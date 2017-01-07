В очень многих преданиях присутствует упоминание о некоей старшей расе, которая некогда населяла Землю

Странная находка

Около десяти лет назад в Альпийских горах в зоне вечной мерзлоты учеными был найден замороженный труп мужчины. Благодаря тому, что тело постоянно находилось при минусовой температуре, оно отлично сохранилось. Как полагают ученые, это был человек в возрасте около 40 лет, который замерз на горном перевале… несколько тысяч лет назад.

Кем был Отци так и остается загадкой

Однако был ли погибший человеком? Его одежду, обувь и личные вещи не удалось идентифицировать ни с одной из известных культур. Удивляла и внешность покойного: он был на диво пропорционально сложен, с идеально правильными, как удалось выяснить с помощью компьютерного моделирования, чертами лица. Но самое поразительное обнаружилось, когда с помощью современной техники ученые обследовали его костные ткани. Несмотря на то, что ему в момент смерти было около 40 лет, это был юноша.

Кости и скелет у него находились еще на стадии формирования, как у современного шестнадцатилетнего подростка. Сопоставив эти данные, эксперты пришли к выводу, что достигнуть зрелости он должен был в возрасте ста с лишним лет, а жить гораздо дольше. Пожалуй, именно тогда ученые всерьез задумались над древними легендами о вечно молодых эльфах.

Красавцы и искусники

Описания старшего народа в легендах и мифах разных культур чрезвычайно похожи. Во-первых, старшая раса отличалась от человечества ростом: ее представители были либо гигантами, как кельтские сиды и индийские гандхарвы, либо, наоборот, малышами, как эльфы и скандинавские альвы. Но в любом случае они были стройны, изящны и удивительно красивы.

По одним легендам они отличались долголетием – жили до пятисот лет и более. В других мифах старший народ и вовсе наделяется бессмертием. Кстати, дети у его представителей рождались очень редко.

Селилась старшая раса вдалеке от людей – в пещерах, внутри полых холмов, в густых лесах, на уединенных островах. Сиды и прочие представители старшего народа были искусными мастерами: их изделия многократно превосходили по красоте и качеству предметы, изготовлявшиеся руками людей. Эльфы, например, особенно славились как замечательные ткачи.

В мифах абсолютно всех культур старшая раса наделяется врожденными магическими способностями. К тому же ее сыновья и дочери отличались необыкновенными, зачаровывающими аудиторию талантами в музыке, пении и танцах. В Индии подобная музыка по сей лень именуется «искусством гандхарвов». А мелодии эльфов, обожавших водить хороводы при лунном свете, заставляли танцевать даже неживую природу.

Альвы (эльфы) в ранней германо-скандинавской мифологии — нестареющая, обладающая магией, прекрасная раса, живущая как и люди, на Земле, либо в «эльфо-мире», который тоже описывался физически реальным (так как по легендам люди попадают туда и возвращаются оттуда живыми). Такое представление об альвах, частично сохранившись, дошло даже до средневековья, осталось запечатлено в языке, именах, культуре и генеалогии.

Контакты с людьми

Несмотря на то, что старший народ жил обособлено, он имел многочисленные контакты с людьми, о чем сохранилось множество свидетельств как в легендах и мифах, так в средневековых хрониках. Взаимоотношения двух разумных рас складывались по-всякому.

Часто старший народ выступал в роли наставников, обучавших своих «братьев меньших» различным искусствам и магическим приемам. Нередко его представители одаривали людей чудесными предметами, предсказывали будущее или же наделяли какой-либо из ряда вон выходящей способностью.

Так, в Англии очень популярна легенда о Томасе Лермонте (кстати, дальнем предке нашего великого поэта Михаила Лермонтова) и королеве эльфов. Побывав у нее в гостях, Томас обрел дар ясновидения и завораживающего красноречия. А Оисин из племени богини Дану поведал основателю ирландской церкви святому Патрику обо всех чертах рельефа Ирландии, ее реках и озерах.

