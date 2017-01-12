Гибель экспедиции Соломона Андрэ

11 июля 1897 года шведский инженер и аэронавт-любитель Соломон Андрэ вместе с Нильсом Стриндбергом и Куртом Френкелем поднялись в воздух со Шпицбергена на аэростате «Орёл». Объём этого воздушного «корабля» был около 5 тысяч кубометров, он мог выдержать экипаж из трёх человек со всем снаряжением, находясь в полёте в течение 30 дней.

Несколько недель спустя шкипер судна «Алкен» подстрелил почтового голубя с посланием от Андрэ. В записке указывались координаты полёта и сообщалось, что у аэронавтов всё в порядке. Письмо датировалось 13 июля.

С тех пор от путешественников не было никаких вестей. Поиски ничего не дали. А поскольку летательный аппарат Андрэ, по некоторым предположениям, двигался в направлении России, Министерство внутренних дел Российской империи обратилось к населению с просьбой при появлении в небе неопознанных воздушных шаров немедленно сообщать об этом властям.

И тут выяснилось, что с июля по сентябрь 1897 года жители самых разных мест видели неизвестные летающие объекты, напоминающие воздушные шары. Их наблюдали в Тобольске, Томске, Красноярске, Тюмени, Хабаровске, Омске, Перми, Ростове, Киеве и других городах. В большинстве случаев очевидцы описывали предмет как воздушный шар, но при этом в один голос утверждали, что шар ярко светился. Тем не менее почти все они приняли светящиеся сферы за аэростат Андрэ, хотя никакого освещения на аэростате не имелось. Некоторые объекты, по словам наблюдателей, прямо в воздухе меняли форму.

Шары, замеченные 2 сентября над Омском и 13-го над Красноярском, переливались разноцветными огнями, а от «аэростата», пронёсшегося 20 сентября над Томском, отделялись яркие «огоньки», рассыпавшиеся над землёй. Но следов приземления аппарата нигде не обнаружили. К тому же сомнительно, чтобы экспедиции удалось продержаться столько времени… В конце концов команду Андрэ сочли погибшей.

6 августа 1930 года норвежские моряки на одном из островов Шпицбергена наткнулись на обломки какого-то аппарата. Рядом лежал вмёрзший в лёд труп человека с монограммой «А» на куртке. При умершем нашли дневник, записи в котором указывали на то, что его автор – бесследно исчезнувший 33 года назад Соломон Андрэ.

Судя по содержанию дневника, полёт «Орла» завершился неудачно: аэростат обледенел и начал самопроизвольно снижаться. Его пассажиры вынуждены были совершить посадку на дрейфующие льдины и продолжать путешествие на санях. Андрэ принял решение вернуться на Шпицберген. 5 октября они достигли острова Белый, а 7 октября была сделана последняя запись в дневнике.

Остаётся неясным, что же послужило причиной гибели троих воздухоплавателей. Возле мёртвых тел нашли закупоренные банки с провизией, оружие, патроны, тёплую одежду, дрова и спички, разную необходимую в хозяйстве утварь. Палатка путешественников, сделанная из оболочки шара, была довольно надёжной, холод им не грозил, так как в октябре температура на Шпицбергене не опускается ниже минус 10 градусов по Цельсию.

Выдвигались различные версии. Так, по мнению полярного исследователя В. Стефенсона, люди могли отравиться угарным газом во время приготовления пищи на примусе в почти герметичной палатке. А датский медик Э. Трайд обнаружил в останках убитого путешественниками белого медведя личинки возбудителей трихинеллеза и предположил, что Андрэ и его спутники заболели и замёрзли от слабости.

Однако, судя по записям в дневнике Андрэ, члены экспедиции не испытывали никаких серьёзных недомоганий и даже занимались научными исследованиями. От чего они умерли? Эту загадку ещё предстоит разгадать.

Интересно: Простые привороты на http://blog.blackshaman.ru/kak-reshit-delat-li-privorot/ для желающих обмануть судьбу.