты холоден, поэтому население пребывает в
экваториальных и тропических, где тепло и имеется обилие пресных
водоемов.
Генетический раскол Серая раса, или “зета Ретикули”,
как они называют себя по происхождению, включает а себя два вида:
“природный” ростом 1,7-2 метра и “модифицированный” ростом 0,8 -1,4
метра.
“Природный” вид произошел из упомянутой водной среды. S нем
преобладают рептильные качества, хоть он и является двуногим, по
очертаниям схожим с гуманоидным. Уклад общества – расистская иерархия,
основанная на гипнотическом преимуществе правящих верхов.
В
древности звездная группа Ретикули была покорена цивилизацией
технологически развитых гуманоидов из созвездия Орион. Орионцы, увидев в
“природных серых” выносливость и способность к адаптации, стали прочить
ее на роль рабочей расы, ибо не все свои замыслы орионская цивилизация
считает достойным воплощать сама. Однако “природные серые” из-за их
расовой неприязни и физической силы представляли опасность при близких
контактах. Поэтому из их отдельных экземпляров был выведен низкорослый
покорный вид, так называемые “модифицированные серые”. Впрочем, через
несколько поколений они почти вернулись к прежнему виду благодаря
сильным наследственным механизмам. Тогда орионцы исключили у них половой
способ воспроизводства и заменили его клонированием. Но теперь, без
природного способа передачи наследственности, вид фактически стал
вырождаться.
Орионцы сочли нелогичным заниматься обратным делом –
его восстановлением, и это было свалено на плечи самих
“модифицированных серых”. С тех пор их главной задачей стало выживание, а
методом ее решения – улучшение собственного клонирования и генетические
эксперименты, в частности, на Земле, где для этого используются
похищенные люди и животные.
Об анатомии
В связи с
постоянными генными коррекциями очередное поколение этих серых клонов
все более отходит от понятия “живые существа” к понятию “биороботы”. Вот
их анатомические черты.
Серая кожа – наследие с родной планеты,
облучаемой двумя звездами. Такой цвет ей придают вещества, защищающие от
радиации. Из-за нее же тело нигде не имеет волосяного покрова.
Черные,
внешне непроницаемые глаза – не что иное, как защитные фильтры, за
которыми скрыты нормальные глазные яблоки со зрачками. В лобной части
мозга имеется орган, который предположительно играет роль
электромагнитного контура общения. Фактически – это биорадио. Однако
из-за его малой мощности (до нескольких десятков метров) вы не поймаете
разговоры “серых” на ваши приемники, даже очень специальные. Отсутствие
ушей не мешает “серым” хорошо слышать окружающие звуки кожей и
подкожными нервами. Малые нос и рот являются дыхательными отверстиями,
хотя в последних поколениях носовые скважины исключены из-за
невозможности закрывать их подобно рту, находясь в экстремальных
окружающих средах.
Зубы и пищеварительный тракт отсутствуют,
“Серые” питаются лежа в ваннах с жидкостью янтарного цвета и поглощая из
нее полезные вещества через поры кожи. В грудной клетке находится пара
легких, а между ними – грушевидный орган, сочетающий в себе функции
сердца и печени. Вместо кишечника – в трубчатые камеры, хранящие запас
питательных веществ. Они соединены “обратным пищеводом” с упомянутым
грушевидным органом, который регулирует поступление веществ в кровь.
Что характерно для клонов, “серые” не имеют воспроизводящих органов.
На руках и ногах – по четыре тонких длинных пальца, между которыми в малой степени проявлены остаточные перепонки.
Об интеллекте
Что
касается способностей решать логические задачи, коэффициент интеллекта
(IQ) у “серых” достигает 250, в то время как нормой человека является
100 IQ. В то же время “серые” почти не владеют интуитивным мышлением и
впадают в растерянность, если задача не решается путем формальной
логики. Как вспоминают земные переговорщики с военных баз, иногда на
принятие решения во внештатных ситуациях у “серых” уходило до 10-12
часов, притом замечено, что оно появлялось вскоре после восхода Луны.
Потому возникло предположение, что там находится ретранслятор, через
который “серые” консультируются со своими кураторами в дальнем космосе.
О науке и технологиях
“Серые”
при их штампованном мышлении неспособны к открытиям, и почти все то, на
чем они летают и чем пользуются, – плод не их технического прогресса.
Запредельные (с земной точки зрения) технологии сообщены им орионской
цивилизацией, но лишь настолько, чтобы не было опасности для нее самой.
“Серые” отлично выучены эксплуатировать и обслуживать оборудование,
однако их больший научно-технический интерес орионцы считают
подозрительным и пресекают.
Иногда, впрочем, “серые” используются в
роли подсобного персонала в орионской научной работе. Собственных
исследований и разработок у них нет, за исключением вынужденных
варварских генетических экспериментов, о которых уже говорилось.
Рекомендации при контактах
Ясно,
что встреча с “серыми”, мягко говоря, не улучшит жизнь никому из людей.
Поэтому советуем избегать любых контактов с НЛО, не задаваясь вопросом,
к какой цивилизации они имеют отношение – велика вероятность того, что
именно к фигурантам этой статьи. В том случае, если они похищают
человека, лишь немногие из нас могут устоять перед их парализующими
методами. Большинству остается самый доступный метод самозащиты –
симулировать потомственную невменяемость, что охладит интерес “серых” к
вашим генам.
Обращение в органы правопорядка за защитой от
“серых”, скорее всего, не даст результатов. Сегодня позиция официальных
структур в этом аспекте – непоколебимое молчание. Рассчитывать можно
только на свои силы.
Автор: В.Григорьев
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