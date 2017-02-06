 Загадка древних китайских артефактов

Весной 1929 года крестьянин в Саньсиндуй копал колодец и наткнулся на большой тайник нефритовых реликвий. Это событие позже привело к открытию загадочного древнего царства. Поколения китайских археологов безуспешно искали в том районе вплоть до 1986 года, пока рабочие случайно не раскопали ямы, содержащие тысячи артефактов, которые были разбиты, сожжены, а затем тщательно похоронены.

Среди интригующих артефактов, найденных в жертвенных ямах в Саньсиндуй, были статуэтки с головами животных, маски с ушами дракона и открытыми ртами, полными зубов, головы в масках из золотой фольги, декоративные животные, включая драконов, змей и птиц; гигантский жезл, жертвенный алтарь, 4-метровое бронзовое дерево, топоры, таблички, кольца, ножи и сотни других уникальных предметов.

Особо выделяется бронзовая фигура стоящего человека ростом 2,62 м — самая крупная и наиболее хорошо сохранившаяся в мире.

Наиболее поразительными являются крупные бронзовые маски и головы с угловатыми чертами, огромными миндалевидными глазами, гранёными носами и огромными ушами. Такие черты не отражают облик азиатов.

После радиоуглеродного анализа артефакты были датированы XII — XI вв. до нашей эры. Они были созданы с помощью удивительно передовых технологий бронзового литья, с добавлением свинца в сплав меди и олова, что позволяло получать более прочный металл.

Из этого сплава отлили более тяжёлые и крупные объекты — статую человека в натуральную величину и дерево высотой 4 метра.

Некоторые из масок были огромных размеров, одна из них — 40 см в ширину и 72 см в высоту — это самая крупная бронзовая маска из когда-либо найденных. Три крупнейших маски имеют самые сверхъестественные черты из всех артефактов Саньсиндуй — уши, как у животных, чудовищно выступающие зрачки и дополнительные, богато декорированные туловища.

Исследователи были поражены — это был художественный стиль, совершенно неизвестный в истории китайского искусства, которое развивалось в основном в регионе Жёлтой реки.

Впечатляющее открытие в Саньсиндуй в 1986 году сделало Сычуань фокусной точкой в исследованиях древнего Китая. Древние артефакты в Саньсиндуй датируются концом второго тысячелетия до нашей эры — это период правления династии Шан, которая процветала в долине Жёлтой реки, на севере Китая, за тысячи миль от провинции Сычуань.

Подобных находок не было сделано где-нибудь ещё, и не найдено никаких записей в Саньсиндуй, которые могли бы пролить свет на эту таинственную культуру. По всей видимости, это была цивилизация бронзового века, не описанная в исторических текстах и ​​ранее неизвестная.

Это открытие привело к кардинальному изменению традиционного представления об одной цивилизации в Северном Китае и к признанию существования нескольких региональных культур, от которых Сычуань резко отличалась.

Культура, которая произвела эти артефакты, теперь известна как Саньсиндуй. Археологи соотносят её с древним царством Шу. Ссылки на царство Шу, которые могут быть надёжно датированы в такой ранний период китайских исторических записей, скудны (оно упоминается в Shiji и Shujing в качестве союзника Чжоу, победившего Шан), но упоминания о легендарных правителях Шу могут быть найдены в местных летописях.

Согласно «Хроникам Хуаян», составленным в эпоху династии Цзинь (265-420 гг.), царство Шу основал Цаньцун. Он описан как имеющий глаза навыкате, особенность, которая соотносится с фигурами в Саньсиндуй.

Среди других правителей в летописи приводятся Богуань, Юйфу и Дуюй. Многие из артефактов являются рыбами или напоминают птиц. Учёные предполагают, что это тотемы Богуаня и Юйфу (Юйфу означает «рыба» и «баклан»).

Саньсиндуй занимал площадь около трёх квадратных километров, это было крупное поселение для того времени, с развитым сельским хозяйством, в том числе виноделием. Производство керамики, жертвенных инструментов и добыча полезных ископаемых были обычным явлением.

Согласно данным археологов, жители по неизвестным причинам внезапно покинули Саньсиндуй около 1000 г. до н., и эта мистическая культура пришла в упадок.

Жертвенные ямы, как полагают, были местом, где древние люди Шу приносили жертвы Небу, Земле, горам, рекам и другим природным богам. Человекоподобные фигуры, бронзовые маски животных с выпученными глазами и плоским бронзовых животных лицом маски могли быть изображениями природных богов, которым поклонялись люди Шу.

«Судя по многочисленным бронзовым скульптурам людей и погребальным объектам, в древнем царстве Саньсиндуй люди поклонялись природе, тотемам и предкам. Там, вероятно, часто проводились грандиозные жертвенные службы, чтобы привлечь племена с различными религиозными убеждениями», — сказал Ао, сотрудник от музея Саньсиндуй, который изучает культуру Саньсиндуй в течение полувека.

Он считает, что большое количество бронзовых артефактов в Саньсиндуй означает, что это место было Меккой для паломников.

С момента открытия эти артефакты вызвали большой международный интерес. Они были выставлены во всемирно известных музеях, таких как Британский музей, Национальный дворец-музей в Тайбэе, Национальная галерея искусств (Вашингтон), Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк), Музей искусства Азии (Сан-Франциско), Художественная галерея Нового Южного Уэльса (Сидней) и Олимпийский музей в Лозанне (Швейцария).

Открытие Саньсиндуй потрясло мир, но история артефактов остаётся загадкой. Никогда и нигде в мире не было найдено ничего подобного. Нет исторических записей и древних текстов, которые говорят о них.

Эксперты задаются вопросами о том, какова была цель создания этих странных объектов, как возникла эта таинственная культура и куда ушли люди, после того как похоронили свои самые драгоценные сокровища. Цивилизация Саньсиндуй — уникальная страница в долгой истории Китая — и в настоящее время остаётся загадкой.