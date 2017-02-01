Десять невероятных древних технологий

Древние перуанцы могли размягчать камни?

Саксайуаман – цитадель на северной окраине города Куско, древней столице инков в Перу

Археологи и учëные ломают головы над догадками о том, как было построено загадочное сооружение Саксайуаман в Перу.

Гигантские камни, из которых сооружена эта необычная древняя

крепость, настолько тяжёлые, что их было бы сложно транспортировать и

устанавливать даже при помощи современной техники.

Лежит ли ключ к разгадке этой тайны в особом оборудовании,

которое древние перуанцы использовали для размягчения каменных блоков,

или же всё дело в тайных древних технологиях плавления камней?

По мнению некоторых исследователей, гранит, из которого построены

стены крепости в Куско, подвергался воздействию очень высоких

температур, поэтому его внешняя поверхность становилась стекловидной и

гладкой.

Учёные пришли к выводу, что камни размягчали при помощи какого-то

высокотехнологичного оборудования, а затем каждый блок шлифовался в

соответствии с вырезами соседнего камня, поэтому они так плотно

прилегают друг к другу.

Звуковые эффекты



Хал-Сафлиени Гипогей –пример коллективной, первобытной скальной гробницы

Святилище Хал-Сафлиени Гипогей на Мальте знаменито своей

поразительной акустикой. Хал-Сафлиени представляет собой подземную

систему пещер площадью около 500 метров, расположенную на трёх ярусах.

Коридоры и проходы ведут к небольшим помещениям, которые датируются

3000-2500 г. до нашей эры. Пещерная система была обнаружена в 1902 году и

«Комната оракула» сразу же привлекла к себе внимание. В этом каменном

помещении можно услышать невероятные звуковые эффекты, которые оказывает

определенное воздействие на человеческий организм. Звуки, произнесённые

в этой комнате, резонируют по всему помещению, а затем как бы

пронзаются сквозь тело человека.

Хал-Сафлиени Гипогей имеет тёмную историю. Исследователи

обнаружили на его территории останки более 7000 человек, а также

множество глубоких ям, щелей и даже погребальных камер. Какие же

эксперименты проводились в этом странном и загадочном месте?

Кубок Ликурга: интересный артефакт, свидетельствующий о знании древних нанотехнологий



Кубок Ликурга

Этот удивительный артефакт доказывает то, что наши предки

опередили своё время. Техника изготовления кубка является настолько

совершенной, что его мастера уже в то время были знакомы с тем, что мы

сегодня называем нанотехнологиями.

Это необычная и уникальная чаша, изготовленная из дихроичного

стекла, способна менять свой цвет в зависимости от освещения –

например, с зелëного на ярко-красный. Такой необычный эффект возникает

из-за того, что дихроичное стекло содержит в себе небольшое количество

коллоидного золота и серебра.

Древние багдадские батарейки



Древние батареи в Багдаде

Учёные предполагает, что этот маленький и ничем не примечательный

на внешний вид артефакт является примером источника электроэнергии в

древнем мире. Речь идет о так называемой багдадской батарее парфянского

периода.

Электрическая батарея, изготовленная около 2000 лет назад, была

обнаружена в 1936 году железнодорожными рабочими в районе Куджут-Рабу

около Багдада.

Считается, что первая известная в мире электрическая батарея –

Вольтов столб, была изобретена итальянским физиком Алессандро Вольтом

лишь в 1799 году, в то время как большинство источников свидетельствуют,

что время возникновения багдадской батареи датируется примерно 200

годом до нашей эры.

Невероятные древние чудеса из металла



Колонна в Индии на 98 процентов состоит из чистейшего железа очень

высокого качества. Считается, что колонна отлита из одного цельного

куска железа

Вполне возможно, что в древности люди обладали не только

технологиями 21 века, но и такими знаниями, к которым мы пока ещё только

стремимся.

Высокотехнологичные методы упрочнения и обработки больших кусков

металла были широко распространены уже в древние времена. Наши предки

располагали чрезвычайно сложными научными знаниями по обработке металла,

доставшимися им от более ранних цивилизаций, что доказывают найденные

по всему миру артефакты.

Металлургические технологии были известны ещë в Древнем Китае, и

это была одной из первой цивилизаций, где стали изготовлять чугун.

