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Россия начинает освоение Луны
10.01.2017 новости
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Осуществление первой фазы запланировано в 2019 году. Этот этап
предусматривает создание малоразмерной демонстрационной посадочной
станции «Луна 25» с сокращённым составом научной аппаратуры, которая
должна обеспечить отработку базовых технологий мягкой посадки на
поверхность спутника. Тогда же начнётся изучение южного полюса Луны.
В
2020 году к Луне отправится орбитальный космический аппарат «Луна-26».
Данный спутник будет функционировать на окололунной круговой полярной
орбите высотой 200 км около года. Задачами космического аппарата на этом
этапе станут сбор и передача на Землю информации с посадочной станции, а
также проведение научных исследований комплексом аппаратуры для
дистанционного исследования Луны. В течение года аппарат будет дважды
переводиться на несколько суток на орбиту с пониженным перицентром
(около 50 км) для проведения детальных исследований поверхности
спутника. Далее космический аппарат будет переведён на орбиту с высотой
500–700 км, на которой будет реализован астрофизический эксперимент
ЛОРД, нацеленный на изучение космических лучей и нейтрино ультравысоких
энергий.
Далее, в 2021-м, на южный полюс Луны планируется
отправить посадочный аппарат «Луна-27» с криогенной глубинной бурильной
установкой. Данный робот будет оснащён системой высокоточной и
безопасной посадки, что позволит существенно повысить точность
прилунения (до 3 километров), и тем самым улучшить возможность выбора
предпочтительного места проведения научных исследований.
Наконец,
на 2024 год намечен запуск автоматической космической станции «Луна-29»
с грунтозаборным устройством, техническими средствами термостатирования
образцов пород и системой их доставки на Землю для дальнейших
исследований.
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