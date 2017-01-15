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Планеты солнечной системы и Кто там живет

15.01.2017 новости   Нет комментариев


Могут ли существовать разумные формы жизни вне Солнечной Системы? Этот фильм посвящен поискам ответа на вопрос: одиноки ли мы во Вселенной?

На данный момент нам известна только одна планета с условиями, пригодными для жизни. Это Земля. Однако всё чаще появляются свидетельства того, что мы, возможно, не одиноки во Вселенной. Ученые считают, что в Галактике существует не менее 11 млрд планет размером с Землю, которые вращаются вокруг своих звезд и где, вполне вероятно, можно обнаружить жизнь. Новые исследования показывают, что невиданные существа могут обитать не только там. В их распоряжении находятся 100 млрд планет и их спутники.

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