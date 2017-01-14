Реклама

Gallery

1394565661_stimulyaciya-mozga-pobeda-nad-komoiy 1402355341_taiyna-lyudeiy-v-chernom-po-prezhnemu-ne-raskryta_1 1404490501_uchienye-reshili-prolit-svet-na-strannyiy-sputnik-saturna-yapet_1 1411280462_Devyat-neizvestnyh-na-kartah-Illyuminatov_2 1395188282_Polnoe-Lunnoe-zatmenie-10-dekabrya-2011-goda-Foto_5 1397889904_Kak-zhili-krest-yane-na-Zapade-v-30-h_3 1400529243_Snimki-Kosmosa-kotorye-ne-afishiruet-NASA_1 1401367867_10-samyh-zagadochnyh-snimkov-v-mire_17

Социальные сети

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Реклама:

Счетчики

Скрытая угроза. 03. Технорабство

14.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


– Три дня без телефона и компьютера. Эксперимент в Калужской глуши. Что окажется для семьи москвичей самым тяжёлым испытанием; – Живая мишень. Она до сих пор боится выходить на улицу; – Что общего между двумя террористами, москвичём Евсиковым и норвежцем Андерсом Брейвиком;
– Вынужденное технорабство. Как современные технологии превратили пустыню в цветущий оазис;
– Квартирный вопрос по-корейски. Почему только глупый кореец не имеет умного дома;
– Бомба замедленного действия. Как не стать жертвой собственной бытовой техники.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
Метки:  , ,

Похожие сообщения:

Написать ответ

Вы можете использовать эти теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...
?>