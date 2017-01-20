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Мимо Земли пролетело два огромных астероида

20.01.2017 новости   Нет комментариев

Мимо Земли пролетело два огромных астероида

Сегодня, в три часа ночи и шесть часов утра, мимо Земли пролетело
два достаточно крупных астероида размерами в 490 и 540 метров. Небесные
тела разминулись с нашей планетой на расстояниях в семь и десять
миллионов километров, сообщает Центр малых планет Международного
астрономического союза.

Первый астероид, пролетевший мимо Земли в полночь по Гринвичу, был
открыт в 2003 году американскими астрономами, работающими
с обсерваторией Линкольна. Его размеры вычислены достаточно неточно,
и составляют, по разным оценкам, от 170 до 540 метров.

Сегодня ночью 2003 KO2 сблизился с Землей на расстояние в 6,9 миллиона
километров, пролетев от нашей планеты на расстоянии, которое
соответствует 18 дистанциям между Луной и нашей планетой. Он получил
индекс 2003 KO2, и сегодня входит в класс потенциально опасных
астероидов (PHA).

Само по себе присутствие 2003 КО2 в этом списке не говорит того, что
его шансы на столкновение с Землей крайне высоки — в этот перечень
входят все астероиды, которые сейчас или в будущем будут подходить
к Земле на расстояние в 0,05 астрономических единицы (7,5 миллиона
километров) и обладают достаточно большими размерами — 150 метров
и больше.

Его “попутчиком” был другой относительно большой околоземный
астероид — 2016 FE1, открытый Каталинским обзором неба в этом году. Он
обладает сопоставимыми размерами – от 160 до 490 метров, но при этом
представляет незначительную опасность для жизни на Земле – риск его
падения составляет миллионные доли процента (минус 8.11 по Палермской
шкале).

Данное небесное тело пролетело еще дальше от Земли – астероид
разминулся с нашей планетой на расстоянии в десять миллионов километров
(26 дистанций между Землей и Луной).

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