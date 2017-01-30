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Чили: зона повышенного внимания НЛО
30.01.2017 новости
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Чили занимает пятое место в мире по числу зафиксированных наблюдений
НЛО после США, Перу, Бразилии и России. За последние 60 лет в различных
регионах страны отмечено несколько тысяч случаев
Неопознанные летающие объекты появляются здесь настолько часто, что
феномен НЛО для чилийцев уже давно превратился в рядовое явление. Даже
всегда и во всем «закрытые» военные фиксирование НЛО тайной не считают и
регулярно выносят на суд общественности доселе не известные факты
контактов и преследование пришельцев.
Так, решением командующего вооруженными силами Чили генерала Оскара
Исуриета впервые для широкой публики были открыты секретные архивы,
содержащие видео- и фотосъемки НЛО за последние 30 лет.
Были продемонстрированы видеосъемки погони чилийских истребителей и
вертолетов за неопознанным летающим объектом, появившимся в небе Чили.
Объект был зафиксирован военными радарами слежения за воздушным
пространством страны. После этого летчики и моряки получили приказ
немедленно выйти на его перехват. Однако ни значительно приблизиться, ни
тем более принудить летающую тарелку к посадке они не смогли. Второй
сюжет содержал съемку, произведенную видеокамерами чилийского
самолета-разведчика Citation II. На высоте 1000 метров в ста километрах
от Сантьяго летчики обнаружили неизвестный объект, длина которого
превышала 40 метров.
Ровно в 20.00
В Чили на сегодняшний день действуют несколько частных организаций,
которые занимаются исследованием НЛО. Одним из ведущих специалистов по
этому феномену является Кристиан Риффо Моралес. Он собрал исчерпывающую
статистику по «тарелочкам», в том числе составил таблицу дней, по
которым предпочтительнее обозревать Чили из космического пространства –
по средам и пятницам. Им также установлено, что неопознанные летающие
объекты чаще всего появляются в небе в 21,00, 23.00 и 3.00. Увеличение
наблюдений НЛО наблюдается в апреле, июне и июле.
В материалах Риффо есть также полные данные и о похищавшихся
инопланетянами чилийцах. Один из них – электрик Габриэль Энсина –
утверждает, что был похищен пришельцами, когда ехал на своей машине на
юге страны. По словам 47-летнего Габриэля, после этого случая его мучили
по ночам кошмары, и он долго не решался поведать о похищении
общественности, поделившись своей историей лишь с женой и несколькими
ближайшими друзьями.
Во время поездки на автомобиле в 20.00 по местному времени над ним
появился шар примерно трех метров в диаметре, испускавший необычайно
яркий свет. Шар начал преследовать его автомобиль, но чем сильнее
водитель нажимал на акселератор, тем больше замедлялся ход. Когда НЛО
приблизился к машине на минимальное расстояние, Энсина потерял сознание.
Очнувшись через два часа, он обнаружил себя рядом с автомобилем на
расстоянии примерно 12 километров от места встречи с предполагаемым НЛО.
При этом его остановившиеся часы показывали 20.05.
Свидетельства «контактеров»
Семья из Сантьяго отдыхала в городе Консепсьон. Один из детей, лазая
по кустам, наткнулся на маленькое человекоподобное существо ростом не
более 7 см с невероятно большим черепом и длинными пальцами на руках.
Мальчик завернул лилипута в бумагу и принес домой. Очевидцы утверждают,
что существо жило, по меньшей мере 8 дней, иногда открывая глаза. Однако
оно, по-видимому, все равно было обречено: тельце пришельца иссохло,
словно мумия, и носило явные следы ожогов.
Специалисты Чилийского университета, которым родители мальчика
передали карлика, предположили, что это мог быть выкидыш какого-либо
местного животного из рода кошачьих, но не смогли придти к выводу,
какого именно.
Однако чилийские ветеринары, подключившиеся к исследованию, сделали
заключение, что трупик не похож ни на один из местных видов хотя бы
потому, что у него нет и не было хвоста, шерсти и даже признаков того,
что это когда-то было. По горячим следам на одном из чилийских
телеканалов была подготовлена передача, в которой известный психиатр и
специалист по похищениям НЛО Марио Дуссэль во всеуслышание заявил, что
осмотренное существо не является человеческим выкидышем и уж тем более
выкидышем животного. Другой известный в Чили случай «контактов» с
пришельцами произошел в феврале 2001 года. Никто из участников невинной
прогулки в окрестностях городка Ангол (в 1100 км к югу от Сантьяго) не
ожидал, что она превратится в событие, которое вскоре заставит учащенно
биться сердца чилийских уфологов.
