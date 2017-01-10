Россия начинает освоение Луны

В

2020 году к Луне отправится орбитальный космический аппарат «Луна-26».

Данный спутник будет функционировать на окололунной круговой полярной

орбите высотой 200 км около года. Задачами космического аппарата на этом

этапе станут сбор и передача на Землю информации с посадочной станции, а

также проведение научных исследований комплексом аппаратуры для

дистанционного исследования Луны. В течение года аппарат будет дважды

переводиться на несколько суток на орбиту с пониженным перицентром

(около 50 км) для проведения детальных исследований поверхности

спутника. Далее космический аппарат будет переведён на орбиту с высотой

500–700 км, на которой будет реализован астрофизический эксперимент

ЛОРД, нацеленный на изучение космических лучей и нейтрино ультравысоких

энергий.

Далее, в 2021-м, на южный полюс Луны планируется

отправить посадочный аппарат «Луна-27» с криогенной глубинной бурильной

установкой. Данный робот будет оснащён системой высокоточной и

безопасной посадки, что позволит существенно повысить точность

прилунения (до 3 километров), и тем самым улучшить возможность выбора

предпочтительного места проведения научных исследований.

Наконец,

на 2024 год намечен запуск автоматической космической станции «Луна-29»

с грунтозаборным устройством, техническими средствами термостатирования

образцов пород и системой их доставки на Землю для дальнейших

исследований.