

Шокирующие кадры сняты на Украине летом 1997 года. Город Днепропетровск буквально чуть сквозь Землю не провалился. Это не последствие террористического акта или подземных толчков. Сейсмологи уверяют, — землетрясения в Днепропетровске попросту невозможны. Все эти здания обвалились по другой причине. Масштабную катастрофу спровоцировало абсолютно новое для науки явление. Здесь под землей внезапно возникли карстовые провалы. Геологи и строители уверяют — до 1997 года, никаких подземных пустот в Днепропетровске не было, но есть еще одно странное обстоятельство этой трагедии. За несколько часов до обрушение жители города услышали загадочный гул. Он был похож на низкий звук трубы и шел как будто из самой Земли. Сильнее всего гул был именно в тех районах города, где позже стали разваливаться дома…

❏ Подписка на видеоканал ► http://goo.gl/625QOx