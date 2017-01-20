Столкновение с астероидом помогло Марсу обрести океан

Однако существует множество доказательств того, что Марс некогда был богат водой. Например, все три ровера, которые находятся на его поверхности, обнаружили указания на былое присутствие воды в разных формах – минералы, формирующиеся в воде (например, различные сульфаты), или русла древних рек.

В последнее время среди ученых укрепляется представление о том, что несколько миллиардов лет назад большая часть поверхности Марса была покрыта водяным льдом. Этот лед, видимо, был занесен на поверхность планеты астероидами. Затем последовало событие, известное как Большая тяжелая бомбардировка, во время которой осколки астероидов бомбардировали внутреннюю часть Солнечной системы примерно 4 миллиарда лет назад. Эти астероиды могли расплавить лед на марсианской поверхности и сформировать жидкий океан, просуществовавший, предположительно, в течение 200 миллионов лет.

Согласно новому исследованию, проведенному командой планетологов во главе с научным сотрудником Лаборатории реактивного движения НАСА Тимоти Паркером, Марс не имел изначально на поверхности океана из жидкой воды, однако был покрыт тонкой коркой из водяного льда. Сульфаты были занесены на поверхность планеты с метеоритами, которые врезались в неё и временно плавили лед. Такой сценарий может объяснить замеченную командой Паркера геологическую аномалию, состоящую в том, что береговые линии древних морей и океанов на поверхности Марса возвышаются над дном водоема, вместо того, чтобы быть ниже, как это происходит на Земле, где после таяния больших масс льда береговые линии оказываются ниже дна водоема из-за упругого поднятия высвободившейся из-под ледников поверхности. Сценарий с медленной сублимацией замерзшей воды вместо её стремительного испарения из жидкой фазы, таким образом, хорошо объясняет отсутствие аналогичной упругой реакции в случае поверхности древнего Марса.

Исследование было представлено на Конференции по наукам о Луне и планетах, проходившей в марте в штате Техас, США.