Однако старшие братья терпеть не могли, когда младшенькие являлись к ним незваными гостями. Случайных свидетелей их тайных собраний и ритуалов они нередко безжалостно убивали. Тому, кто увидит в горах призрачный «город гандхарвов», грозило, согласно индийским легендам, несчастье или гибель.

Во всех легендах присутствует утверждение, что представители старшего народа любят воровать человеческих детей, взамен оставляя порой своих. Индийский исследователь Кришна Панчамукхи, занимавшийся сравнительным анализом кельтской и индусской мифологии, пишет, что этот древний киднепинг нельзя рассматривать как проявление враждебности. Из-за низкой рождаемости старший народ, по-видимому, постоянно нуждался в притоке свежей крови, иначе он был бы обречен на вымирание.

Между старшим народом и людьми случались даже браки. От них рождались дети, обладающие долголетием и множеством дарований. Повзрослев, они нередко становились правителями или великими мудрецами, как, например, легендарный ирландский провидец Финн, который в III веке н.э. возглавлял отряды воинов, живших в лесах и посвятивших себя войне и охоте.

Славянские дивы

Верили в старший народ и славяне, именуя его «дивами», «самовилами» или «самодивами», О них упоминается в «Словах» – поучениях против язычества и даже в «Слове о полку Игореве» («див кличет наверху древа»). Ясно, что название это происходит от «диво» – «чудо». К сожалению, до прихода христианства мифы и легенды в славянских регионах не записывались, поэтому о «самсдивах» осталось гораздо меньше свидетельств, чем о сидах, эльфах и гандхарвах.

Известно, что дивы отличались прекрасной наружностью, женщины их имели волосы до пят, которые носили распущенными. Обитали в горах или строили себе дома на деревьях. По легендам дивы могли левитировать, но иногда почему-то внезапно теряли эту способность (в том же «Слове о полку Игореве» – «уже врежеся див на землю»). Отличительным талантом дивов было умение находить воду – видимо, они были первыми лозоходцами на Руси. Еще дивы умели лечить, предсказывать смерть, но и сами не были бессмертными.

К людям самодивы относились дружелюбно, помогали обиженным и сиротам. Однако если разгневать дива, он мог жестоко наказать, даже убить одним своим взглядом.

Одно из последних упоминаний о дивах относится к 20-м годам прошлого века. Содержится оно в записях путешественника Михаила Белова, изучавшего глухие уголки Урала. Он утверждал, что местные жители глубоко верят в существование дивьих людей, которые живут в горных пещерах. Существа эти очень красивы, мудры и обладают даром предвидения. Порой они приходят в деревни и рассказывают о том, что делается в мире. Путешественник хотел посмеяться над «бабкиными сказками», но потом сообразил: не странно ли, что обитатели горной деревушки, полностью отрезанной от мира, прекрасно осведомлены о смене власти в России и о том, чего хотят ее вожди?

Материальные свидетельства

При серьезном подходе к теме полагаться на одни лишь мифы и легенды было бы, конечно, неразумно, К счастью, до наших дней дошли и несколько материальных свидетельств культуры старшего народа.

В ланкастерском музее (Англия) хранится чаша ХМ века. Как отмечают исследователи, в то далекое время англичане не обладали технологиями, которые позволили бы сделать подобную вещь. В лучшем случае этот предмет мог появиться несколько столетий спустя, когда кузнечное дело и гравировка по металлу значительно продвинулись вперед. Однако физикохимический анализ показывает, что чаша произведена именно в XII веке, причем ее история имеет непосредственное отношение к старшему народу.

Согласно легенде, некий крестьянин, поздней ночью возвращаясь из гостей, шел вдоль холмов. В одном из них он увидел открытую дверь и услышал звуки музыки и пения. Когда он заглянул внутрь, то увидел пирующих. Все они были молоды и необыкновенно красивы. Увидев гостя, компания преподнесла ему чашу с вином. Получив драгоценный кубок, крестьянин, недолго думая, кинулся наутек. За ним погнались, но крестьянин оказался проворнее. Лорд, крепостным которого был этот крестьянин, увидел у него эту чашу и, поразившись ее красоте, отобрал. Затем он преподнес великолепный сосуд в подарок королю. Чаша какое-то время передавалась по наследству английскими монархами, а потом попала в музей.

