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Ученые МГУ сфотографировали пришельцев?
16.01.2017 новости
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26.10.11
Итак, 9 октября этого года группа ученых МГУ с военного
и биологического факультетов выехала для проведения полевых исследований
в заброшенную деревню Медынского района Калужской области. Целью
поездки было изучение влияния Луны на активность мозга. Для чистоты
эксперимента требовалось место вдали от города и промышленных зон, где
нет влияния посторонних электромагнитных излучений.
Однако до Калужской области в тот вечер ученые так и не доехали:
их остановили странные обстоятельства, которые случились по дороге
на Киевском шоссе.
— Внезапно возле поселка Киевский одна наша научная сотрудница
почувствовала головную боль и тошноту, — вспоминает Родимин.
— А у аспиранта Саши закружилась голова. Пришлось остановить машину.
И тут… прямо перед собой мы увидели установленный на обочине плакат:
«ВНИМАНИЕ! АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА! 66–69-Й КМ. СБРОСЬ СКОРОСТЬ! 20 ПОГИБШИХ».
На плакате — большие фотографии исковерканных автомашин. Не прошло
и 10 минут, как в 20 метрах от нас столкнулись два автомобиля.
К счастью, повреждения были незначительны — лишь слегка помялись
бамперы. Я подошел к автомашине, где за рулем сидел бледный водитель —
виновник происшествия.
“Ожоги” на дереве.
— Вам плохо? Помощь нужна? — спросил я.
— Нет, уже все прошло. Сам не пойму, что со мной было. Что-то
промелькнуло перед глазами, какая-то пелена, на секунду отключился…
Пока мы беседовали, на шоссе образовалась пробка. Оказалось, что
метрах в 150 от нас по ходу движения столкнулись еще четыре автомобиля.
Жертв не было, но машины помялись основательно. Пришлось вызывать
эвакуаторы.
В общем, специалистов по электромагнетизму в это загадочное место
словно сам Бог послал. Отложив на время изучение лунных волн, они решили
проверить волны другого рода.
Сотрудник МГУ Михаил устанавливает камеру перед “Зеркалом Козырева”.
— При помощи специального детектора электромагнитного поля нам
удалось дважды зафиксировать так называемый повышенный импульс
возмущения. И оба раза — в местах аварий, — говорит Родимин. — А вслед
за исследованием поля на дороге мы решили провести исследования
и фотосъемку в инфракрасном диапазоне в ста метрах от магистрали. Здесь
детектор показал импульс даже сильнее, чем на шоссе (а если бы трассу
проложили в этом месте?). Попадались деревья с непонятными
повреждениями: словно в ствол ударил какой-то луч и оставил ожог метрах
в пяти от уровня земли.
Затем под вечер, когда на небосклоне появилась растущая луна, ученые
установили фотокамеру на поляне и начали делать снимки пространства
в инфракрасном диапазоне при помощи «Зеркала Козырева».
Каково же было их удивление, когда, просматривая их на следующий день, они увидели на изображениях странные «фантомы» (на фото).
1.
— Что это? Мы точно не знаем, — поясняет Родимин. — Но есть гипотезы.
Одна из них предполагает, что мы наблюдаем проявления в зеркале
эффекта, известного в физике как «эффект Казимира». А наблюдаемые
фантомы — это «гости» из параллельных миров. Другая гипотеза выглядит
более реалистично. Известно, что все процессы окружающего нас мира
сопровождаются электромагнитными излучениями. И эти излучения,
бесконечно распространяясь в пространстве, оставляют свои неизгладимые
следы. Четкость следа зависит от силы излучения. «Прочитать» такой след
можно, если на него попадет и отразится волна той же частоты.
2.
В районе аномальной зоны, где нами были зафиксированы фантомы,
во время войны проходили тяжелые бои. Экстремальные ситуации и стрессы,
которые испытывали гибнущие воины, могли сохраниться и проявляться
перед современниками. Остается вопрос: откуда ожоги на деревьях?
Вряд ли их могли оставить безобидные фантомы. Возможно, они вполне
земного происхождения. Но кто знает — не заинтересовался ли аномальной
зоной кто-то еще…
3.
На снимке № 1 — 21 ч. 59 мин. — виден объект «головастик»,
напоминающий мордочку какого-то зверька, с любопытством заглядывающего
в объектив.
На снимке № 2 — 22 ч. 21 мин. — падающие капли — «метеориты».
На снимке № 3 — 22 ч. 30 мин. — в фокусе объект в виде объемной спирали; он неподвижен, так как виден довольно резко.
Источник: mk.ru.
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