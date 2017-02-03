«Звездный каннибализм» превратил звезду в коричневого карлика

Международная команда астрономов во главе с Хуаном Венанцио Хернандезом Сантистебаном из Саутгемптонского университета, Англия, сделала это открытие, наблюдая очень тусклую двойную систему J1433, которая находится на расстоянии 730 световых лет от нас. Эта система состоит из одного объекта небольшой массы – массой примерно 60 масс Юпитера – расположенного на экстремально узкой орбите с периодом 78 минут вокруг белого карлика (остатков звезды, подобной нашему Солнцу).

Благодаря такой тесной близости, белый карлик стягивает материю с меньшей по массе звезды-компаньона. В этом процессе менее массивной звездой было потеряно примерно 90 процентов ее массы, в результате чего она превратилась в коричневый карлик.

Это исследование было проведено при помощи инструмента X-Shooter, установленного на Очень большом телескопе, расположенном в Чили, который позволил напрямую обнаружить и охарактеризовать эту систему, где происходит такой необычный переход астрономического объекта из одного класса в другой.

Кроме того, в работе ученые составили карту температур на поверхности этого коричневого карлика. Как выяснилось, разница между средними поверхностными температурами, поддерживающимися на «дневной» (обращенной к белому карлику) стороне и «ночной» (противоположной дневной стороне) стороне коричневого карлика, составляет 57 градусов Цельсия, в то время как максимальная разница температур между самой горячей и самой холодной точками поверхности коричневого карлика достигает 200 градусов Цельсия.

Работа увидела свет в журнале Nature.