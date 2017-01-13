Современные вопросы и ответы о Розуэлльском инциденте

8 июля этого года исполнилось 66 лет со дня Розуэлльского инцидента.

24 июня 1997 года Американские ВВС опубликовали 231-страничный отчёт,

названный «Дело закрыто: итоговый отчёт о Розуэлльском крушении».

Официально было заявлено, что пришельцы, увиденные очевидцами, на самом

деле были человекоподобными манекенами, которых сбрасывали с высоты с

парашютом, а обломки – экспериментальным метеозондом. Тем не менее, до

сих пор остаются вопросы, не получившие ответа даже после официального

заявления правительства о «закрытии дела». Ниже приводятся ответы на

самые часто задаваемые их них.

– Как можно принять манекен за пришельца?

– Непосредственные свидетели видели манекены с расстояния. Внешний

вид манекенов и тип средств, которые использовались для их

восстановления, совпадают с показаниями некоторых очевидцев.

– Эксперименты со сбрасыванием манекенов начались в 1954 году, как объяснить то, что свидетели видели их уже в 1947 году?

ВВС США утверждает, что в 1947 году рядом с Розуэллом упали обломки

секретного зонда-разведчика, предназначенного для слежения за советскими

ядерными испытаниями. Каким-то образом события 1947 года и более

поздние, включавшие, в том числе, и сброс манекенов и несчастные случаи с

участием людей, «слились воедино» в сознании местных наблюдателей, если

верить докладу ВВС.

– Что же с медсестрой, которая видела вскрытие инопланетянина в госпитале на военной базе в Розуэлле?

– Глен Деннис, работавший в похоронном бюро в Розуэлле, утверждал,

что он присутствовал в госпитале 7 июля 1947 года. Он якобы видел

медсестру Наоми Марию Селфф, выбежавшую из палаты, прикрывая лицо куском

ткани. Селфф рассказала ему, что ассистировала во время вскрытия трех

изувеченных чёрных маленьких тел; запах от них при вскрытии был

настолько сильным, что их пришлось перенести в другую часть базы.

ВВС утверждает также, что Деннис, скорее всего, вспомнил сестру по

имени Айлин Мэй Фэнтон, чей внешний вид подходит под его описание сестры

Селфф, и которая была одной из пяти медсестёр, работавших в

Розуэлльском госпитале в 1947 году. Также ВВС добавляет, что Деннис,

вероятно, путает свои воспоминания 1947 года с авиакатастрофой 1956

года, в которой погибли 11 членов экипажа, их сильно обгоревшие останки

были доставлены в госпиталь на военной базе Розуэлла. Запах

действительно тогда заставил переместить тела в холодильную камеру

продовольственного магазина базы. Вскрытие трёх из этих тел проводили в

похоронном бюро, где работал Деннис.

– Разве материал обломков, найденных в 1947, не имел необычных свойств? Что насчёт нового фрагмента?

– Некоторые свидетели вспоминают тонкий металлический материал, который не горел и, если смять его, принимал исходную форму.

Если верить ВВС, то эти показания не расходятся с описанием

полиэтиленовых воздушных шаров, покрытых алюминием, которые запускались

во время экспериментов на Розуэлльской авиабазе. Хотя эти шары не

запускались до мая 1948 года.

«Фрагмент» размером в дюйм, представленный два месяца назад, «должен

рассматриваться как имеющий внеземное происхождение», говорит инженер по

охране здоровья и техники безопасности Калифорнийского университета

Сан-Диего Рассел Вернон Кларк. Он проверил образец в полмиллиграмма и

утверждает, что он на 99% состоит из кремния, изотопное отношение

которого является неестественным для земного материала. Его работа будет

опубликована в журнале, который в данный момент проходит процедуру

рецензирования.