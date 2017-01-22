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В США нашли один из древнейших экземпляров Корана

22.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

В США нашли один из древнейших экземпляров Корана

Ученые из Университета Бирмингема обнаружили в своей библиотеке уникальные страницы рукописи Корана. Это один из древнейших манускриптов в мире.

Специалистами был проведен радиоуглеродный анализ, результаты которого буквально поразили ученых. Оказалось, что возраст священной книги больше 1300 лет.

Это означает, что создатель рукописи мог встречаться с пророком Мухаммедом и слушать его проповеди. Выяснилось, что рукопись была передана университету в 1920-е годы. Её передал историк с Ближнего Востока, уроженец Ирака – Альфонс Минган. Стоит отметить, что кроме этого манускрипта, он передал университету ещё тысячи древних документов. Что это за документы не сообщается.

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