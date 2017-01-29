Амбициозные планы учёных

Венеру часто называют зловещей

сестрой-близнецом Земли. Планета схожа с нашей по размерам, но имеет

токсичную атмосферу, проливающуюся кислотными дождями. Тем не менее,

научная команда американского космического агентства НАСА исследует

возможность отправки на орбиту Венеры астронавтов для дистанционного

управления планетоходами на ее поверхности. Люди могли бы обитать внутри

воздушных шаров, дрейфующих в верхних слоях венерианской атмосферы, над

ядовитыми облаками. На высоте около 50 км от поверхности Венеры

атмосферное давление и температура очень похожи на те, что наблюдаются в

приземных слоях атмосферы на Земле. Гигантский шар, заполненный

воздухом, пригодным для дыхания, будет свободно плавать на этой высоте,

не снижаясь, за счет перепада давлений в атмосфере Венеры.

Погода на Титане – крупнейшем спутнике Сатурна

– весьма похожа на земную, за исключением того, что облака состоят из

метана, который, выпадая на поверхность в виде дождя, формирует озера и

моря. НАСА и Европейский конгресс планетарных исследований (European

Planetary Science Congress) независимо друг от друга рассматривают

возможность высадить на поверхность одного из таких морей плавучий

исследовательский аппарат. Для этого необходимо решить несколько сложных

технических задач. Во-первых, Титан покрыт толстым слоем облаков, что

исключает возможность применения двигателей на солнечных батареях.

Соответственно, придется использовать ядерное топливо. Во-вторых, для

передвижения по вязкой поверхности моря на Титане потребуется

нетрадиционный двигатель. Возможно, выбор будет сделан в пользу

червячного винта (наподобие винта в мясорубке), “бурящего” жидкую среду.

Правда, НАСА приостановило работу над своей программой, а европейский

проект пока находится на ранней стадии.

Из-за большой удаленности от Солнца, спутник

Юпитера Европа получает очень мало тепла и покрыта коркой льда. Но не

исключено, что подо льдом находится вода в жидком состоянии,

подогреваемая тектонической активностью в недрах планеты. Чтобы до нее

добраться потребуется “криобот” – аппарат, способный при помощи

теплового воздействия проложить себе путь сквозь лед толщиной в

несколько километров. НАСА уже работает над таким аппаратом, который

назвали “Валькирией”. Если экспедиция состоится, ученые надеются впервые

обнаружить жизнь за пределами Земли – по их мнению, теплый океан Европы

может быть обитаем.

Безусловно, посадка на комету представляла

собой чрезвычайно сложную задачу, но программа НАСА под названием

“Миссия по перенаправлению астероидов” (Asteroid Redirect Mission)

является рекордсменом по амбициозности. Идея заключается в том, чтобы

захватить астероид и отбуксировать его на лунную орбиту, где на него

высадятся астронавты, чтобы взять пробы грунта. Как и в случае с

аппаратом “Филы”, анализ грунта с астероида поможет получить новую

информацию о происхождении Солнечной системы. Кроме того, в рамках

программы планируется разработать технологию защиты от метеоритной

угрозы Земле.

Если “Столетний космический корабль” (100 Year

Starship) – совместный проект НАСА и Агентства по перспективным

оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) – получит

зеленый свет, возможно, человечество отправится к самой близкой к нам

звезде вне пределов Солнечной системы еще при жизни нынешних

новорожденных. По крайней мере, руководители проекта рассчитывают на

создание необходимых для межзвездного перелета технологий, таких как

двигатель, работающий на антиматерии, в течение ближайших 100 лет.

Необходимо будет также подумать о мерах по предотвращению последствий

длительного пребывания в космосе для человеческого организма. Правда,

учитывая современный уровень науки, шансы на успех миссии представляются

ничтожными.