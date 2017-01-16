Ученые МГУ сфотографировали пришельцев?

26.10.11

Итак, 9 октября этого года группа ученых МГУ с военного

и биологического факультетов выехала для проведения полевых исследований

в заброшенную деревню Медынского района Калужской области. Целью

поездки было изучение влияния Луны на активность мозга. Для чистоты

эксперимента требовалось место вдали от города и промышленных зон, где

нет влияния посторонних электромагнитных излучений.



Однако до Калужской области в тот вечер ученые так и не доехали:

их остановили странные обстоятельства, которые случились по дороге

на Киевском шоссе.

— Внезапно возле поселка Киевский одна наша научная сотрудница

почувствовала головную боль и тошноту, — вспоминает Родимин.

— А у аспиранта Саши закружилась голова. Пришлось остановить машину.

И тут… прямо перед собой мы увидели установленный на обочине плакат:

«ВНИМАНИЕ! АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА! 66–69-Й КМ. СБРОСЬ СКОРОСТЬ! 20 ПОГИБШИХ».

На плакате — большие фотографии исковерканных автомашин. Не прошло

и 10 минут, как в 20 метрах от нас столкнулись два автомобиля.

К счастью, повреждения были незначительны — лишь слегка помялись

бамперы. Я подошел к автомашине, где за рулем сидел бледный водитель —

виновник происшествия.

“Ожоги” на дереве.

— Вам плохо? Помощь нужна? — спросил я.

— Нет, уже все прошло. Сам не пойму, что со мной было. Что-то

промелькнуло перед глазами, какая-то пелена, на секунду отключился…

Пока мы беседовали, на шоссе образовалась пробка. Оказалось, что

метрах в 150 от нас по ходу движения столкнулись еще четыре автомобиля.

Жертв не было, но машины помялись основательно. Пришлось вызывать

эвакуаторы.

В общем, специалистов по электромагнетизму в это загадочное место

словно сам Бог послал. Отложив на время изучение лунных волн, они решили

проверить волны другого рода.

Сотрудник МГУ Михаил устанавливает камеру перед “Зеркалом Козырева”.

— При помощи специального детектора электромагнитного поля нам

удалось дважды зафиксировать так называемый повышенный импульс

возмущения. И оба раза — в местах аварий, — говорит Родимин. — А вслед

за исследованием поля на дороге мы решили провести исследования

и фотосъемку в инфракрасном диапазоне в ста метрах от магистрали. Здесь

детектор показал импульс даже сильнее, чем на шоссе (а если бы трассу

проложили в этом месте?). Попадались деревья с непонятными

повреждениями: словно в ствол ударил какой-то луч и оставил ожог метрах

в пяти от уровня земли.

Затем под вечер, когда на небосклоне появилась растущая луна, ученые

установили фотокамеру на поляне и начали делать снимки пространства

в инфракрасном диапазоне при помощи «Зеркала Козырева».

Каково же было их удивление, когда, просматривая их на следующий день, они увидели на изображениях странные «фантомы» (на фото).

1.

— Что это? Мы точно не знаем, — поясняет Родимин. — Но есть гипотезы.

Одна из них предполагает, что мы наблюдаем проявления в зеркале

эффекта, известного в физике как «эффект Казимира». А наблюдаемые

фантомы — это «гости» из параллельных миров. Другая гипотеза выглядит

более реалистично. Известно, что все процессы окружающего нас мира

сопровождаются электромагнитными излучениями. И эти излучения,

бесконечно распространяясь в пространстве, оставляют свои неизгладимые

следы. Четкость следа зависит от силы излучения. «Прочитать» такой след

можно, если на него попадет и отразится волна той же частоты.

2.

В районе аномальной зоны, где нами были зафиксированы фантомы,

во время войны проходили тяжелые бои. Экстремальные ситуации и стрессы,

которые испытывали гибнущие воины, могли сохраниться и проявляться

перед современниками. Остается вопрос: откуда ожоги на деревьях?

Вряд ли их могли оставить безобидные фантомы. Возможно, они вполне

земного происхождения. Но кто знает — не заинтересовался ли аномальной

зоной кто-то еще…

3.

На снимке № 1 — 21 ч. 59 мин. — виден объект «головастик»,

напоминающий мордочку какого-то зверька, с любопытством заглядывающего

в объектив.

На снимке № 2 — 22 ч. 21 мин. — падающие капли — «метеориты».

На снимке № 3 — 22 ч. 30 мин. — в фокусе объект в виде объемной спирали; он неподвижен, так как виден довольно резко.

Источник: mk.ru.