Чили: зона повышенного внимания НЛО

Чили занимает пятое место в мире по числу зафиксированных наблюдений

НЛО после США, Перу, Бразилии и России. За последние 60 лет в различных

регионах страны отмечено несколько тысяч случаев

Неопознанные летающие объекты появляются здесь настолько часто, что

феномен НЛО для чилийцев уже давно превратился в рядовое явление. Даже

всегда и во всем «закрытые» военные фиксирование НЛО тайной не считают и

регулярно выносят на суд общественности доселе не известные факты

контактов и преследование пришельцев.

Так, решением командующего вооруженными силами Чили генерала Оскара

Исуриета впервые для широкой публики были открыты секретные архивы,

содержащие видео- и фотосъемки НЛО за последние 30 лет.

Были продемонстрированы видеосъемки погони чилийских истребителей и

вертолетов за неопознанным летающим объектом, появившимся в небе Чили.

Объект был зафиксирован военными радарами слежения за воздушным

пространством страны. После этого летчики и моряки получили приказ

немедленно выйти на его перехват. Однако ни значительно приблизиться, ни

тем более принудить летающую тарелку к посадке они не смогли. Второй

сюжет содержал съемку, произведенную видеокамерами чилийского

самолета-разведчика Citation II. На высоте 1000 метров в ста километрах

от Сантьяго летчики обнаружили неизвестный объект, длина которого

превышала 40 метров.

Ровно в 20.00

В Чили на сегодняшний день действуют несколько частных организаций,

которые занимаются исследованием НЛО. Одним из ведущих специалистов по

этому феномену является Кристиан Риффо Моралес. Он собрал исчерпывающую

статистику по «тарелочкам», в том числе составил таблицу дней, по

которым предпочтительнее обозревать Чили из космического пространства –

по средам и пятницам. Им также установлено, что неопознанные летающие

объекты чаще всего появляются в небе в 21,00, 23.00 и 3.00. Увеличение

наблюдений НЛО наблюдается в апреле, июне и июле.

В материалах Риффо есть также полные данные и о похищавшихся

инопланетянами чилийцах. Один из них – электрик Габриэль Энсина –

утверждает, что был похищен пришельцами, когда ехал на своей машине на

юге страны. По словам 47-летнего Габриэля, после этого случая его мучили

по ночам кошмары, и он долго не решался поведать о похищении

общественности, поделившись своей историей лишь с женой и несколькими

ближайшими друзьями.

Во время поездки на автомобиле в 20.00 по местному времени над ним

появился шар примерно трех метров в диаметре, испускавший необычайно

яркий свет. Шар начал преследовать его автомобиль, но чем сильнее

водитель нажимал на акселератор, тем больше замедлялся ход. Когда НЛО

приблизился к машине на минимальное расстояние, Энсина потерял сознание.

Очнувшись через два часа, он обнаружил себя рядом с автомобилем на

расстоянии примерно 12 километров от места встречи с предполагаемым НЛО.

При этом его остановившиеся часы показывали 20.05.

Свидетельства «контактеров»

Семья из Сантьяго отдыхала в городе Консепсьон. Один из детей, лазая

по кустам, наткнулся на маленькое человекоподобное существо ростом не

более 7 см с невероятно большим черепом и длинными пальцами на руках.

Мальчик завернул лилипута в бумагу и принес домой. Очевидцы утверждают,

что существо жило, по меньшей мере 8 дней, иногда открывая глаза. Однако

оно, по-видимому, все равно было обречено: тельце пришельца иссохло,

словно мумия, и носило явные следы ожогов.

Специалисты Чилийского университета, которым родители мальчика

передали карлика, предположили, что это мог быть выкидыш какого-либо

местного животного из рода кошачьих, но не смогли придти к выводу,

какого именно.

Однако чилийские ветеринары, подключившиеся к исследованию, сделали

заключение, что трупик не похож ни на один из местных видов хотя бы

потому, что у него нет и не было хвоста, шерсти и даже признаков того,

что это когда-то было. По горячим следам на одном из чилийских

телеканалов была подготовлена передача, в которой известный психиатр и

специалист по похищениям НЛО Марио Дуссэль во всеуслышание заявил, что

осмотренное существо не является человеческим выкидышем и уж тем более

выкидышем животного. Другой известный в Чили случай «контактов» с

пришельцами произошел в феврале 2001 года. Никто из участников невинной

прогулки в окрестностях городка Ангол (в 1100 км к югу от Сантьяго) не

ожидал, что она превратится в событие, которое вскоре заставит учащенно

биться сердца чилийских уфологов.

