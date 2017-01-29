Обнаружены источники гамма-сигналов, посылаемых из-за пределов нашей Галактики

Гамма-сигналы, исходящие от трех в корне отличающихся друг

от друга астрономических объектов, были обнаружены в Большом

Магеллановом Облаке. БМО – это карликовая галактика и крупнейший спутник

Млечного Пути. Открытие было сделано с помощью сети телескопов в

Африке.

Двумя источниками гамма-излучения служат пульсарная

туманность и остатки сверхновой звезды. По своей мощности они во много

раз превосходят аналогичные источники излучения в Млечном Пути. Третий

объект, так называемый сверхпузырь с газом, по словам исследователей,

является новым источником гамма-излучения в космическом пространстве.

«Некоторые

могут сказать, что обнаружить три источника во внешней галактики – не

такое уж большое достижение. Однако, когда дело касается

гамма-астрономии, это большой шаг вперед», – высказал мнение всей

исследовательской группы соавтор исследования Стефан Ом из Национального

научно-исследовательского центра в Германии.

Когда гамма-лучи

попадают в верхние слои земной атмосферы, они излучают слабый

голубоватый свет. Именно эти краткие всплески света и позволили

астрономам отследить источник излучения. Потенциально возможными

источниками излучения выступают наиболее мощные объекты во Вселенной. К

их числу относятся пульсарные туманности и остатки сверхновых звезд.

В

ходе исследования ученые задействовали систему телескопов HESS. Она

состоит из четырех 13-тиметровых телескопов, расположенных в Намибии,

Африка. С их помощью ученые сканировали крупнейшие области формирования

звезд в пределах БМО. Исследование продолжалось 210 часов, после чего

было зафиксировано слабое голубоватое свечение. Каждый фотон исходил от

одного их трех упомянутых выше объектов в БМО.