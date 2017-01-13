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Современные вопросы и ответы о Розуэлльском инциденте
13.01.2017 что от нас скрывали
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8 июля этого года исполнилось 66 лет со дня Розуэлльского инцидента.
24 июня 1997 года Американские ВВС опубликовали 231-страничный отчёт,
названный «Дело закрыто: итоговый отчёт о Розуэлльском крушении».
Официально было заявлено, что пришельцы, увиденные очевидцами, на самом
деле были человекоподобными манекенами, которых сбрасывали с высоты с
парашютом, а обломки – экспериментальным метеозондом. Тем не менее, до
сих пор остаются вопросы, не получившие ответа даже после официального
заявления правительства о «закрытии дела». Ниже приводятся ответы на
самые часто задаваемые их них.
– Как можно принять манекен за пришельца?
– Непосредственные свидетели видели манекены с расстояния. Внешний
вид манекенов и тип средств, которые использовались для их
восстановления, совпадают с показаниями некоторых очевидцев.
– Эксперименты со сбрасыванием манекенов начались в 1954 году, как объяснить то, что свидетели видели их уже в 1947 году?
ВВС США утверждает, что в 1947 году рядом с Розуэллом упали обломки
секретного зонда-разведчика, предназначенного для слежения за советскими
ядерными испытаниями. Каким-то образом события 1947 года и более
поздние, включавшие, в том числе, и сброс манекенов и несчастные случаи с
участием людей, «слились воедино» в сознании местных наблюдателей, если
верить докладу ВВС.
– Что же с медсестрой, которая видела вскрытие инопланетянина в госпитале на военной базе в Розуэлле?
– Глен Деннис, работавший в похоронном бюро в Розуэлле, утверждал,
что он присутствовал в госпитале 7 июля 1947 года. Он якобы видел
медсестру Наоми Марию Селфф, выбежавшую из палаты, прикрывая лицо куском
ткани. Селфф рассказала ему, что ассистировала во время вскрытия трех
изувеченных чёрных маленьких тел; запах от них при вскрытии был
настолько сильным, что их пришлось перенести в другую часть базы.
ВВС утверждает также, что Деннис, скорее всего, вспомнил сестру по
имени Айлин Мэй Фэнтон, чей внешний вид подходит под его описание сестры
Селфф, и которая была одной из пяти медсестёр, работавших в
Розуэлльском госпитале в 1947 году. Также ВВС добавляет, что Деннис,
вероятно, путает свои воспоминания 1947 года с авиакатастрофой 1956
года, в которой погибли 11 членов экипажа, их сильно обгоревшие останки
были доставлены в госпиталь на военной базе Розуэлла. Запах
действительно тогда заставил переместить тела в холодильную камеру
продовольственного магазина базы. Вскрытие трёх из этих тел проводили в
похоронном бюро, где работал Деннис.
– Разве материал обломков, найденных в 1947, не имел необычных свойств? Что насчёт нового фрагмента?
– Некоторые свидетели вспоминают тонкий металлический материал, который не горел и, если смять его, принимал исходную форму.
Если верить ВВС, то эти показания не расходятся с описанием
полиэтиленовых воздушных шаров, покрытых алюминием, которые запускались
во время экспериментов на Розуэлльской авиабазе. Хотя эти шары не
запускались до мая 1948 года.
«Фрагмент» размером в дюйм, представленный два месяца назад, «должен
рассматриваться как имеющий внеземное происхождение», говорит инженер по
охране здоровья и техники безопасности Калифорнийского университета
Сан-Диего Рассел Вернон Кларк. Он проверил образец в полмиллиграмма и
утверждает, что он на 99% состоит из кремния, изотопное отношение
которого является неестественным для земного материала. Его работа будет
опубликована в журнале, который в данный момент проходит процедуру
рецензирования.
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