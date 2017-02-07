Торсионные поля – влияние СЛОВА на ДНК человека

Человек окружен биополем, в современном представлении биополе – это

совокупность торсионных полей (особое состояние материи существующей в

Физическом Вакууме Вселенной). Термин «торсионные поля» появился в 1922

году для обозначения гипотетического физического поля,

котороепорождается кручением пространства, т.е. торсионные поля есть

везде, где присутствует кручение (вращение).

Вращается Планета, Солнечная Система, Галактика, поэтому торсионными

полями окружено все. Человек, камень, дерево, планета окружены

торсионными полями, которые взаимодействуют между собой, изменяя и

создавая новые торсионные поля.

Торсионные поля представляют собой гигантский поток информации и

образуют общую безкрайнюю систему, в которой скорость распространения

сигнала мгновенная (понятия «время» не существует).

Человек не вращается, но сам является генератором торсионных полей

различной интенсивности. Ученые считают, что мысли – это уже материя

торсионов из которых строится поле и на торсионы человека можно

воздействовать. Например, наши предки, когда дарили или обменивались

вещами, говорили БлагоДарю, разрушая весь негатив.

ДНК

ДНК и белки содержат атомы железа – являются антеннами, обращенными в

космос. Принимают некую управляющую информацию, которая определяет, как

должен выглядеть человек, растения, животные.

Генетический аппарат человека практически идентичен плодовой мушке,

земляным червям, обезьянам, т.е. белки это рабочий набор, универсальный

для всех организмов, который осуществляет обмен веществ (метаболизм), а

информация торсионных полей определяет в какой последовательности, по

какой матрице белка (РНК) будут строиться аминокислоты. Таким образом –

открытия ученых подтверждают существование единого Бога-Творца.

Самая главная конструкция человека – СЛОВО, которое имеет

непосредственное отношение к нашему генетическому аппарату. Духовное

тело движет нами, без него мы являемся безпорядочным и разнородным

соединением мышц, костей и т.д.

Влияние СЛОВА на ДНК человека

Генетический аппарат обладает способностью к мышлению, разумеется, не

на высшем уровне, но грубо говоря, понимает и соображает. ДНК

воспринимает речь и ее смысл, поэтому генетическому аппарату совсем

небезразлично, что мы говорим, какие фильмы смотрим, о чем думаем. Все

впечатывается в волновой геном, т.е. волновую генетическую программу,

которая меняет наследственность каждой клетки в ту или иную сторону.

Слова могут быть представлены в виде электромагнитных колебаний,

которые прямо влияют на свойства и структуру молекул ДНК. Именно эти

молекулы отвечают за наследственность. Если речь насыщена отрицательными

словообразованиями, структура ДНК начинает видоизменяться, и потомкам

передается уже искаженной. Накопление таких негативных качеств можно

назвать «программой самоликвидации».

Кандидат биологических наук П.П. Гаряев и кандидат технических наук

Г.Т. Тертышный с помощью разработанной учеными аппаратуры зафиксировали:

бранное слово вызывает мутагенный эффект аналогичный радиационному

излучению мощностью в 1000 рентген.

Гаряев считает, что с помощью слова, речи, а значит – мысли, ибо речь

есть результат мышления, – человек, как скульптор, ваяет свой

генетический аппарат, и соответствующую информацию передает следующему

поколению, если она негативная, тогда от поколения к поколению, как

снежный ком будет нарастать саморазрушающая информация.

Воздействие речи на ДНК

Ученые дают на это однозначный ответ: бранные слова «взрываются» в

генетическом аппарате человека, вследствие чего происходят мутации,

которые поколение за поколением ведут к вырождению.

Исследователи изобрели аппарат, который переводит человеческие слова в

электромагнитные колебания. А они, как известно, влияют на молекулы

наследственности ДНК. Ругается человек, не переставая – и его хромосомы

рвутся и гнутся, гены меняются местами. В результате ДНК начинает

вырабатывать противоестественные программы.

Вот так постепенно потомству передаётся программа самоликвидации.

