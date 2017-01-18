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Тайны мира с Анной Чапман. Договор с дьяволом

18.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

Тайны мира с Анной Чапман. Договор с дьяволом

Фильм-расследование об оккультных увлечениях ведущих политиков и богатейших людей земного шара. Каждый житель нашей страны хотя бы один раз совершал магический ритуал, даже не подозревая об этом, бывал в главном культовом сооружении СССР – мавзолее Владимира Ленина. Это прозвучит невероятно, но архитектура и геометрия мавзолея в точности повторяет древнюю шумерскую пирамиду Зиккурат – сокральную башню, на вершине которой совершались человеческие жертвоприношения. К тайне этого здания, а также, ко многим ключевым событиям в истории нашей страны причастны члены тайного масонского общества. Их главные символы – циркуль и наугольник. Существует легенда, что эти предметы реальны. Они отлиты из чистого золота и обладают дьявольской силой, дают человеку абсолютную власть над миром.

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