В Древней Индии умели производить железо, которое не подвергалось

ржавчине из-за высокого содержания в нём фосфора. Одна из таких

железных колонн высотой 7 метров и весом около 6 тонн установлена перед

минаретом Кутб-Минар в Дели, Индия.

По всему миру найдены доказательства существования технологии сверления камней



В камнях (даже самые твëрдых) просверливались отверстия в архитектурных, ритуальных или символических целях

Доказательства существования этой невероятной технологии, широко

распространённой в древности, можно встретить по всему миру. Уже в

древние времена строители могли проделывать идеально круглые отверстия в

камнях и твердых породах.

Этот впечатляющая техника просверливания камней свидетельствует о

том, что наши предки были знакомы со сложнейшими технологиями –

создание таких крупногабаритных отверстий невозможно без инженерных

навыков и наличия необходимого сверлящего оборудования.

Легендарные «Солнечные камни» викингов помогали им ориентироваться в морях



Во времена викингов волшебный «Солнечный камень» помогал мореплавателям находить дорогу в отсутствие солнца

В сагах о норвежских викингах содержатся упоминания о загадочном и

волшебном «Солнечном камне», при помощи которого моряки могли

определять положение солнца.

В сказках о Святом Олафе – короле викингов, наряду с другими

волшебными предметами упоминаются и некие загадочные кристаллы, поэтому

возможность существования этих камней долго время была под сомнением.

Однако, когда археологи обнаружили этот необычный кристалл, стало

ясно, что легендарные камни викингов существовали на самом деле.

Древние и сложные техники золочения на основе ртути, которых ещë не достигли современные технологии



Чаще всего техники позолоты и серебрения использовались для

украшения, хотя иногда они применялись для того, чтобы обманным путем

придать видимость золота или серебра менее ценным предметам

Уже в древние времена ювелиры, работавшие с серебром и золотом,

использовали ртуть для золочения куполов и интерьеров во многих странах

древнего мира.

Эти сложные процессы применялись для производства и покрытия таких изделий, как драгоценности, статуэтки, амулеты.

Хотя чаще всего техники позолоты и серебрения использовались для

украшения, иногда они применялись для того, чтобы обманным путем придать

видимость золота или серебра менее ценным предметам.

С технологической точки зрения, древним мастерам уже 2000 лет

назад удалось сделать эти металлические покрытия невероятно тонкими и

прочными, что позволяло экономить драгоценные металлы и улучшало их

долговечность.

Последние открытия свидетельствуют о высоком уровне

компетентности древних ремесленников, которые умели производить предметы

такого качества, которое невозможно было превзойти в те времена, и

которого ещё не достигли даже современные технологии.

Древний компьютер: загадочный механизм из Антикитеры по-прежнему полон загадок



Исследователи давно спорят, где и кем было построено это устройство

В 1900 году около небольшого острова Антикитера в 25 милях к

северо-западу от Крита был обнаружен необычный бронзовый объект

непонятного назначения. После того, как любопытные ученые вытащили этот

артефакт из-под воды и очистили его, они обнаружили части какого-то

сложного механизма, состоящего из разных шестеренок.

Идеально ровные диски этого механизма и некоторые и обнаруженные

остатки надписей, по всей вероятности, соответствуют о его основной

функции.

Скорее всего, механизм представляет собой астрономические часы

без маятника, однако, как в греческой, так и в римской литературе не

найдено ни одного упоминания об этом древнем компьютере. Артефакт был

обнаружен рядом с кораблëм, затонувшим предположительно в 1 веке до

нашей эры.

Высокоразвитые роботы Древнего Китая



Существует множество примеров роботов, созданных в Древнем Китае

В Древнем Китае существовали высокоразвитые роботы, которые могли

петь, танцевать, выступать в роли слуг и выполнять другие сложные

задачи.

Некоторые из этих впечатляющих роботов состояли из элементов,

похожих на человеческие органы – кости, мышцы, суставы, кожу и волосы.

Весьма примечательный факт, если учитывать, что только недавно

современная цивилизация изобрела человекоподобных роботов. Это

свидетельствует о том, что в Древнем Китае инженерное искусство и

механика достигли очень высокого уровня развития.