Искатели: Зодчий непостроенного храма



Из 20 вариантов проекта Храма Христа Спасителя Александр I утвердил проект неизвестного в то время художника и архитектора Карла Витберга.

Храм должен был стоять на Воробьевых горах, между Смоленской и Калужской дорогами: по Смоленской дороге Наполеон вступил в Москву, а по Калужской – вышел из нее. В октябре 1817 состоялась торжественная закладка храма. Строительство началось, однако вскоре возникли проблемы с грунтами и водой, а позже и с деньгами – Витберга обвинили в растрате. Так ли это было на самом деле? Почему строительство столь величественного сооружения поручили неизвестному Витбергу и кто стоял за этим? И почему Храм все-таки не был построен на Воробьевых горах, где в ХХ веке на том же месте выросло грандиозное здание МГУ?