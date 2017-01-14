Скрытая угроза. 03. Технорабство



– Три дня без телефона и компьютера. Эксперимент в Калужской глуши. Что окажется для семьи москвичей самым тяжёлым испытанием; – Живая мишень. Она до сих пор боится выходить на улицу; – Что общего между двумя террористами, москвичём Евсиковым и норвежцем Андерсом Брейвиком;

– Вынужденное технорабство. Как современные технологии превратили пустыню в цветущий оазис;

– Квартирный вопрос по-корейски. Почему только глупый кореец не имеет умного дома;

– Бомба замедленного действия. Как не стать жертвой собственной бытовой техники.

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