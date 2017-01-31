Услуги грузового эвакуатора на трассе М7 24/7

Непредвиденные ситуации на дорогах, такие как поломки или ДТП, застают водителей автомобилей врасплох. Единственным выходом в таких ситуациях является эвакуация автомобиля до ближайшей станции СТО или стоянки. Транспортировка грузовых машин осуществляется грузовым эвакуатором. Как правило, в фирмах, которые занимаются оказанием подобных услуг, есть свои профессиональные мастера по ремонту фур, автобусов и грузовиков. Персонал для проведения эвакуации грузовых машин отбирается с особой тщательностью. Здесь работают водители и механики, имеющие опыт в этой сфере не менее 5 лет.

Эвакуация грузовых автомобилей и автопоездов

Грузовая эвакуация предполагает наличие спецтехники и квалифицированных специалистов – в случаях, когда машина лежит на боку в кювете, водитель эвакуатора должен обладать большим опытом для того, чтобы лебедкой поставить транспорт на колеса без дополнительных повреждений. Заказать грузовой эвакуатор на трассе М7 можно в любой день недели 24 часа.

Помимо подъема машины из кювета под услугами грузового эвакуатора подразумеваются:

буксировка седельного тягача;

буксировка груженого/порожнего грузовика;

буксировка спецтехники, автобусов;

буксировка груженого/порожнего автопоезда;

услуги механика.

При дозвоне оператору фирмы необходимо указать точные данные: марку и модель автомобиля, точное местонахождение, массу машины. В обязательном порядке оператор запросит личные данные водителя и данные по состоянию автомобиля. Грузовая эвакуация транспорта чуть более 20 тонн проходит без особых задержек.

Стоимость услуг

В стоимость услуг, помимо проводимых манипуляций с машиной будут включены:

Порожний пробег от станции до места назначения (обычно взимается стоимость за потраченное топливо, примерно 40руб/км).

Оказание услуг в ночное время суток стоит больше.

Дополнительный ремонт.

Ложный вызов также оплачивается в обязательном порядке.