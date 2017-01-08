Тайна Пермского великана Полюда

Пожалуй, наиболее известная из них повествует о том, что на вершине горы некогда стояла застава, оберегающая Чердынь от внезапных нападений неприятеля. По одному из вариантов, во главе заставы был богатырь Полюд. Предупреждая об опасности, он разводил большой костер на вершине камня. За время, пока неприятель сплавлялся по Вишере, а потом поднимался вверх по Колве, в Чердыни уже все было готово к обороне от врагов.

Иногда просто рассказывают, что в давние-давние времена, когда страна, расположенная в междуречье Камы и Вишеры, носила имя Перми Великой, на Полюдовом камне жил великан Полюд, а напротив, за Вишерой, на горе Помяненный камень жил великан Пеля. Великаны-богатыри несли дозорную службу на рубежах Перми Великой, которые проходили как раз по этим горам. Они первыми встречали набеги вражеских племен, приходивших в то время по Вишере из-за Урала. И вот однажды с Сибирской стороны по Вишере пришла несметная орда. Бьются с ней богатыри день, бьются другой, третий…

Мечут во врагов с горных вершин громадные камни, каждый величиной с добрую избу. Эти камни до сих пор разбросаны по берегам Вишеры. Но не убывает вражья сила. Рассердился тогда Полюд, топнул что было мочи по горе ногой. И сегодня еще виден след от богатырской ступни на вершине камня, длиною он семь четвертей. Земля от удара затряслась, лес повалился, Вишера разбушевалась, из берегов вышла… Вражеское войско бросилось наутек. Но не тут-то было! Кого деревьями придавило, кто в разбушевавшейся реке утонул. Если же кто и ушел, тот навеки заказал своим внукам и правнукам ходить войною на Пермскую землю. После этого Полюд, поскольку делать ему больше нечего стало, ушел «в гору», в пещеру, что была в его горе, и заснул там богатырским сном. И спит, как гласит легенда, до сих пор. В одном из вариантов этой легенды говорится, что спящий Полюд охраняет спрятанные в горе богатства (драгоценности).

Н. П. Белдыцкий в рассказе «Очерки Вишерского края» опубликовал такую легенду. Вот ее начало: «Вишерская сага гласит следующее: давно, при старых царях, краем владел чудской народ, который не имел жилищ и жил в пещерах. Потом появились русские, и у них началась жестокая борьба с чудью. Но чуди было много, а русских мало. На помощь русским пришли богатыри. В памяти вишерцев остались имена двух богатырей — Полю да и Пели. Каждый из них жил одиноко, первый обитал на камне того же имени — Полюд, а другой — на Кваркуше, а по другим версиям — на Колчимском… Но вот начали переводиться на русской земле богатыри, отошла им пора и на Вишере (по-вогульски Пассер-я). Вошли вишерские богатыри в свои камни со своими сокровищами. Тогда же прекратился рост камней, и остались они такими, какими их можно видеть теперь». Про этих богатырей есть и другой сюжет преданий. Он повествует о том, что жили два богатыря, Полюд и Пеля, на соседних камнях, и у них был один топор на двоих. Принялись как-то они одновременно строить себе дом (другой вариант — рубить дрова). А как это делать — топор-то один. Срубит Полюд один венец и перебросит топор на соседнюю гору, Пеля срубит один венец — и бросает топор обратно Полюду. Так они построили себе дома.

Есть еще одна легенда, совершенно не похожая на остальные. Она рассказывает, что некогда жили в этом краю два богатыря, Полюд и Ветлан, и красивая девушка по имени Вишера. Оба богатыря полюбили ее и стали спорить, кому же Вишера станет женой. Спор постепенно перешел в борьбу. Начали богатыри бросать друг в друга громадные камни. Чтобы успокоить богатырей, бросилась Вишера между ними и превратилась в чистую, быструю реку. Богатыри, увидев это, окаменели с горя. Так с тех пор и стоят по разным берегам Вишеры два камня — Полюд и Ветлан.

Долгое время на эти предания исследователи не обращали особого внимания. Лишь в начале 1950-х годов, когда были опубликованы несколько новых русских летописей, В. А. Оборин заметил, что под 1268 годом среди жителей Новгорода упоминается некто Полюд, который отличался от прочих силой и сноровкой. Тогда же Владимир Антонович высказал предположение, что богатырь Полюд народных преданий с Вишеры, может быть, имеет какое-то отношение к летописному Полюду из Новгорода. Несколько позже эта гипотеза была развита географом Ю. Г. Вылежневым. Он писал, что слово «Полюдов» является типичным притяжательным прилагательным русского языка, отвечающим на вопрос «чей». — Чей камень? — Полюдов. Или, как бы мы нынче сказали, камень Полюда. Географическое название могло возникнуть лишь от личного имени Полюд. (Кстати, в новгородских летописях кроме новгородского боярина Полюда, упоминаемого в 1268 году, встречается имя некого новгородца Полюда под 1215 и 1224 годами, Полюда Късня-тинича под 1140 годом, протопопа Полюда в новгородском храме Святой Софии под 1138 годом, вдовы новгородского посадника Полюда под 1197 годом. Как мы видим, имя Полюд было не таким уж редким в Новгороде). Происхождение имени Полюд исследователи чаще всего относят к слову «полюдье», т.е. таким именем мог называться первоначально сборщик полюдья, дани. Но в ряде северных говоров слово «полюд» означает «гость», «пришелец».

