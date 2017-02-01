Счастливый приз капитана Инглэнда

Баловень судьбы

Увидев в подзорную трубу черный флаг на мачте приближающегося корабля

и отчаянных головорезов с саблями на борту, Инглэнд даже и не помышлял о

сопротивлении. Связав капитана своего судна, он приказал спустить

паруса и лечь в дрейф. Это сохранило жизнь не только Инглэнду, уцелели

весь экипаж и шлюп, на котором он вместе с пиратами вскоре проследовал

на Багамские острова.

Решив приобщиться к Береговому братству и попытать счастья на морских

просторах, Эдвард начал набирать себе команду в припортовых тавернах.

Щедрости ему было не занимать, и уже через пару недель под его началом

согласились выйти в море несколько десятков отчаянных головорезов. А

чтобы выделиться среди остальных флибустьеров, он придумал собственный

флаг с изображением черепа и скрещенных костей под ним, ставший

впоследствии символом всего пиратства. Те же посетители таверен, что

засомневались в удали новоявленного капитана, остались на берегу

залечивать раны, полученные от удара сабли.

«Счастливчику Эду» необыкновенно везло. Его шлюп оказался последним,

ускользнувшим с острова Нью-Провиденс перед приходом туда в 1718 году

большой военной эскадры английских кораблей, посланных его величеством

для борьбы с пиратами. Там оставаться было опасно, и смелый капитан

направился к берегам Африки.

Первый приз достался ему без боя. Английский бриг «Кадоган» под

командованием капитана Скиннера сдался сразу же при виде «Веселого

Роджера». По иронии судьбы, под началом Инглэнда было несколько

матросов, раньше служивших на этом бриге, которым Скиннер не выплатил

жалованье.

Скиннеру приказали явиться на борт к пиратам, где он увидел своих

бывших подчиненных. Месть капитану была жестокой. Его привязали к

брашпилю и изрезали тело стеклянными бутылками. После этого гоняли

кнутом по палубе, а за то, что Скиннер все-таки хорошо разбирался в

морском деле, ему подарили легкую смерть, прострелив голову.

Захватив следующий корабль под названием «Жемчужина», Инглэнд

приспособил его для пиратских целей и, переименовав в «Ройял Джемс»,

направился к островам Зеленого Мыса, где взял на абордаж пять судов.

Курсируя вдоль побережья до мыса Корсар (Бенинский залив), к весне 1719

года пираты пополнили свою добычу еще девятью захваченными кораблями,

половина экипажей которых присоединилась к ним.

О везучести Инглэнда слагались легенды. Если кто-то из пиратов

покидал его, решив плавать самостоятельно, тут же попадал под пушки

английского флота или португальской эскадры, бороздившей просторы

Атлантики. Все соратники, покинувшие «Счастливчика Эда», через пару

месяцев болтались на реях военных кораблей.

Богатая Индия

Инглэнд не сожалел о тех, кто его покинул. Он захватывал и грабил

один корабль за другим, пополняя свою флотилию. Единственным

препятствием для него стала крепость вблизи мыса Корсар, в фортах

которой были установлены дальнобойные пушки. Поэтому, отремонтировав на

берегу свои суда, Инглэнд стал готовиться к большому походу в Индию.

Весной 1720 года, заправившись на Мадагаскаре провизией и водой,

пираты поплыли к Малабарскому берегу (южная часть Индостана), который

принадлежал империи Моголов, но подчинялся собственным князьям. Там,

вблизи английских и голландских поселений, число трофеев Эда росло

настолько быстро, что ему вскоре пришлось с огромной добычей

возвращаться обратно на Мадагаскар.

Разбив на берегу большой лагерь, пираты занялись ремонтом кораблей и

охотой для заготовки мяса. Общим голосованием было решено двинуться к

Иоганне (остров к северу от Мадагаскара), вблизи которого пролегали

морские торговые пути.

Сражение у Иоганны

Остров Иоганна, принадлежащий французам, считался у англичан гнездом

морских разбойников, с которыми необходимо было покончить. Когда Инглэнд

подходил к нему с юга, с севера к этому острову приближались три

больших и хорошо вооруженных английских фрегата. Сойдя на берег,

англичане обнаружили экипаж поврежденного пиратского корабля «Индийская

королева» под командованием француза Оливера Левассера (Ла Буша).

Решив расстрелять пиратов с моря, англичане подвели фрегаты к берегу и

дали залп из пушек. Как раз в это время в бухту зашли два корабля

Инглэнда, на каждом из которых было не менее 30 орудий. Два фрегата тут

же отошли от острова, оставив на растерзание пиратам «Кассандру» под

командованием английского капитана Макрея.

Вопреки ожиданиям, Макрей не растерялся и не испугался черных флагов,

развевающихся на мачтах грабителей. В течение трех часов корабли вели

ожесточенную перестрелку, в результате которой флагман Инглэнда получил

большую пробоину и дал течь. Второе пиратское судно, с разорванными в

клочья парусами, налегло на весла, пытаясь пойти на абордаж.

Когда большинство английских офицеров и матросов были убиты, кораблям

удалось сблизиться, и гибель «Кассандры» казалась неизбежной. Макрей

направил фрегат к берегу, и это его спасло. Давший течь пиратский бриг

сел на мель, и фрегат изо всех орудий дал по нему залп, выведя судно из

строя. Если бы в этот момент англичанам была оказана помощь с двух

остальных кораблей, ни один из пиратов не ушел бы живым.

Оценив ситуацию, пиратский флагман зашел против ветра в корму

фрегата, чтобы взять его на абордаж. Англичане спустили шлюпки и под

прикрытием дыма своих пушек поплыли к берегу. К вечеру пираты завладели

«Кассандрой», изрубив на куски раненых англичан, а капитану Макрею,

раненному пулей в голову, с несколькими матросами чудом удалось пересечь

остров и укрыться в небольшом поселении.

Черная метка

Пираты предложили местному населению большую награду за выдачу

Макрея. Многие жители принялись его искать, хотя знали, что скоро сюда

придет новая английская эскадра. Опасаясь выдачи, Макрей велел

распространить слух, что он умер от ран, и поиски его прекратились.

Через 10 дней, поняв всю безнадежность своего положения, Макрей

обратился к пиратам с дозволением взойти на борт их корабля. Он получил

от Инглэнда заверение в своей безопасности.

Эдвард высоко оценил мужество англичанина и в знак признательности

подарил ему свой разбитый флагман и вернул груз из 129 тюков одежд,

принадлежавших английской торговой компании. 8 сентября Макрей отплыл на

этом судне с уцелевшими англичанами в Бомбей.

За покровительство капитану Макрею Инглэнд нажил себе много врагов

среди команды, считающей его поведение недостойным пирата. А когда

прошел слух, что после возвращения Макрея в Индию англичане снаряжают

экспедицию для их поимки, то Эдварду была предъявлена черная метка. Он

был низложен с должности капитана и высажен с тремя сторонниками на

остров Маврикий.

На этот раз фортуна снова не отвернулась от Инглэнда. Благодаря

черной метке он закончил свою жизнь куда счастливее, чем его команда,

захваченная вскоре английской военной эскадрой. Везунчик Эд переправился

на Мадагаскар, соорудив с товарищами из брошенных бочек и досок

небольшой плот. Там он встретил много друзей, также бросивших свое

опасное ремесло, которые и помогли бывшему пирату обеспечить безбедное

существование до конца дней.