Обряды перехода в иной мир

Не секрет, что покойников в большинстве случаев опасались, так как они уже в новом статусе духов могли либо навредить живущим (если при погребении им не оказали достаточно почтения), либо же наоборот, всячески им содействовать в успехах. Исключения составляли трупы врагов – с ними обходились крайне непочтительно, чтобы высказать к ним своё высочайшее презрение, и не допустить перехода души в загробную жизнь.

Например, археологам неоднократно встречались захоронения, где покойники были уложены лицом вниз. Так хоронили ведьм и нарушивших устав монахинь. Похороненных вниз лицом людей находят и на территории Швеции, и находки эти датируются ранним периодом распространения христианства (XI век). Вполне вероятно, что викинги, чьей религией было язычество, именно таким образом хоронили христиан, чтобы высказать к ним свою неприязнь. Иногда при раскопках находят скелеты, со связанными верёвками конечностями. Это говорит о том, что умерший был либо преступником, либо военнопленным.

Обряды погребения у разных народов, как в древности, так и сейчас напрямую связаны с их религией, и поэтому ритуальные обычаи жителей одной страны кажутся абсолютно дикими и несуразными для жителей другой.

Например, древнейший обычай самосожжения вдовы на погребальном костре мужа под названием «сати» до сих пор имеет место в Индии, хотя и находится под запретом властей. Ежегодно там происходит около 2000 подобных самосожжений.

Ранее сати был ритуалом «привилегированных» особ, и совершали его жёны правителей и начальников. Размеры жертв этого обряда уносили жизни тысяч вдов. Например, после смерти одного из падишахов на его погребальный костёр взошло около 3000 женщин, составлявших его гарем. После сожжения, обугленные кости, взятые с погребального костра, смешивали с рисом и съедались жрецами при совершении ими ритуальных обрядов.

На Руси в 1723 году при правлении Петра I в Китай-городе разразился громкий скандал после того, как царь запретил вдове индийского купца совершить сати, чем нанёс «великую обиду» товарищам умершего.

В Индии сжигание покойников на костре – один из самых распространённых способов погребения. Однако для некоторых из индусов он категорически неприемлем, поскольку для последователей зороастризма огонь является священной стихией, которую не следует осквернять. Поэтому мертвецов укладывают на платформах высоких каменных башен, называемых «башней молчания». Расположенные таким образом трупы расклёвывались хищными птицами, а оставшиеся кости собирали и зарывали в песчаную яму. Подобный обычай применялся и жителями Тибета, только там покойников не заносили на башню, а просто оставляли в пустынной местности.

Обычай сжигать покойников был распространён и в дохристианской Руси. Тогда усопших хоронили на санях независимо от времени года. Сани с покойником несли на руках на вершину довольно высокого холма, оставляли ему любимые при жизни вещи и сбрызгивали кровью петуха. Потом сани обкладывали хворостом и поджигали. Такой обычай связан с поклонением славянских племён Солнцу, и они считали, что через огонь умершему проще будет вернуться к своему Богу.

У людей, которые из поколения в поколение проживали в горной местности, сложилось определённое отношение к горам. Считалось, что горы являются связующим звеном между небом и землёй, а поэтому чтобы облегчить переход души умершего на небеса усопших помещали как можно ближе к ним. То есть попросту подвешивали гроб на изрядной высоте. Такой обряд практикуется в Сагаде, горной провинции Филиппин. Здесь ещё при жизни каждый житель обзаводится гробом, куда после смерти кладётся его забальзамированное тело. Затем «последнее пристанище» уносят в горы и там подвешивают. Количество таких воздушных могил исчисляется сотнями, и некоторые из них висят уже несколько столетий, а подобным « висящим кладбищам» в Китае уже более 3000 лет.

Индонезийский народ торайя считает весёлые и богатые похороны успешным залогом перехода души в райские земли, поэтому после смерти человек считался просто уснувшим до тех пор, пока всё не будет готово к церемонии погребения, хотя до этого момента приходилось иногда ждать несколько лет. Ну а тем временем усопший находился в особом ритуальном помещении, ожидая своего часа. Когда всё было готово к погребению, совершалось жертвоприношение буйвола, хотя ещё не так давно практиковались и человеческие жертвоприношения. Церемония занимала несколько дней, в течение которых проходили ритуалы и песнопения. Совершался и обряд «обхода» владений покойного, при этом гроб несли на руках и время от времени подбрасывали, чтобы облегчить душе выход из тела. По завершению церемонии гроб уносили в погребальные пещеры, находящиеся высоко в горах.

Некоторые народы помещали своих усопших в особые ладьи, чтобы они могли спокойно проплыть по водам загробных миров. Такой ритуал захоронения использовали варяги, древние русичи и египтяне.

Некоторые похоронные обряды одних народов покажутся оскорбительными для других. Так, древние греки бросали на съедение псам тела убитых врагов, и считалось, что души их не найдут пристанища. Однако у монголов всё как раз происходило наоборот, и у них есть весьма необычный ритуал, который кое-где практикуется и до сих пор. В Монголии умерших людей отдавали на съедение собакам – трупы просто сбрасывали в овраги или приносили в знаменитую Чёрную долину, где голодные псы разрывали тела на части. Считалось, что чем быстрее это произойдёт – тем скорее душа перейдёт в потусторонний мир.

В наши дни используются различные способы погребения, уходящие корнями вглубь веков, но, тем не менее, и в эту традицию вносятся различные новшества современности. Так, американская компания Masten Space Systems разработала специальную технологию и суборбитальную ракету для того, чтобы отправлять прах усопшего в глубины Космоса, который побывав там несколько минут, вернётся назад на Землю. Самый дешёвый вариант космической отправки капсулы с прахом оценивается приблизительно в 100 долларов.

Светлана Гончар, “Земля Хроники Жизни”, Вторник, 05.03.2013