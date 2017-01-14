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Зов Земли

14.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Шокирующие кадры сняты на Украине летом 1997 года. Город Днепропетровск буквально чуть сквозь Землю не провалился. Это не последствие террористического акта или подземных толчков. Сейсмологи уверяют, — землетрясения в Днепропетровске попросту невозможны. Все эти здания обвалились по другой причине. Масштабную катастрофу спровоцировало абсолютно новое для науки явление. Здесь под землей внезапно возникли карстовые провалы. Геологи и строители уверяют — до 1997 года, никаких подземных пустот в Днепропетровске не было, но есть еще одно странное обстоятельство этой трагедии. За несколько часов до обрушение жители города услышали загадочный гул. Он был похож на низкий звук трубы и шел как будто из самой Земли. Сильнее всего гул был именно в тех районах города, где позже стали разваливаться дома…

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