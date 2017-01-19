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НАСА: астероид 2004 BL86 сблизится с Землей 26 января этого года

19.01.2017 новости   Нет комментариев

НАСА: астероид 2004 BL86 сблизится с Землей 26 января этого года

Астероид 2004 BL86 диаметром в 500 метров и массой в 157 миллионов тонн сблизится с Землей 26 января этого года без опасности для нашей планеты и пролетит на расстоянии в три дистанции от Луны до Земли от ее поверхности, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене.

«В понедельник, 26 января, астероид 2004 BL86 сблизится с Землей на такое расстояние, на которое он не подходил к нашей планете как минимум за последние 200 лет. И хотя он никак не угрожает безопасности Земли в ближайшем будущем, столь близкое прохождение крупного астероида поблизости от ее поверхности дает нам уникальный шанс проследить за ним, изучить его поверхность и узнать много нового», — пояснил журналистам Дон Йеоманс (Don Yeomans) из Лаборатории реактивного движения, директор программы околоземных объектов.

По его словам, НАСА попробует «облучить» астероид при помощи микроволнового излучения для того, чтобы получить высокоточные трехмерные снимки и 3D-модель астероида, а также для изучения его внутренней структуры и плотности разных участков этого небесного тела. На сегодняшний день, как отметил другой представитель Лаборатории Ланс Беннер, астрономы практически ничего не знают об устройстве и облике этого небесного тела.

НАСА: астероид 2004 BL86 сблизится с Землей 26 января этого года

«Я сам, скорее всего, возьму мой любимый бинокль и попытаюсь найти его на ночном небе. Астероиды являются особыми объектами для Солнечной системы: они не только доставили на Землю „кирпичики жизни” и воду, но и в будущем они станут ценным источником руд и других полезных ископаемых. Вдобавок к этому человечество сможет использовать их в качестве заправочных станций по мере дальнейшего изучения и освоения Солнечной системы. В общем, в астероидах есть нечто такое, что заставляет меня смотреть на небо», — продолжает Йеоманс.

Астероид 2004 BL86 был открыт в январе 2004 года автоматической системой поиска малых небесных тел LINEAR. Он относится к так называемой аполлоновой группе околоземных объектов, в число которых входил и знаменитый челябинский метеорит, упавший в озеро Чебаркуль в феврале 2013 года. Подобная опасность, как подчеркнули представители НАСА, Земле в январе этого года не угрожает.

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