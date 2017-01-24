«Небольшое

количество пыли от таких далеких взрывов, путешествуя по Галактике,

попадает на Землю», – говорит доктор Антон Вальнер, ведущий

исследователь из Научной школы физики и инженерии. «Мы изучили

галактическую пыль, осевшую на дно океана 25 миллионов лет назад. Как

показали результаты, в ней содержится гораздо меньше тяжелых элементов,

таких как плутоний и уран, чем мы ожидали».

Открытие идет в

разрез с имеющейся теорией о сверхновых звездах. Согласно данной теории,

сверхновые звезды являются источником некоторых элементов, необходимых

для жизни человека, например, железа, калия и йода. Данные элементы

распространяются по всему космическому пространству. Сверхновые звезды

также образуют свинец, серебро, золото и более тяжелые радиоактивные

элементы, такие как уран и плутоний.

Команда доктора Вальнера изучала плутоний-24 с периодом полураспада 81 миллионов лет.

«Так

или иначе, плутоний-244, существовавший более четырех миллиардов лет

назад, когда Земля формировалась из межгалактического газа и пыли, уже

давно распался бы», – добавляет доктор Вальнер.

Команда исследовала глубоководные отложения, взятые из крайне устойчивой области на дне Тихого океана.

«Мы

обнаружили в 100 раз меньше плутония-244, чем ожидали», – отмечает

доктор Вальнер. «Похоже, что сверхновые звезды не являются источником

тяжелых элементов. Для их образования должны произойти более мощные

взрывы, как, например, при слиянии двух нейтронных звезд. Тот факт, что

такие тяжелых элементов, как плутоний, присутствовали на Земле, а уран и

торий присутствуют по-прежнему, предполагает, что взрыв, в результате

которого они образовались, произошел близко к Земле. Радиоактивные

элементы на нашей планете, в частности уран и торий, дают много тепла,

которое обеспечивает перемещение континентов. Возможно, другие планеты

не имеют такого теплового двигателя».