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В 2015 году земляне смогут наблюдать сразу несколько интересных астрономических событий

10.01.2017 новости   Нет комментариев

В 2015 году земляне смогут наблюдать сразу несколько интересных астрономических событий

26 января на расстояние в 1,2 млн км к Земле приблизится
астероид (357439) 2004 BL86.
Диаметр приближающегося астероида — около одного километра; скорость
объекта при приближении к Земле — 160 угловых секунд в минуту. Наблюдать
небесное тело смогут и профессионалы, и любители (последним
рекомендуется выехать для этого за город).

Также в период с 28
декабря по 7 января жители нашей планеты смогут увидеть мощный метеорный
паток Кватрантиды (максимум — 3 и 4 января — до 100 метеоров в час).
Однако на этот раз поток частично будет закрывать полная луна.

В 2015 году земляне смогут наблюдать сразу несколько интересных астрономических событий

В
середине января — с 10 по 15 число — недалеко от Земли пролетит яркая
комета С/2400. Понаблюдать за ней можно будет невооруженным глазом, она
будет двигаться в районе созвездия Ориона.

Осенью состоится
«малый парад планет» — в одну линию выстроятся Меркурий, Венера, Марс и
Юпитер. Кроме того, в будущем году произойдут два солнечных и два полных
лунных затмения, а из-за выской активности Солнца в последние годы на
60-х широтах и ниже будет наблюдаться Полярное сияние. Из-за миграции
магнитного полюса Земли через 10–15 лет сияние можно будет видеть чаще в
том числе и на Урале.

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