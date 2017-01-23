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Тайны мира с Анной Чапман. Великая тайна античного мира
23.01.2017 что от нас скрывали
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Невероятно, но земли амазонок, Геркулесовы столбы, Атлантида, Стикс и страна Великанов, описанные Гомером, действительно существовали! И все это находилось на Кавказе! Дольмены – первое чудо света! Один из самых загадочных и древних памятников архитектуры. Его сила безгранична и неподвластна науке. Таинственные сооружения появились по всей планете почти 10 тысяч лет назад. Они рукотворного происхождения, но вряд ли созданы людьми. Строения из мегалитов обладают магической силой. Они могут наделять сверхъестественными способностями, исцелять и даже лишать жизни. Учёные считают дольмены самым мощным орудием, когда-либо существовавшим на Земле, и уверены в его инопланетном происхождении. Но кто доставил к нам эти таинственные сооружения? Когда они проявят свою истинную силу? Какой она окажется, разрушительной или созидательной? И почему появление дольменов связано с исчезновением древнейшей цивилизации атлантов?
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