Учёные зафиксировали: бранные слова вызывают мутагенный эффект, подобный

тому, что даёт радиоактивное облучение мощностью в тысячи рентген.

Эксперимент с облучением много лет проводился на семенах растения

арабидопсис. Почти все они погибли. А те, что выжили, стали

генетическими уродцами. Эти монстры, перенеся множество болезней,

передали их по наследству. Через несколько поколений потомство полностью

выродилось.

Интересно, что мутагенный эффект не зависел от силы слова, они могли

произноситься то громко, то шёпотом. На этом основании учёные сделали

вывод, что определённые слова обладают информационным воздействием на

ДНК.

Проведён был и прямо противоположный эксперимент. Учёные

«благословляли» семена, убитые радиоактивным облучением в 10 тысяч

рентген. И вот перепутавшиеся гены, разорванные хромосомы и спирали ДНК

встали на свои места и срослись. Убитые семена ожили.

Скажете: «Ну что вы людей сравниваете с растениями!» Но в том-то и

дело, что генетический аппарат всех живых организмов работает по

универсальным законам.

Подтвержденная исследователями способность людей воздействовать

словами на программы наследственности известна верующим людям с древних

времён. Из святоотеческой литературы мы знаем, как нередко, благодаря

святым, исцелялись безнадёжно больные и воскресали мёртвые. Причём

благословение праведников распространялось не только на конкретного

человека, но и на его потомство.

Скептик усомнится: как обыкновенные слова могут влиять на

наследственную программу. Дело в том, что представление о генетическом

аппарате, состоящем только из химических веществ, устарело.

На самом же деле, чтобы из ДНК построить живой механизм, нужны куда

более сложные программы, в которых должна содержаться львиная доля всей

наследственной информации. Новая наука, «волновая генетика», автором

которой является Пётр Петрович Горяев, свидетельствует: ген – это не

только клетка. Программа человека зашифрована в так называемой

«мусорной» части ДНК. И не только в химических веществах, но и в

физических полях, которые образуются вокруг хромосом и имеют

голографическое строение.

Вся информация о прошлом, настоящем и будущем организма содержится в

свернутом виде в каждой точке волнового генома. Молекулы ДНК

обмениваются этой информацией с помощью электромагнитных волн, в том

числе акустических и световых. Сегодня учёные научились «накачивать» ДНК

энергией света и звука. Как бы осветили и прочитали упрятанные страницы

генетических текстов. Запуская определённые генетические программы, они

стимулируют резервные возможности организма. В результате

выздоравливали безнадёжно больные и оживали мёртвые растения. Человек

подобные чудеса может вызвать именно молитвами.

Учёные пришли к ошеломляющему выводу: ДНК воспринимает человеческую

речь. Её «уши» прямо-таки приспособлены к улавливанию звуковых

колебаний. Пушкин когда-то писал своей жене: «Не марай душу чтением

французских романов». Наш современник разве что улыбнётся этому наказу

гения, а зря. Молекулы наследственности получают и акустическую, и

световую информацию: молчаливое чтение доходит до клеточных ядер по

электромагнитным каналам. Один текст оздоравливает наследственность, а

другой её травмирует. Молитвенные слова пробуждают резервные возможности

генетического аппарата. Проклятие разрушает волновые программы, а

значит, нарушает нормальное развитие организма.

П. Горяев считает, что с помощью словесных мыслей-форм человек

созидает свой генетический аппарат. К примеру, ребёнок, взявший от

родителей определённую программу, начинает дебоширить, сквернословить.

Тем самым, он разрушает себя и свою среду – как социальную, так и

психологическую. И катится этот «снежный ком» из поколения в поколение.

Так что генетическому аппарату совсем небезразлично, о чём мы думаем,

говорим, какие книги читаем. Всё впечатывается в волновой геном, то

есть волновую генетическую программу, которая меняет в ту или иную

сторону наследственность и программу каждой клетки. Так, слово может

вызвать рак, а может вылечить человека. Причём ДНК не разбирает,

общаетесь вы с живым человеком или с героем телевизионного сериала.