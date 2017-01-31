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Услуги грузового эвакуатора на трассе М7 24/7
31.01.2017 Обо всем
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Непредвиденные ситуации на дорогах, такие как поломки или ДТП, застают водителей автомобилей врасплох. Единственным выходом в таких ситуациях является эвакуация автомобиля до ближайшей станции СТО или стоянки. Транспортировка грузовых машин осуществляется грузовым эвакуатором. Как правило, в фирмах, которые занимаются оказанием подобных услуг, есть свои профессиональные мастера по ремонту фур, автобусов и грузовиков. Персонал для проведения эвакуации грузовых машин отбирается с особой тщательностью. Здесь работают водители и механики, имеющие опыт в этой сфере не менее 5 лет.
Эвакуация грузовых автомобилей и автопоездов
Грузовая эвакуация предполагает наличие спецтехники и квалифицированных специалистов – в случаях, когда машина лежит на боку в кювете, водитель эвакуатора должен обладать большим опытом для того, чтобы лебедкой поставить транспорт на колеса без дополнительных повреждений. Заказать грузовой эвакуатор на трассе М7 можно в любой день недели 24 часа.
Помимо подъема машины из кювета под услугами грузового эвакуатора подразумеваются:
буксировка седельного тягача;
буксировка груженого/порожнего грузовика;
буксировка спецтехники, автобусов;
буксировка груженого/порожнего автопоезда;
услуги механика.
При дозвоне оператору фирмы необходимо указать точные данные: марку и модель автомобиля, точное местонахождение, массу машины. В обязательном порядке оператор запросит личные данные водителя и данные по состоянию автомобиля. Грузовая эвакуация транспорта чуть более 20 тонн проходит без особых задержек.
Стоимость услуг
В стоимость услуг, помимо проводимых манипуляций с машиной будут включены:
Порожний пробег от станции до места назначения (обычно взимается стоимость за потраченное топливо, примерно 40руб/км).
Оказание услуг в ночное время суток стоит больше.
Дополнительный ремонт.
Ложный вызов также оплачивается в обязательном порядке.
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