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Тайны мира с Анной Чапман. Правители мира. Тайна каббалы
23.01.2017 что от нас скрывали
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Каббала – эзотерическое течение в иудаизме. Последователи каббалы претендуют на тайное знание содержащегося в Торе божественного откровения, дающего власть над миром. Приверженцами каббалы называют себя многие знаменитости – и зарубежные и отечественные… При одном упоминании этого слова становится не по себе. По легенде, это – мудрость богов, охраняемая столетиями и доступная лишь избранным. Каббала. Каждый, кто обладает этим знанием, получает неограниченную власть над людьми и, даже, природными стихиями. Адепты тайного знания способны подчинять своей воле, исцелять или убивать на расстоянии. Говорят, что в руках каббалистов секретный ключ к успеху, богатству и процветанию. Неслучайно охотников за тайной мудростью становится всё больше. О том, что Каббала – тайное знание, сегодня известно практически каждому. О её чудесном действии твердят знаменитости всего мира, словно, подавая пример: постигайте Каббалу и вас тоже ждут успех и слава. Но так ли это на самом деле? Насколько безобидно увлечение мистическими практиками? И чем может обернуться попытка проникнуть в тайны божественной мудрости.
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