Астрономы предложили искать инопланетян по свету их городов

2.11.11 Астрономы

Абрахам Лоэб из Гарварда и Эдвин Тернер из Принстона предложили новую

схему поиска внеземных цивилизаций.

В настоящее время единственный в мире

крупный проект по поиску таких цивилизаций – SETI – полагается на

обнаружение радиосигналов инопланетян. Вместе с тем развитие оптических

технологий на Земле показывает, что продвинутые внеземные цивилизации

могут почти не использовать радиоволны, которые можно было бы

регистрировать на космических расстояниях.

В новой работе ученые предложили искать

“световые” следы внеземных цивилизаций. Так, например, они предлагают

регистрировать освещенность ночной стороны экзопланет (например, светом

городов). Предполагая, что орбита планеты эллиптическая, астрономы

показали, что можно измерить вариацию блеска объекта и обнаружить,

освещена ли его темная сторона. При этом, правда, ученые предполагают,

что светимость темной стороны сравнима со светимостью дневной (у Земли

эти величины отличаются на пять порядков).

Кроме этого, ученые намерены искать

яркие объекты в поясах Койпера вокруг других звезд с последующим

спектральным анализом их излучения. Астрономы полагают, что такой

анализ позволит определить природу освещения – естественное оно или

искусственное. Ученые подчеркивают, что все предложенные варианты не

реализуемы с помощью существующей техники. Вместе с тем, по их мнению,

телескопы нового поколения, как, например, американский “Джеймс Уэбб”,

вполне могут справится с описанными в работе задачами.

“Джеймс Уэбб”, который в настоящее время

испытывает серьезные финансовые трудности, должен стать сменщиком

“Хаббла”. Диаметр его зеркала, состоящего из нескольких шестиугольных

сегментов, будет составлять 6,5 метров (у “Хаббла” зеркало – 2,4

метра). Сам телескоп, снабженный защитным экраном, должен будет

располагаться во второй Лагранжевой точке L2 на расстоянии 1,5 миллиона

километров от планеты. Пока старт запланирован на 2018 год.

Источник: Лента.ру.