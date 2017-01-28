Вопросы и Ответы ZetaTalk за 13 июля 2013 г.

Недавно появилось несколько кругов на полях,

которые кажутся подлинными. Большинство из них в этом году представляют

собой жалкое зрелище, явно являясь подделками, и у меня сложилось такое

впечатление, словно пришельцы покинули это поле деятельности. Первый

рисунок находится в Голландии и был нанесён в 3-х разных местах 21 мая

2013 года. http://www.robbertvandenbroeke.nl/graancirkelarchief/2013 Второй – во Франции, появился 4 июля 2013 года в Эмлине возле Сарребурга. http://www.cropcircleconnector.com/2013/Imling/Imling2013a.html

Данные круги на полях подлинные, и все изображают колебание Земли. В

центре рисунка во Франции показано магнитное поле Солнца. Это отражено

около Земли, так как Планета X приближается, становясь всё более

доминантной, поскольку она ближе к земному шару. Когда Планеты X нет,

господствует только магнитное поле Солнца. Три отдельных узора в

Голландии демонстрируют этапы колебания. Первый показывает относительные

размеры Земли и Планеты X. Второй – как развивается колебание. Третий –

искажения этого колебания. Когда взгляд скользит слева направо, можно

почти ощутить качание по Фигуре 8.

Вот уже несколько лет ведутся споры вокруг

предполагаемой добычи таконита на территории Пиноки-Хиллс (Penokee

Hills) в северной части штата Висконсин. Ситуация продолжает накаляться.

Я не могу не задаться вопросом, происходит ли здесь нечто большее, чем

кажется на первый взгляд – столько давления ради запуска шахты. К чему

такая спешка, особенно в свете проблем глобальной экономики? Хотят ли в

этой области создать нору для беглой элиты? Могут ли Зеты подробнее

остановиться на происходящем? http://beforeitsnews.com/alternative/2013/07/us-soldiers-deployed-in-penokee-hills-of-wisconsin-to-guard-future-worlds-largest-taconite-mine-2704586.html [и от другого] http://www.jsonline.com/news/statepolitics/mining-company-hires-guards-armed-with-assault-rifles-wearing-camouflage-b9951188z1-214812771.html

Ссылаясь на инцидент месячной давности с угрозами и вандализмом,

добывающая компания в северной части штата Висконсин настаивает на своём

решении привлечь негосударственную охранную компанию, снаряжающую своих

сотрудников камуфляжной экипировкой и штурмовыми винтовками, под

названием “Пуленепробиваемая”. Gogebic имеет права на полезные

ископаемые спорного участка, вопрос о котором регулируется в рамках

лесного законодательства штата. Шериф округа Тони Фурик оценил ущерб от

инцидента, произошедшего 11 июня, в 2000 $, когда протестующие с

закрытыми лицами изрезали шины, повредили оборудование, разбили камеру

работника и отняли у неё сотовый телефон.

На первый взгляд этот конфликт является обычным противостоянием между

защитниками окружающей среды и корпоративными интересами. Например,

активисты живут высоко на деревьях по нескольку месяцев подряд чтобы

предотвратить превращение древних лесов в пиломатериалы. Эта конкретная

конфронтация отличается присутствием вооружённых охранников с

полуавтоматическим оружием на территории, где в настоящее время

общественности разрешено разбивать лагеря, вести охоту и рыбалку!

Нынешний губернатор Висконсина принадлежит к ультраправым

республиканцам; законодательная деятельность также находится в руках

корпоративно-дружественных республиканцев, что даёт компании Gogebic

моральное поощрение. Неужели цена на железо столь высока, настолько ли

редкий это ресурс чтобы оправдать там его добычу?

Когда разворачиваются подобные битвы, дело не столько в ценности

корпоративного продукта, сколько в напористости корпоративных и

политических задир, намеренных получить желаемое. Как смеет

общественность отказываться уйти с дороги когда идёт корпоративное

разграбление ландшафта! Компания могла бы отправиться в другое место,

туда, где таких столкновений не произошло бы, но хулиганское нутро

продолжит давить, пока они не начнут чувствовать боль. Для корпорации

боль означает прибыль. В данной ситуации это может вылиться в

гражданский иск, когда случится неизбежное – вопиюще нарушены законные

гражданские права охотников или туристов, по праву там находящихся.

Земли штата Висконсин принадлежат народу, а не губернатору Уокеру и его

приспешникам.

Я удивлён, что об этом ещё никто не спросил.

