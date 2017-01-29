-
Обнаружены источники гамма-сигналов, посылаемых из-за пределов нашей Галактики
29.01.2017 новости
-
Ученые, наконец, обнаружили месторасположение трех источников ярких
гамма-лучей. Последние исходят от объектов, находящихся вне Млечного
Пути.
Гамма-сигналы, исходящие от трех в корне отличающихся друг
от друга астрономических объектов, были обнаружены в Большом
Магеллановом Облаке. БМО – это карликовая галактика и крупнейший спутник
Млечного Пути. Открытие было сделано с помощью сети телескопов в
Африке.
Двумя источниками гамма-излучения служат пульсарная
туманность и остатки сверхновой звезды. По своей мощности они во много
раз превосходят аналогичные источники излучения в Млечном Пути. Третий
объект, так называемый сверхпузырь с газом, по словам исследователей,
является новым источником гамма-излучения в космическом пространстве.
«Некоторые
могут сказать, что обнаружить три источника во внешней галактики – не
такое уж большое достижение. Однако, когда дело касается
гамма-астрономии, это большой шаг вперед», – высказал мнение всей
исследовательской группы соавтор исследования Стефан Ом из Национального
научно-исследовательского центра в Германии.
Когда гамма-лучи
попадают в верхние слои земной атмосферы, они излучают слабый
голубоватый свет. Именно эти краткие всплески света и позволили
астрономам отследить источник излучения. Потенциально возможными
источниками излучения выступают наиболее мощные объекты во Вселенной. К
их числу относятся пульсарные туманности и остатки сверхновых звезд.
В
ходе исследования ученые задействовали систему телескопов HESS. Она
состоит из четырех 13-тиметровых телескопов, расположенных в Намибии,
Африка. С их помощью ученые сканировали крупнейшие области формирования
звезд в пределах БМО. Исследование продолжалось 210 часов, после чего
было зафиксировано слабое голубоватое свечение. Каждый фотон исходил от
одного их трех упомянутых выше объектов в БМО.
Поделиться в соц. сетях
Написать ответ