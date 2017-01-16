 Над Мариуполем летает НЛО

Об этом факте с большой уверенностью утверждают люди, которые наблюдают за небом.

Житель Мариуполя Валерий Колтунов, проживающий на Черемушках, рассказал i24.com.ua,

что совсем недавно, в конце ноября, наблюдая за небом, он увидел

загадочный трехмерный объект. Вернее, то, что он увидел НЛО, мариуполец

понял гораздо позже. «Я с детства увлекаюсь тем, что наблюдаю за небом.

Недавно купил видеокамеру и просто снимаю небо. Я живу на седьмом этаже,

обзор из окна хороший – от поселка Песчаный до Мангушской трассы. Все

эти объекты, они летят на очень большом расстоянии. У меня на компьютере

есть специальные программы. С помощью их я просматриваю отснятое на

камеру, пошагово увеличиваю и изучаю. Вот так, путем хорошего

увеличения, я увидел и этот предмет, о котором идет речь. Я снимал

солнце в тучах, а. увеличив, увидел объект, который вначале двигался

влево, по ветру, потом вошел под бровку тучи, потом – вернулся назад….»,

– пояснил Валерий.

Валерий рассказал также, что в августе этого года, гуляя вечером с

собакой, также видел неопознанный летающий объект. «Я увидел белый

светящийся шар, который летел со стороны моря. Он крутился, делался то

ярче, то тусклее. Я его сфотографировал. А уже дома, когда смотрел фото,

увидел, что чуть дальше, над пятиэтажками находится настоящее НЛО. Как

мне пояснили специалисты, такие объекты редко когда ходят в одиночку.

Часто один объект сопровождается другим, поменьше», – поделился

мариуполец.

Как объяснил корреспонденту руководитель клуба «Кассини» Вячеслав Козлов,

НЛО наблюдается по всему миру десятками тысяч каждый год. Но только

какой-то процент из всего этого действительно является неопознанными

летающими объектами. Все остальное – летающий мусор или неправильно

понятые земные объекты, или атмосферные явления. По словам Вячеслава

Козлова, в Мариуполе несколько раз наблюдались полеты таких объектов,

которые трудно чем-то объяснить. Да и сам руководитель «Кассини» летом

прошлого года видел НЛО. Правда, подобно Валерию, разглядел загадочный

объект уже позже, просматривая запись на камере:

«Мы с ребятами запускали ракеты на нашем космодроме – так мы называем

поле на Восточном (Вячеслав руководит также и ракетомодельным кружком

Клуба юных техников – прим. авт.). Позже, просматривая видео полета

своей ракеты, я заметил, что кадр пересекает в небе продолговатый

шарообразный объект. Он быстро пересекал небо. И был заснят обеими

камерами. Это было настоящее НЛО, не птица».

Также Вячеслав рассказал, что однажды его воспитанники видели

знаменитый «бельгийский треугольник». «Они шли по улице в Приморском

районе и увидели, как низко-низко над землей, абсолютно бесшумно

пролетел объект треугольной формы с тремя огнями и одним посередине.

Ребята были в шоке, утром прибежали ко мне, и глаза у них горели.

Неизвестно, что это такое – разработки военных или действительно НЛО

треугольной формы», – рассказал руководитель «Кассини», добавив, что

вопросом НЛО занимаются в основном спецслужбы развитых государств. «На

самом деле проблема НЛО – большая, особенно для военных», – заявил

Вячеслав Козлов.

Бонус

Название «Бельгийская волна НЛО» связано в первую очередь с пиком

событий — ночью с 30 на 31 марта 1990 года. В ту ночь неизвестные

объекты были отслежены на радаре, преследовались двумя F-16 бельгийских

ВВС, предположительно — сфотографированы и были замечены, по оценкам, 13

500 человек на земле, около 2600 из которых подали письменные заявления

с подробным описанием того, что они видели.

После инцидента бельгийские военно-воздушные силы выпустил подробный отчёт о событиях той ночи.