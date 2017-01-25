Ураган в центре галактики J0230

Вещество

в центре галактики J0230 вращается в 625 тысяч раз быстрее, чем самый

сильный ураган, когда либо зарегистрированный на Земле. Гигантская

скорость движения газа вблизи ядра делает J0230 рекордсменом по данному

показателю среди всех найденных квазаров. Об этом открытии ученые

рассказали в недавней публикации, появившейся на страницах ежемесячника

Королевского астрономического общества.

Источником энергии для

урагана в центре J0230 является мощное излучение, испускаемое нагретым

газом, который движется вокруг гигантской черной дыры. Этот газ светится

настолько же ярко, как сияли бы 22 триллиона звезд, похожих на Солнце.

Черная дыра, гравитация которой обеспечивает сжатие и разогрев газа в

центре J0230, в 2,2 миллиарда раз тяжелее Солнца.

Несмотря на

свои относительно компактные размеры, квазар в состоянии генерировать

настолько сильные ветры, что они могут определять форму материнской

галактики. Ветер выбрасывает из галактики газ, который мог бы стать

исходным сырьем для звездообразования.

Квазар J0230 находится в

созвездии Кита. Его свету требуется 11 миллиардов лет, чтобы достичь

Земли. Ветра, обнаруженные вблизи центра J0230, бьют рекорд, ранее

принадлежавший квазару PG 2302+029 — 14 миллионов километров в час.

Напомним,

что квазары представляют собой светящиеся ядра галактик, содержащие

сверхмассивные черные дыры. При поглощении галактического вещества

черной дырой выделяется колоссальная энергия.