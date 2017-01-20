Мимо Земли пролетело два огромных астероида

Первый астероид, пролетевший мимо Земли в полночь по Гринвичу, был

открыт в 2003 году американскими астрономами, работающими

с обсерваторией Линкольна. Его размеры вычислены достаточно неточно,

и составляют, по разным оценкам, от 170 до 540 метров.

Сегодня ночью 2003 KO2 сблизился с Землей на расстояние в 6,9 миллиона

километров, пролетев от нашей планеты на расстоянии, которое

соответствует 18 дистанциям между Луной и нашей планетой. Он получил

индекс 2003 KO2, и сегодня входит в класс потенциально опасных

астероидов (PHA).

Само по себе присутствие 2003 КО2 в этом списке не говорит того, что

его шансы на столкновение с Землей крайне высоки — в этот перечень

входят все астероиды, которые сейчас или в будущем будут подходить

к Земле на расстояние в 0,05 астрономических единицы (7,5 миллиона

километров) и обладают достаточно большими размерами — 150 метров

и больше.

Его “попутчиком” был другой относительно большой околоземный

астероид — 2016 FE1, открытый Каталинским обзором неба в этом году. Он

обладает сопоставимыми размерами – от 160 до 490 метров, но при этом

представляет незначительную опасность для жизни на Земле – риск его

падения составляет миллионные доли процента (минус 8.11 по Палермской

шкале).

Данное небесное тело пролетело еще дальше от Земли – астероид

разминулся с нашей планетой на расстоянии в десять миллионов километров

(26 дистанций между Землей и Луной).