Другая удивительная находка была сделана на территории Украины: гадательные кости, возраст которых ученые определяют приблизительно в 17 тысяч лет. На кости с ювелирной точностью нанесен лунный календарь, аналогом которому могут быть лишь современные астрономические календари. Ученые не сомневаются, что этот календарь является свидетельством существования старшей, чем все известные, культуры, поскольку полудикие племена кочевников, населявшие в то время территорию современной Украины, не имели никакого представления об астрономии.

Кто же они?

Специалисты строят самые разные гипотезы о том, кем же на самом деле являлись представители старшего народа. Существует версия, что это были люди, которые с самого начала пошли не по технологическому пути развития, а по пути единения с природой. Этим и объясняются их врожденные экстраординарные способности, а также стремление жить подальше от населенных пунктов, среди гор и лесов. Тогда биологически эльфы, дивы и сиды ничем от нас не отличаются, и от браков с ними вполне могли рождаться дети.

Однако более популярна гипотеза, утверждающая, что это был все же несколько иной вид разумной жизни. Ведь научно доказано, что неандертальцы и кроманьонцы, то есть наши предки, – совершенно разные виды живых существ, хотя и очень близкие. То же самое можно предположить в случае старшего народа.

Самую же невероятную версию выдвинул известный ученый, автор нашумевшего фильма «Воспоминания о будущем» Эрих фон Деникен. По его мнению, старший народ – поселившиеся на Земле инопланетяне. Впрочем, фон Деникен также допускает, что это могли быть и потомки от союзов между пришельцами и землянами.

Куда ушел старший народ?

Примерно к XVII-XVIII векам свидетельства о встречах с представителями старшего народа сошли на нет. И если каждая третья средневековая легенда повествовала об эльфах и силах, то потом о них напрочь забыли. Получается, на Земле их больше нет. Куда же они могли деться? В английских преданиях рассказывается о волшебной стране Аваллон, куда ушел старший народ. Туда, считают, уплыл и легендарный король Артур. Большинство экспертов полагают, что старший народ просто ассимилировался с людьми, поскольку из-за низкой рождаемости не смог поддерживать свою самобытность.

Однако приверженцы теории о множественности параллельных миров считают, что старший народ исконно жил и продолжает жить в другом измерении. Оно и есть их родина, а на Земле они появлялись лишь изредка по своим, нам не очень понятным делам. В подтверждение специалисты приводят многочисленные легенды о стране эльфов, время в которой течет по-иному. Нередко герой легенды, погостив у старшего народа всего пару дней и возвратившись домой, узнает, что прошло уже десять лет. Так что к. способностям старшего народа можно добавить и возможность путешествовать между мирами.

Потомки старшего народа

Недавно я с удивлением узнал о людях, которые всерьез убеждены в том, что о»« являются носителями крови старшего народа. Ничего общего с толкиенистами, играющими в эльфов, они не имеют. Эти люди даже организовали свой клуб, члены которого разбросаны по разным городам ближнего зарубежья, однако костяк клуба находится в Крыму.

Они утверждают, что имеют несколько другой состав крови, чем у обычных людей. Некоторые лекарственные препараты действуют на них по-другому или вообще не оказывают никакого эффекта. Своих соплеменников «потомки эльфов» ищут по одним им известным признакам, которые держат в секрете, сообщая лишь, что судят по ряду черт внешности, а также па ответам на некоторые вопросы.

Участники этого клуба поддерживают тесную связь со своими ирландскими собратьями. Все они считают, что в поколении, рожденном на рубеже 70-80-х годе», ген старшей крови дал о себе знать. К добру это или к худу, покажет время. На их сайте мне удалось посмотреть фотографии членов клуба. Большинство из них действительно высокого роста и очень красивы…

А.Соловьёв

“Интересная газета. Магия и мистика” №2 2013 г.