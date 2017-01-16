Реклама

Gallery

1399542121_luna-i-pleyady-pod-arkoiy-mlechnogo-puti_1 1402106583_kometa-ison-vspyhnula-ili-vzryvaetsya_1 1410786723_Dokazatel-stva-sushestvovaniya-Boga_1 1411244822_10-zagadok-ne-poddayushihsya-ob-yasneniyu_5 1411738562_Etot-den-v-istorii-mirovogo-terrora-15-noyabrya_3 1396138503_Krasota-marsianskogo-kratera_4 1397889921_thumb_Kak-zhili-krest-yane-na-Zapade-v-30-h_21 1408318201_Luna-stabilizator-vrasheniya-Zemli-no-tak-budet-ne-vsegda

Социальные сети

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Реклама:

Счетчики

Над Мариуполем летает НЛО

16.01.2017 новости   Нет комментариев

Над Мариуполем летает НЛО

Об этом факте с большой уверенностью утверждают люди, которые наблюдают за небом.

Житель Мариуполя Валерий Колтунов, проживающий на Черемушках, рассказал i24.com.ua,
что совсем недавно, в конце ноября, наблюдая за небом, он увидел
загадочный трехмерный объект. Вернее, то, что он увидел НЛО, мариуполец
понял гораздо позже. «Я с детства увлекаюсь тем, что наблюдаю за небом.
Недавно купил видеокамеру и просто снимаю небо. Я живу на седьмом этаже,
обзор из окна хороший – от поселка Песчаный до Мангушской трассы. Все
эти объекты, они летят на очень большом расстоянии. У меня на компьютере
есть специальные программы. С помощью их я просматриваю отснятое на
камеру, пошагово увеличиваю и изучаю. Вот так, путем хорошего
увеличения, я увидел и этот предмет, о котором идет речь. Я снимал
солнце в тучах, а. увеличив, увидел объект, который вначале двигался
влево, по ветру, потом вошел под бровку тучи, потом – вернулся назад….»,
– пояснил Валерий.

 Над Мариуполем летает НЛО

Над Мариуполем летает НЛО

Валерий рассказал также, что в августе этого года, гуляя вечером с
собакой, также видел неопознанный летающий объект. «Я увидел белый
светящийся шар, который летел со стороны моря. Он крутился, делался то
ярче, то тусклее. Я его сфотографировал. А уже дома, когда смотрел фото,
увидел, что чуть дальше, над пятиэтажками находится настоящее НЛО. Как
мне пояснили специалисты, такие объекты редко когда ходят в одиночку.
Часто один объект сопровождается другим, поменьше», – поделился
мариуполец.

Как объяснил корреспонденту руководитель клуба «Кассини» Вячеслав Козлов,
НЛО наблюдается по всему миру десятками тысяч каждый год. Но только
какой-то процент из всего этого действительно является неопознанными
летающими объектами. Все остальное – летающий мусор или неправильно
понятые земные объекты, или атмосферные явления. По словам Вячеслава
Козлова, в Мариуполе несколько раз наблюдались полеты таких объектов,
которые трудно чем-то объяснить. Да и сам руководитель «Кассини» летом
прошлого года видел НЛО. Правда, подобно Валерию, разглядел загадочный
объект уже позже, просматривая запись на камере:

«Мы с ребятами запускали ракеты на нашем космодроме – так мы называем
поле на Восточном (Вячеслав руководит также и ракетомодельным кружком
Клуба юных техников – прим. авт.). Позже, просматривая видео полета
своей ракеты, я заметил, что кадр пересекает в небе продолговатый
шарообразный объект. Он быстро пересекал небо. И был заснят обеими
камерами. Это было настоящее НЛО, не птица».

Также Вячеслав рассказал, что однажды его воспитанники видели
знаменитый «бельгийский треугольник». «Они шли по улице в Приморском
районе и увидели, как низко-низко над землей, абсолютно бесшумно
пролетел объект треугольной формы с тремя огнями и одним посередине.
Ребята были в шоке, утром прибежали ко мне, и глаза у них горели.
Неизвестно, что это такое – разработки военных или действительно НЛО
треугольной формы», – рассказал руководитель «Кассини», добавив, что
вопросом НЛО занимаются в основном спецслужбы развитых государств. «На
самом деле проблема НЛО – большая, особенно для военных», – заявил
Вячеслав Козлов.

Бонус

Название «Бельгийская волна НЛО» связано в первую очередь с пиком
событий — ночью с 30 на 31 марта 1990 года. В ту ночь неизвестные
объекты были отслежены на радаре, преследовались двумя F-16 бельгийских
ВВС, предположительно — сфотографированы и были замечены, по оценкам, 13
500 человек на земле, около 2600 из которых подали письменные заявления
с подробным описанием того, что они видели.

Над Мариуполем летает НЛО

После инцидента бельгийские военно-воздушные силы выпустил подробный отчёт о событиях той ночи.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
Метки:  ,

Похожие сообщения:

Написать ответ

Вы можете использовать эти теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...
?>