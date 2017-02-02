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Земля. Территория загадок. Бермудский треугольник – гавань пропавших кораблей

02.02.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Почему ученым до сих пор не удается разгадать тайну Бермудского треугольника и сколько человек стали его жертвами. Уже несколько столетий в Атлантическом океане близ побережья США творится что-то неладное. В районе, ограниченном воображаемыми линиями, соединяющими Бермудские острова, Флориду и Пуэрто-Рико, при таинственных обстоятельствах погибают корабли и самолеты. При этом никто не может обнаружить обломки транспортных средств и тела погибших.

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