Когда стало темнеть, и на небе засверкали первые звезды, Ингрид

Спероерг, Патрисио Вальехос и Мария Кристина Сепульведа решили

полюбоваться пейзажами со смотровой площадки Лас-Пиньяс. Они

припарковали автомашину в 300 метрах от металлических ворот Лас-Пиньяс,

чтобы немного пройтись пешком.

Но сделать им удалось только несколько шагов. Из-за невысокого

кустарника метрах в 150 от них возник ослепительный луч света, буквально

вонзившийся в темно-синее небо. Затем луч распахнулся, словно радужный

веер, и начал медленно передвигаться в горизонтальном направлении. После

нескольких мгновений «веер» неожиданно закрылся, и ослепительный луч

трансформировался в светящуюся сферу бело-лилового цвета диаметром в 2-3

метра. Сфера зависла низко над землей, затем плавно развернулась и

исчезла за горной грядой.

После этого внимание изумленных зрителей привлек странный

металлический перестук. За железными воротами возникли два черных

силуэта «ростом» примерно 1,2-1,3 метра, которые стали приближаться к

решетке.

«Вначале мы подумали, что это дети, – рассказала Ингрид Сперберг. – Но

по мере того, как эти две фигуры стали приближаться к нам, мы ясно

увидели, что они были без рук и ног – странные непроницаемые силуэты,

скорее биологическая масса, которая не шла, а ползла в нашу сторону».

Одна из этих фигур «просочилась» сквозь решетку, но после нескольких

секунд «раздумий» вернулась назад точно таким же способом. При этом

можно было ясно услышать что-то наподобие невнятной, нечленораздельной

для землян, «речи». После всего увиденного нервы у «контактеров» не

выдержали, они бросились к автомашине и быстро покинули смотровую

площадку

Лас-Пиньяс.

По оценке чилийского уфолога Рауля Гахардо, это был самый

сенсационный случай из всех, зафиксированных им за 35 лет своей

исследовательской деятельности.

Вместе с тем он подчеркнул, что в районе Ангола за последние три года

отмечается активизация НЛО, которые, как правило, возникают совершенно

неожиданно из труднодоступных мест на земле, взлетают на полтора-два

километра вверх и затем стремительно уносятся в южном направлении.

Особенно часто такие феномены фиксируются в этом районе в период с

октября по март.

Пришло время докопаться до истины

В чилийском департаменте Маиро Ривера сегодня действуют два центра со

всем необходимым оборудованием для наблюдения за пришельцами.

«Эта зона – столица НЛО в Чили, – рассказывает мэр департамента.

– Неземные объекты здесь наблюдает множество людей, включая меня лично. Я

не буду говорить, что видел живых инопланетян, но я дважды видел их

объекты».

Открылся недавно в Чили, в небольшом городе Ла Серена, расположенном

на севере страны, и первый музей НЛО. Инициатива его создания

принадлежит мэру города Адриане Пеньяфьель. В музее развернута обширная

экспозиция, посвященная насыщенной уфологическими событиями истории этой

южноамериканской страны. Посетители могут ознакомиться здесь также с

уникальными кино- и видеоматериалами из США, Мексики, Испании и

Великобритании. Здесь также собраны копии документов ПАСА, фотографии

аномальных явлений, иллюстрации, материалы о секретных базах,

похищениях, типах пришельцев, найденных обломках НЛО, а также макеты

летающих тарелок.

Тем временем необычные курсы, доступные всем желающим, открылись не

так давно в одном из университетов Сантьяго. Ректорат вуза решил, что

стране срочно необходимы специалисты в области паранормальных явлений.

По словам Рикардо Бермудеса, директора уникальных курсов, такие

специалисты крайне необходимы, так как в мире постоянно, и в последнее

время все чаще, происходят аномальные явления, выходящие за рамки нашего

сознания, и мы должны, наконец, докопаться до истины и понять, что же

это такое.

Г.Федотов. »Интересная газета. Оракул»

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