Когда стало темнеть, и на небе засверкали первые звезды, Ингрид
Спероерг, Патрисио Вальехос и Мария Кристина Сепульведа решили
полюбоваться пейзажами со смотровой площадки Лас-Пиньяс. Они
припарковали автомашину в 300 метрах от металлических ворот Лас-Пиньяс,
чтобы немного пройтись пешком.
Но сделать им удалось только несколько шагов. Из-за невысокого
кустарника метрах в 150 от них возник ослепительный луч света, буквально
вонзившийся в темно-синее небо. Затем луч распахнулся, словно радужный
веер, и начал медленно передвигаться в горизонтальном направлении. После
нескольких мгновений «веер» неожиданно закрылся, и ослепительный луч
трансформировался в светящуюся сферу бело-лилового цвета диаметром в 2-3
метра. Сфера зависла низко над землей, затем плавно развернулась и
исчезла за горной грядой.
После этого внимание изумленных зрителей привлек странный
металлический перестук. За железными воротами возникли два черных
силуэта «ростом» примерно 1,2-1,3 метра, которые стали приближаться к
решетке.
«Вначале мы подумали, что это дети, – рассказала Ингрид Сперберг. – Но
по мере того, как эти две фигуры стали приближаться к нам, мы ясно
увидели, что они были без рук и ног – странные непроницаемые силуэты,
скорее биологическая масса, которая не шла, а ползла в нашу сторону».
Одна из этих фигур «просочилась» сквозь решетку, но после нескольких
секунд «раздумий» вернулась назад точно таким же способом. При этом
можно было ясно услышать что-то наподобие невнятной, нечленораздельной
для землян, «речи». После всего увиденного нервы у «контактеров» не
выдержали, они бросились к автомашине и быстро покинули смотровую
площадку
Лас-Пиньяс.
По оценке чилийского уфолога Рауля Гахардо, это был самый
сенсационный случай из всех, зафиксированных им за 35 лет своей
исследовательской деятельности.
Вместе с тем он подчеркнул, что в районе Ангола за последние три года
отмечается активизация НЛО, которые, как правило, возникают совершенно
неожиданно из труднодоступных мест на земле, взлетают на полтора-два
километра вверх и затем стремительно уносятся в южном направлении.
Особенно часто такие феномены фиксируются в этом районе в период с
октября по март.
Пришло время докопаться до истины
В чилийском департаменте Маиро Ривера сегодня действуют два центра со
всем необходимым оборудованием для наблюдения за пришельцами.
«Эта зона – столица НЛО в Чили, – рассказывает мэр департамента.
– Неземные объекты здесь наблюдает множество людей, включая меня лично. Я
не буду говорить, что видел живых инопланетян, но я дважды видел их
объекты».
Открылся недавно в Чили, в небольшом городе Ла Серена, расположенном
на севере страны, и первый музей НЛО. Инициатива его создания
принадлежит мэру города Адриане Пеньяфьель. В музее развернута обширная
экспозиция, посвященная насыщенной уфологическими событиями истории этой
южноамериканской страны. Посетители могут ознакомиться здесь также с
уникальными кино- и видеоматериалами из США, Мексики, Испании и
Великобритании. Здесь также собраны копии документов ПАСА, фотографии
аномальных явлений, иллюстрации, материалы о секретных базах,
похищениях, типах пришельцев, найденных обломках НЛО, а также макеты
летающих тарелок.
Тем временем необычные курсы, доступные всем желающим, открылись не
так давно в одном из университетов Сантьяго. Ректорат вуза решил, что
стране срочно необходимы специалисты в области паранормальных явлений.
По словам Рикардо Бермудеса, директора уникальных курсов, такие
специалисты крайне необходимы, так как в мире постоянно, и в последнее
время все чаще, происходят аномальные явления, выходящие за рамки нашего
сознания, и мы должны, наконец, докопаться до истины и понять, что же
это такое.
Г.Федотов. »Интересная газета. Оракул»
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