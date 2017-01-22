В США нашли один из древнейших экземпляров Корана

Специалистами был проведен радиоуглеродный анализ, результаты которого буквально поразили ученых. Оказалось, что возраст священной книги больше 1300 лет.

Это означает, что создатель рукописи мог встречаться с пророком Мухаммедом и слушать его проповеди. Выяснилось, что рукопись была передана университету в 1920-е годы. Её передал историк с Ближнего Востока, уроженец Ирака – Альфонс Минган. Стоит отметить, что кроме этого манускрипта, он передал университету ещё тысячи древних документов. Что это за документы не сообщается.