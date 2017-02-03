-
В древности на южное полушарие Марса пришелся удар огромного космического объекта
03.02.2017 новости
-
Ученые обнаружили, что существует огромное различие в строении южного и северного полушарий Марса. Невулканические, плоские низменности характеризуют северное полушарие, в то время как горная местность с бесчисленными вулканами проходит по южному полушарию Красной планеты.
Геофизики считают, что большой космический объект, ударил по марсианскому южному полюсу в ранней истории Солнечной системы. Моделирование показывает, что это влияние создало столько энергии, что она создала океан магмы, который распространился а южном полушарии.
Небесное тело, которое поразило Марс, должно было иметь, по крайней мере одну десятую массы Марса и породить достаточно энергии, чтобы создать этот океан магмы. Расплавленная порода потом застыла и превратилась в горное высокогорье, что сегодня можно видеть на южном полушарии Марса.
Исследователи предполагают, что это небесное тело состояло из железа и имело радиус 1600 километров, и оно врезалось в Марс со скоростью пять километров в секунду. Это произошло примерно через 4 или 15 миллионов лет после того, как Красная планета была сформирована.
Поделиться в соц. сетях
Написать ответ