Не желают ли Зеты коснуться вопроса о цунами у Восточного побережья США

13 июня? Было ли это разрывом Североатлантического разлома? Официальное

объяснение кажется абсурдным. [и от другого] http://m.usatoday.com/article/news/2458447

Похоже, что цунами редкого типа, называемое “метеоцунами”, ударило по

побережью Нью-Джерси 13 июня; г. Баренгат-Лайт принял на себя основную

массу волны. Сильные погодные системы могут вызывать скачки давления

воздуха, порождая волны, действующие подобно цунами. Возможно, что были

причастны и некоторые другие источники, например, подводный оползень на

континентальном шельфе возле Нью-Джерси. В Бутбей-Харбор уровни воды в

гавани резко упали, а затем выросли, затопив доки и здания,

расположенные вдоль набережной. [и от другого] http://www.nbcphiladelphia.com/news/local/Tsunami-Strikes-the-Jersey-Shore-212814951.html

Большая волна, приблизительно 6 футов от пика до дна, пришла из залива.

Она была настолько мощной, что смыла двух человек со скального причала

на острове Лонг-Бич. Цунами было зарегистрировано более чем 30

приливными датчиками и одним буем DART в северо-западной части

Атлантического океана.

Атлантика явно разрывается. Если Тихий океан сжимается, что едва ли

можно отрицать при такой активности тихоокеанского рубежа, то

Атлантический должен расширяться. Процесс разрыва не заметен на

сейсмографах, но на земле создаёт трещины, а когда это происходит под

водой, то может последовать цунами. Признак того, что причина не

в атмосферных изменениях – показания буя в Атлантическом океане. Это

цунами также направилось против исходящего прилива, настолько сильным

был толчок. Остров Лонг-Бич, точка наибольшего давления воды, попал под

влияние континентального шельфового разлома, старого речного русла,

глубоко врезанного в морское дно. Обратите внимание на то, как это русло

направлено непосредственно на восток острова Лонг-Бич, на пути

опасности. Этот эпизод повторится с ускорением движения плит.

На этой неделе несколько альтернативных

новостных сайтов в Нидерландах сообщили, что Барак Обама, Билл Клинтон и

Джордж Буш-младший находились на африканском континенте одновременно.

Прежде такого никогда не случалось, чтобы действующий и два бывших

президента оказались в Африке в одно и то же время. Они все дали разного

рода объяснения, но никто не упомянул Планету X. Чутьё подсказывает

мне, что это должно быть связано с Планетой X, поскольку Африка станет

убежищем во время Сдвига Полюсов и лидеры США пытаются наладить там

связи. Происходит ли именно это или что-то ещё? Не хотели бы Зеты

прокомментировать? [и от другого] Инвестиции в Женщин: Укрепление Африки. 28 июня 2013. http://www.bushcenter.org/events/investing-women-strengthening-africa

2-3 июля 2013 года Институт Буша примет Африканский Саммит Первых Леди

под лозунгом “Инвестиции в женщин: укрепление Африки” в г. Дар-эс-Салам,

Танзания. Эта встреча обозначит важнейшую роль, которую играют первые

леди в качестве защитников женщин и девочек, приводя примеры и модели

программ, работающих на улучшение жизни женщин и девочек по всему

континенту. Первая леди Мишель Обама и госпожа Лора Буш проведут

дискуссию под председательством Коки Робертс. [и от другого] Обама и Буш Направляются в Африку. 23 июня 2013. http://www.usatoday.com/story/theoval/2013/06/23/obama-bush-africa-michelle-laura/2449991/

Президент Обама – не единственный видный американец, который посетит

Африку в ближайшие дни. Бывший президент Джордж Буш, сделавший борьбу со

СПИДом в Африке большой частью раобты своей администрации, вскоре

отправится в Замбию и Танзанию. [и от другого] Бывший

Президент США Билл Клинтон Прибудет в Сенегал на Несколько Часов Раньше

Действующего Президента Барака Обамы. 18 июня 2013. http://goingglobaleastmeetswest.blogspot.com/2013/06/africa-former-us-president-bill-clinton.html

Хотя о точной причине визита г-на Клинтона неизвестно, по мнению

аналитиков в Сенегале он должен был встретиться с политическими и

гражданскими лидерами общества “в стремлении укрепить демократические

дивиденды”.

Мы заявляли, что Обама намеревался предложить помощь

африканским странам во время своей поездки туда в начале июля 2013

года, чтобы они могли лучше принять мигрантов из Европы и Индии во время

наводнения, ожидаемого до и после Сдвига Полюсов. Использование бывших

президентов США в качестве делегатов для оказания гуманитарной помощи после

стихийных бедствий стало традицией. Здесь такой тип партнёрства

применяется до бедствий. Они будут замещать Обаму, выступая в качестве

его посланников, чтобы установить, как американская помощь может быть

использована для содействия Африке в развитии собственных ресурсов, с

тем чтобы поддержать мигрантов. Чистая и легко доступная вода является

ключевым фактором.