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В Солнечной системе может оказаться на две планеты больше

24.01.2017 новости   Нет комментариев

В Солнечной системе может оказаться на две планеты больше
Солнечная система может увеличиться с 8 до 10 планет! Предположение о том, что на орбите за Нептуном может находиться еще, как минимум два крупных небесных тела, причем в несколько раз больше Земли, сделали на днях испанские астрономы. Что натолкнуло их на такую версию, «МК» обсудил с завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрием ВИБЕ.

– В Солнечной системе, за пределами орбиты Нептуна есть пояс астероидов так называемой транснептуновой группы, – поясняет Дмитрий Вибе. – Среди них очень крупные тела, такие, как Плутон (который до 2006 года считался планетой, а потом был исключен из этого списка по решению международного астрономического союза — Авт.). Несколько астероидов летают не по привычному маршруту, а подчиняются некоему порядку, который, вероятно, создают гравитационные силы каких-то более крупных тел. Представьте себе круговое движение нескольких тел, некоторые на каждом витке словно облетают какой-то невидимый предмет или, наоборот, проваливаются в яму.

По словам ученого, попытки отыскать загадочное тело за Нептуном предпринимали не один раз многие астрономы при помощи различных телескопов. Профессор Карлос де ла Фуенте Маркос и его коллеги из Мадридского университета Комплутенсе предположили, что за орбитами Нептуна и Плутона должно находиться не одно, а как минимум, два тела размерами в несколько масс Земли. Установили исследователи и расстояние до этих тел: одно должно находиться в 200 астрономических единицах (а.е.) от Солнца, другое — в 250 а.е.

– Их возможно увидеть?

– Пока нет. Однако перспективное развитие космических телескопов, с помощью которых можно будет наблюдать за небом в инфракрасном, более чувствительном диапазоне, может и позволит нам однажды по-настоящему открыть эти планеты, если они там, конечно, есть.

При помощи телескопа «Хаббл» после 2010 года было обнаружено более 14 транснептуновых объектов, таких, как Эрида, Макемаке и Хаумеа. Диаметр их варьируется от 45 до 100 километров. Один из них оказался двойным. Вообще же, с тех пор, как транснептуновый пояс (или пояс Койпера) открыли в 1992 году, число открытых его объектов превысило тысячу. Предполагается также, что ещё около 100 тысяч пока не обнаружены.

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