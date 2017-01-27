Генри Эвери – «Удачливый пират»

От юнги до капитана

Генри Эвери родился в небольшой деревне на юго-западном побережье

Англии недалеко от Плимута в семье капитана английского флота. С малых

лет он начал грезить морем и далекими путешествиями. Свое плавание он

начал юнгой на торговом корабле, который ходил к английским колониям в

Америке. Слушая рассказы моряков о небывалой храбрости и несметных

сокровищах пиратов, юноша мечтал как можно быстрее стать капитаном и

вступить в Береговое братство.

Проявив незаурядные знания в морском деле, Эвери в июне 1694 года был

назначен первым помощником капитана на большой 30-пушечный фрегат «Карл

Второй» с командой из 120 человек, который направлялся в Южную Америку.

В это время Англия и Испания заключили военный союз против Франции, и

капитан корабля Гибсон получил каперский патент от испанского

правительства, приказывающий «захватывать все французские корабли, какие

бы ни встретились им менее чем в пяти лигах от берега». Став корсаром,

Эвери сделал первый шаг к своей мечте.

Поскольку сам он был человеком не столько храбрым, сколько хитрым и

коварным, то решил подговорить несколько отчаянных матросов захватить в

свои руки корабль. А чтобы убедить их в безопасности задуманного, Эвери

красочно расписал им богатства Индии, куда, по его мнению, следовало

направиться, чтобы избежать преследования Испании. Исполнение плана они

назначили на один из ближайших вечеров.

Капитан Гибсон был страстным любителем крепкого пунша и обычно

проводил вечера в портовых тавернах. Но в тот вечер он остался на борту

и, приняв свою дозу спиртного, улегся спать. Когда остальные моряки

отправились на боковую, удобно устроившись в своих гамаках, заговорщики

крепко задраили люки, подняли якорь и не спеша вышли в море.

Проснувшемуся капитану Эвери сказал, что эта каюта теперь принадлежит

ему. В поисках счастья пираты направились к Мадагаскару, где начали

грабить корабли, следующие вокруг Африки в Индию. Гибсону было

предложено подчиниться новому капитану либо покинуть корабль на шлюпке.

Тот выбрал последнее.

Удачливый пират

По пути к Мадагаскару Эвери без труда расправился с тремя британскими

суднами у островов Зеленого Мыса и потопил два голландских корабля. На

Коморских островах (между Мадагаскаром и Африкой) к нему присоединились

экипажи двух шлюпов, прибывших из Вест-Индии с аналогичным желанием –

разбогатеть морскими грабежами.

Усилив свою флотилию, Эвери решил начать большую игру. Был составлен и

подписан договор, согласно которому между пиратами распределялись доли

будущей добычи с учетом компенсации за раны и увечья, после чего пираты

двинулись к берегам Индии, о сокровищах которой ходили легенды.

Возле устья реки Инд пираты заметили большое парусное судно, за

которым тут же бросились в погоню. Они решили, что это голландское

купеческое судно, возвращавшееся из Индии домой. Но судьба преподнесла

им неожиданный подарок. Когда пираты открыли огонь, требуя остановки

парусника, на его мачте взвился флаг Великого Могола и открылись

многочисленные пушечные люки.

Эвери начал обстреливать корабль с дальней дистанции, что заставило

моряков усомниться в его смелости. Обстрел продолжался два часа, причем

обе стороны понесли большие потери. Тогда к паруснику с двух сторон

подошли два легких шлюпа и начали абордажную атаку. Их напор был так

силен, что команда парусника спустила флаг и сдалась.

Это было одно из личных судов Великого Могола «Ганг-и-Савай», самый

крупный корабль, на борту которого находилось около 500 солдат и 80

пушек.

Судно было нагружено золотом и серебром, роскошными одеждами и

драгоценностями, и добыча просто не поддавалась исчислению. Корабли

Эвери оказались перегружены трофеями и не могли продолжать плавание.

Сложенная впоследствии пиратская легенда гласила, что на борту

захваченного судна находилась одна из дочерей Великого Могола,

совершающая паломничество в Мекку.

Как только Могол узнал о том, что на его корабль напали англичане, он

послал огромную армию, чтобы истребить все английские поселения и

фактории на индийском побережье. Жестокая расправа наделала много шума в

Европе, став причиной романтических историй о могуществе и славе

пирата, хозяина всего Индийского океана.

Дележ добычи

После такой удачи Эвери собрал капитанов своей флотилии на совет и

сообщил им, что его корабль, в отличие от шлюпов, самый мощный, и только

на нем можно обеспечить сохранность всех захваченных сокровищ. Поэтому

он предложил им перевезти сокровища на борт своего фрегата и опечатать

каждый сундук тремя печатями. И каждый из капитанов будет хранить одну

из них до момента, когда они встретятся, если по какой-то причине им

придется на время расстаться.

Предложение было одобрено, капитаны его приняли ради общего блага.

Тогда Эвери тайком сказал матросам своего корабля, что теперь у них

достаточно денег, чтобы устроить свою судьбу, ничто не мешает им

отправиться в какую-нибудь страну, где их никто не знает, и жить в

достатке. Матросы одобрили его план и, кинув на произвол судьбы своих

недавних соратников – команды обоих шлюпов, тайно скрылись с

сокровищами. Вряд ли кто-нибудь из пиратов при этом испытывал угрызения

совести.

Грабители решили отправиться в Америку, поскольку там их никто не

знал. Они поделили между собой добычу, и каждому члену команды досталось

по тысяче фунтов стерлингов наличными, не считая драгоценностей. Эвери

как капитан получил две доли. Пираты решили изменить свои имена,

высадиться в разных местах, приобрести недвижимость на берегу и жить, не

зная забот.

Опасаясь, что их большой военный корабль вызовет подозрения, Эвери

продал его губернатору Багамских островов, а взамен приобрел небольшой

шлюп. Большинство пиратов рассеялись по Америке в разных местах. Сам же

капитан отплыл на шлюпе в Ирландию, утаив от команды большую часть

бриллиантов, так как никто, кроме него, не знал их цену.

Голый король

В Ирландии Эвери никак не мог решиться продать бриллианты, опасаясь

разоблачения. Он отправился в Бристоль, надеясь найти людей, которым мог

бы довериться. Договорившись по совету приятеля с купцами, он заключил

договор и передал им свои сокровища, получив взамен немного денег на

текущие расходы. Изменив имя, он поселился в Бидефорде (Девоншир),

стараясь не выделяться, чтобы не привлекать к себе внимание.

Вскоре выданные купцами деньги кончились, а о продаже сокровищ ничего

не было слышно. В ответ на настойчивые письма купцы снова выслали Эвери

небольшую сумму и пообещали разоблачить его, если он будет продолжать

требовать у них деньги.

К этому времени за Эвери развернулась настоящая международная охота.

Его голова была оценена Лондоном в 500 фунтов стерлингов. Еще столько же

пообещал падишах Великих Моголов тому, кто доставит ему пирата живым

или мертвым.

Доведенный до крайности нищетой, Эвери решил лично жестоко

расправиться с купцами и пешком направился в Бристоль (расстояние около

100 миль), но по дороге заболел и умер. Денег, оказавшихся при нем, не

хватило даже на гроб.