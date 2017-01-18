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Эликсир молодости 5 (11.07.2013)

18.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Упоминание об уникальном методе омоложения Кая Кальпа историки обнаружили в древних летописях древнего индийского княжества – патеала. Там рассказывается о мудреце по имени Тапасвиджи, который прожил 186 лет, следуя этой древней науке. Текс гласит, что процедура омоложения – длилась 40 дней, большую часть которые – мудрец провел как и Калиостро – в состоянии сна. После сорока дней у Тапасвиджи – посидевшие волосы – обрели прежний черный цвет, но главное открытие ждало исследователей тогда, когда они обнаружили рукописный текст, оставленый мудрецом…

Медицина на высоком уровне существовала задолго до нашей эры. Есть доказательства, что уже тысячи лет назад жрецы и знахари умели сращивать переломы, лечить зубы, делать сложнейшие хирургические операции и даже искусственное оплодотворение… Всему этому их научили боги. Еще боги передали тысячи рецептов природной фармацевтики…

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