В газете «Звезда» от 28 июня 1928 (!) года, когда упомянутой гипотезы еще не существовало, была опубликована небольшая статья «Г-н Полюд — богатырь. (Заметки экскурсанта)». «Давно это было, — рассказывал хозяин, — когда на земле не перевелись богатыри старорусские. Был в новгородском посаде Полюд-богатырь, силы несусветной. Жена у Полюда была раскрасавица. Конь аргамак у него был мощный. Только раз вернулся Полюд из похода, а жена его уже не встретила, отошла она во сыру землю.

Сел Полюд снова на коня и поехал куда глаза глядят. Долго ехал он, путь прямой держал, все на север он поворачивал и приехал в земли горные. Выбрал гору он, что у Вишеры, взял все жительство себе в гору. Только скоро стал похваляться Полюд своей силой: “Если бы, — молвил он, — в небе кольцо мне ввернуть, притянул бы небо ясное к горе своей”. И лишь только Полюд так вымолвил, как сделался он сразу каменным, и конь его тоже гранитным стал».

Не менее интересные сведения автор обнаружил среди дел Общества изучения Чердынского края, хранящихся в фондах Чер-дынского краеведческого музея. В небольшой тетради оказались и легенды о происхождении названия р. Чудовки. Она берет начало недалеко от камня Полюд и впадает в Колву напротив Чердыни. Одна легенда рассказывала, что название происходит от народа «чудь», который здесь когда-то жил. Другая записана так: «Жил на берегу речки старик охотник, и с той стороны, где теперь стоит с. Оралово, часто ему слышалось и чудилось пение петуха. Приходили к нему охотники и говорили, что там скоро будет село или деревня. И в самом деле, вскоре там возникло село, и назвали его Оралово, а речку — Чудовка, от слова “чудить”». Третий же вариант повествовал, что пришли сюда жить новгородцы и речке дали такое название в память о Чудовке, протекающей у них на родине, а камень назвали Полюд в честь новгородца по имени Полюд.

И здесь, как мы видим, оба предания связывают название горы с именем новгородца Полюда. Не слишком ли много совпадений? Летопись упоминает новгородца Полюда, заметного своей силой, и не одного. Народные предания, записанные раньше публикации летописи, также связывают название горы с именем новгородца. Причем характеристика Полюда в преданиях аналогична летописной. Кроме того, у камня Полюд берет начало р. Чудовка, такое же название имеет одна из рек Новгородской земли. Стоит гора Полюд на Вишере, и такое же название носит река невдалеке от Новгорода.

А есть ли другие доказательства, кроме преданий, топонимики? Может быть, здесь чем-то может помочь археология? Выяснилось, что около Полюдова камня однажды был найден предмет пермского звериного стиля. Но эта единичная находка что-либо подтвердить или, наоборот, опровергнуть не может.

Ну а если все-таки предположить, что Полюд жил здесь на Вишере, то, значит, он основал русское поселение на много лет раньше, чем построил свой городок Анфал Никитин. Может быть, кто-то и разрешит спор: кто же в Прикамье основал первое русское поселение? Богатырь Полюд из новгородского посада или же Анфал Никитин, новгородский воевода?

На этом можно было бы и поставить точку, но… Оказывается, не только у нас в Пермском крае есть гора с именем Полюд. В Мурманской области существует гора-мыс Полютиха, в Архангельской области— гора Полюдиха. По преданиям, бытующим в Архангельской области, гора Полюдиха получила такое название, потому что здесь в древности жил богатырь Полюд и в этой горе у него были спрятаны сокровища (золото). В другом предании рассказывается, что Полюд да Шалим (этот богатырь жил на соседней горе Шалимихе, что в 22 км от горы Полюдихи) строили свои погосты, а так как топор был один, то они перебрасывали его друг другу. Порубит Шалим — кинет Полюду, тот порубит — кинет Шалиму. По другому варианту, богатыри одним топором (палкой) дрова рубили. Иногда вместо богатыря Шалима в преданиях фигурирует другое имя — богатырь Савин с горы Савинский угор. И еще одна интересная параллель. Все эти камни в Архангельской области (Полюдиха, Шалимиха, Савинский угор) находятся на возвышенности Пермские горы. Поэтому вопрос не только в том, жил ли у нас на Вишере новгородец Полюд, или его так уже назвали здесь, потому что был он гостем-пришельцем в этих местах, но еще и в том, а где же появились первые легенды о Полюде?