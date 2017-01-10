В 2015 году земляне смогут наблюдать сразу несколько интересных астрономических событий

Также в период с 28 декабря по 7 января жители нашей планеты смогут увидеть мощный метеорный паток Кватрантиды (максимум — 3 и 4 января — до 100 метеоров в час). Однако на этот раз поток частично будет закрывать полная луна.

середине января — с 10 по 15 число — недалеко от Земли пролетит яркаякомета С/2400. Понаблюдать за ней можно будет невооруженным глазом, онабудет двигаться в районе созвездия Ориона.

Осенью состоится

«малый парад планет» — в одну линию выстроятся Меркурий, Венера, Марс и

Юпитер. Кроме того, в будущем году произойдут два солнечных и два полных

лунных затмения, а из-за выской активности Солнца в последние годы на

60-х широтах и ниже будет наблюдаться Полярное сияние. Из-за миграции

магнитного полюса Земли через 10–15 лет сияние можно будет видеть чаще в

том числе и на Урале.