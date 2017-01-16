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Ученые МГУ сфотографировали пришельцев?

16.01.2017 новости   Нет комментариев

Ученые МГУ сфотографировали пришельцев?

26.10.11
Итак, 9 октября этого года группа ученых МГУ с военного
и биологического факультетов выехала для проведения полевых исследований
в заброшенную деревню Медынского района Калужской области. Целью
поездки было изучение влияния Луны на активность мозга. Для чистоты
эксперимента требовалось место вдали от города и промышленных зон, где
нет влияния посторонних электромагнитных излучений.

Однако до Калужской области в тот вечер ученые так и не доехали:
их остановили странные обстоятельства, которые случились по дороге
на Киевском шоссе.

— Внезапно возле поселка Киевский одна наша научная сотрудница
почувствовала головную боль и тошноту, — вспоминает Родимин.
— А у аспиранта Саши закружилась голова. Пришлось остановить машину.
И тут… прямо перед собой мы увидели установленный на обочине плакат:
«ВНИМАНИЕ! АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА! 66–69-Й КМ. СБРОСЬ СКОРОСТЬ! 20 ПОГИБШИХ».
На плакате — большие фотографии исковерканных автомашин. Не прошло
и 10 минут, как в 20 метрах от нас столкнулись два автомобиля.
К счастью, повреждения были незначительны — лишь слегка помялись
бамперы. Я подошел к автомашине, где за рулем сидел бледный водитель —
виновник происшествия.

Ученые МГУ сфотографировали пришельцев?

“Ожоги” на дереве.

— Вам плохо? Помощь нужна? — спросил я.

— Нет, уже все прошло. Сам не пойму, что со мной было. Что-то
промелькнуло перед глазами, какая-то пелена, на секунду отключился…

Пока мы беседовали, на шоссе образовалась пробка. Оказалось, что
метрах в 150 от нас по ходу движения столкнулись еще четыре автомобиля.
Жертв не было, но машины помялись основательно. Пришлось вызывать
эвакуаторы.

В общем, специалистов по электромагнетизму в это загадочное место
словно сам Бог послал. Отложив на время изучение лунных волн, они решили
проверить волны другого рода.

Ученые МГУ сфотографировали пришельцев?

Сотрудник МГУ Михаил устанавливает камеру перед “Зеркалом Козырева”.

— При помощи специального детектора электромагнитного поля нам
удалось дважды зафиксировать так называемый повышенный импульс
возмущения. И оба раза — в местах аварий, — говорит Родимин. — А вслед
за исследованием поля на дороге мы решили провести исследования
и фотосъемку в инфракрасном диапазоне в ста метрах от магистрали. Здесь
детектор показал импульс даже сильнее, чем на шоссе (а если бы трассу
проложили в этом месте?). Попадались деревья с непонятными
повреждениями: словно в ствол ударил какой-то луч и оставил ожог метрах
в пяти от уровня земли.

Затем под вечер, когда на небосклоне появилась растущая луна, ученые
установили фотокамеру на поляне и начали делать снимки пространства
в инфракрасном диапазоне при помощи «Зеркала Козырева».

Каково же было их удивление, когда, просматривая их на следующий день, они увидели на изображениях странные «фантомы» (на фото).

Ученые МГУ сфотографировали пришельцев?

1.

 

— Что это? Мы точно не знаем, — поясняет Родимин. — Но есть гипотезы.
Одна из них предполагает, что мы наблюдаем проявления в зеркале
эффекта, известного в физике как «эффект Казимира». А наблюдаемые
фантомы — это «гости» из параллельных миров. Другая гипотеза выглядит
более реалистично. Известно, что все процессы окружающего нас мира
сопровождаются электромагнитными излучениями. И эти излучения,
бесконечно распространяясь в пространстве, оставляют свои неизгладимые
следы. Четкость следа зависит от силы излучения. «Прочитать» такой след
можно, если на него попадет и отразится волна той же частоты.

Ученые МГУ сфотографировали пришельцев?

2.

В районе аномальной зоны, где нами были зафиксированы фантомы,
во время войны проходили тяжелые бои. Экстремальные ситуации и стрессы,
которые испытывали гибнущие воины, могли сохраниться и проявляться
перед современниками. Остается вопрос: откуда ожоги на деревьях?
Вряд ли их могли оставить безобидные фантомы. Возможно, они вполне
земного происхождения. Но кто знает — не заинтересовался ли аномальной
зоной кто-то еще…

Ученые МГУ сфотографировали пришельцев?

3.

На снимке № 1 — 21 ч. 59 мин. — виден объект «головастик»,
напоминающий мордочку какого-то зверька, с любопытством заглядывающего
в объектив.

На снимке № 2 — 22 ч. 21 мин. — падающие капли — «метеориты».

На снимке № 3 — 22 ч. 30 мин. — в фокусе объект в виде объемной спирали; он неподвижен, так как виден довольно резко.

Источник: mk.ru.

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