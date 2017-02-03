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В древности на южное полушарие Марса пришелся удар огромного космического объекта

03.02.2017 новости   Нет комментариев

В древности на южное полушарие Марса пришелся удар огромного космического объекта

Ученые обнаружили, что существует огромное различие в строении южного и северного полушарий Марса. Невулканические, плоские низменности характеризуют северное полушарие, в то время как горная местность с бесчисленными вулканами проходит по южному полушарию Красной планеты.

Геофизики считают, что большой космический объект, ударил по марсианскому южному полюсу в ранней истории Солнечной системы. Моделирование показывает, что это влияние создало столько энергии, что она создала океан магмы, который  распространился а южном полушарии.

В древности на южное полушарие Марса пришелся удар огромного космического объекта

Небесное тело, которое поразило Марс, должно было иметь, по крайней мере одну десятую массы Марса и породить достаточно энергии, чтобы создать этот океан магмы. Расплавленная порода потом застыла и превратилась в горное высокогорье, что сегодня можно видеть на южном полушарии Марса.

Исследователи предполагают, что это небесное тело состояло из железа и имело радиус 1600 километров, и оно врезалось в Марс со скоростью пять километров в секунду. Это произошло примерно через 4 или 15 миллионов лет после того, как Красная планета была сформирована.

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