Кому была угодна смерть Кащея?

Например, в страшную богиню смерти, Бабу-Ягу ещё два столетия тому верили жители современной Белоруссии. А по древним поверьям многих народов, эта «нечистая сила» женского рода могла превращаться в животных, и непременным её атрибутом была железная ступа, которую со страшным рёвом несли по воздуху черти. Это всё, конечно же, выглядит сплошной выдумкой. Но если посмотреть на такие явления глазами непросвещённых жителей древних веков, то кое-что может показаться смутно знакомым.

Например, у древних жителей Мезоамерики в большом почёте было божество в виде змея Кетцалькоатлья, но ведь и Баба-Яга могла превращаться в змею! К тому же в поздних вариантах фольклора эта особенность заменялась колченогостью колдуньи, и старуху Бабу-Ягу описывали обладательницей «костяной ноги», что исследователи связывают со «змееподобностью».

И вполне вероятно, что некий инопланетный корабль, управляемый сидящим в нём представителем иной расы, с рёвом проносился по небу, что и запечатлелось в памяти предков в виде «ступы», которую конечно же тогда могла поднять в воздух только нечистая сила. К тому же, появление Бабы-Яги зачастую связывалось с внушительными природными явлениями: грозой, ветром, молниями, что также может свидетельствовать в пользу того, что «ступа» – это некий летательный аппарат.

В сказках Баба – Яга часто выступает в роли похитительницы маленьких детей, и некоторые славянские племена, дабы умилостивить ужасную божиню, сами предлагали ей человеческие жертвы. Однако кто поручится, что подобный «киднеппинг» в древности не могло проходить с участием опять-таки инопланетных существ, которые судя по многочисленным свидетельствам древности, очень любили посещать нашу Землю.

Так почему же не обратить внимания на то, что видели и передали в сказках наши предки? А именно на тот факт, что в кладовых Бабы-Яги хранились такие ценности, как ковёр-самолёт, сапоги – скороходы, самоиграющие гусли и меч – кладенец (самосек). Проведём аналогию с нашим временем: радио, работающим на батарейках, никого сейчас не удивишь, оружием массового поражения и портативными летательными аппаратами тоже, но ведь сходство этих «атрибутов» грозной колдуньи и предметами нашей современности просто поразительно!

Ну а если припомнить и извечного дружка Бабы-Яги, кота, голос которого был слышен за семь вёрст, и который мог видеть в этих же пределах, то такой прототип вполне мог быть неким роботом, запрограммированным своими хозяевами на совершение определённых манипуляций. Жилище одноногой колдуньи – это избушка на курьих ножках, и она по повелению своей хозяйки может поворачиваться. Куда ей прикажут.

Много толкований было у словосочетания «на курьих» ножках, и в нашем понимании чаще всего оно связывается с куриными лапками. Но есть у этого слова и другое толкование, от слова «курево», то есть дым. Итак, ещё одно дополнение к сказочному образу: оказывается, домик у Бабы-Яги был не простой, а висел в воздухе на дымовых столбах!

В первоначальных вариантах сказок Баба-Яга выступала самостоятельным персонажем, однако впоследствии её стали окружать не менее загадочные фигуры, такие как: Змей Горыныч и Кащей Бессмертный. Змей Горыныч летал с рёвом, извергая из себя пламя, причём на месте отрубленной головы у него вырастала новая, и только прижигание места, где была отсечена голова, могло привести к гибели чудовища. Как уже говорилось выше, многие летательные аппараты летят с шумом и рёвом в блеске пламени, а современные успехи робототехники позволяют создавать такие модели роботов, которые способны к самовосстановлению. Вполне вероятно, что этот же принцип был взят основу летающего «змея», который был творением рук инопланетян.

Такой интересный герой как Кащей Бессмертный заслуживает особого внимания. Часто этот персонаж изображали узником, заключённым в железные оковы, и хотя он и считался бессмертным, убить его всё – же было можно, сломав иглу, которая хранилась где-то в сундуке на дереве на загадочном острове Буяне. А теперь немного истории. Не всем известно, что слово кощунственный, произошло от слова «кощун», и так называли древнеславянские священные книги, написанные на глиняных табличках. А хранивших эти уникальные знания соответственно называли «кощеями».

Не правда ли, довольно созвучны между собой два слова: кащей и кощей? И кощунственными древние знания стали после того, как на территорию древней Руси пришло христианство, полностью вытеснившее бывших богов древних славян. И опять-таки, если копнуть немного глубже, почему именно игла, находящаяся в яйце на расстояниях нескольких тысяч километров (а может, и галактик) могла оборвать жизнь неуязвимого Кащея?

Современное лазерное и плазменное оружие позволяет поражать цель разнообразными способами: в избирательном или глобальном масштабе. И существуют так называемые лазерные «иглы», которые прекрасно подходят для уничтожения противника, но пока только на не очень больших расстояниях из-за того, что достигнуть плотности луча можно только при значительном увеличении габаритов установки.

Но если всё же предположить, что яйцо с иглой это и есть то самое сверхсовременное лазерное оружие, которое позволило покончить с неугодным чем-то хранителем древних знаний, то окажется, что наши старые детские сказки имеют гораздо более глубокий исторический и смысловой контекст, чем это представлялось до сих пор.

Светлана Гончар, “Земля Хроники Жизни”, Вторник, 05.03.2013